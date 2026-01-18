Νύχτα τρόμου για τους κατοίκους με μήνυμα από το 112 και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Η μάχη των πυροσβεστών για να μην φτάσουν οι φλόγες στα καύσιμα και η οργισμένη αντίδραση του Δημάρχου: «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε».

Μια ανάσα από μια ανείπωτη τραγωδία βρέθηκε το Πέραμα και οι γύρω περιοχές τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1), όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή «Καζάνια», σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγρών καυσίμων. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με το 112 να ηχεί προειδοποιητικά και την Πυροσβεστική να δίνει σκληρή μάχη με τις φλόγες για πάνω από τέσσερις ώρες.

Το χρονικό της νύχτας τρόμου

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κοντά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Λόγω της επικινδυνότητας του σημείου, εκκενώθηκε ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ), ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους λόγω των πυκνών καπνών. Ισχυρές δυνάμεις με 10 οχήματα και 30 πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στις εγκαταστάσεις των πετρελαιοειδών.

Μπλακ άουτ σε Πέραμα και Πειραιά

Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας στο σκοτάδι το Πέραμα, την Καστέλλα, τη Δραπετσώνα, τα Ταμπούρια, τα Καμίνια και την Παλιά Κοκκινιά. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά από το πρωί της Κυριακής.

Ξεσπά ο Δήμαρχος: «Από σύμπτωση δεν θρηνήσαμε θύματα»

Συγκλονισμένος ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε. Παραλίγο να τιναχτεί όλο το Πέραμα στον αέρα». Ο ίδιος έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή τους και τη διάνοιξη δεύτερου δρόμου διαφυγής για τους πολίτες.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, ενώ αναμένεται και δικαστική έρευνα για τα αίτια του συμβάντος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ολική καταστροφή για την Αττική.

