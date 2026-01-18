Ο κρύος αέρας και οι ιώσεις δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Δείτε ποια φρούτα προτείνουν οι διατροφολόγοι για να ενισχύσετε τη φυσική σας άμυνα και να ανακάμψετε γρήγορα από το κρυολόγημα.

Ο χειμώνας είναι η εποχή που το ανοσοποιητικό μας σύστημα χρειάζεται την περισσότερη υποστήριξη. Ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους και οι χαμηλές θερμοκρασίες διευκολύνουν την εξάπλωση των ιών. Εκτός από τον καλό ύπνο και την άσκηση, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο. Ακολουθούν τα έξι κορυφαία φρούτα που πρέπει να βάλετε στο καθημερινό σας μενού.

1. Ακτινίδιο: Η «βόμβα» βιταμίνης C

Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από πολλά εσπεριδοειδή, βοηθώντας στην παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων. Είναι ο απόλυτος σύμμαχος ενάντια στις λοιμώξεις.

2. Πορτοκάλι: Το κλασικό και απαραίτητο

Πλούσιο σε εσπεριδίνη και κάλιο, το πορτοκάλι δεν προσφέρει μόνο βιταμίνη C αλλά έχει και ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που προστατεύουν τα κύτταρα.

3. Ρόδι: Ο θησαυρός των αντιοξειδωτικών

Οι πολυφαινόλες του ροδιού μειώνουν τη φλεγμονή, ενώ οι φυτικές του ίνες θωρακίζουν την υγεία του εντέρου, όπου βρίσκεται το 70% των κυττάρων του ανοσοποιητικού μας.

4. Μάνγκο: Προστασία με β-καροτένιο

Το έντονο χρώμα του μαρτυρά την παρουσία βιταμίνης Α, η οποία είναι κρίσιμη για τη σωστή λειτουργία των αμυντικών κυττάρων του σώματος.

5. Μύρτιλα (Blueberries): Η τροφή του εντέρου

Τα φυτοχημικά τους θρέφουν τα «καλά» βακτήρια του εντέρου, ενισχύοντας το εντερικό τοίχωμα και εμποδίζοντας τους εισβολείς.

6. Γκρέιπφρουτ: Κατά του οξειδωτικού στρες

Εκτός από βιταμίνη C, παρέχει πολύτιμες βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β6, θειαμίνη, φυλλικό οξύ) που βοηθούν τα κύτταρα να επικοινωνούν σωστά και να αμύνονται.

