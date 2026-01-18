Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας: Γιορτάζει σήμερα 18 Ιανουαρίου ο Θανάσης

Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια από φτωχούς αλλά ευσεβείς γονείς. Σε νεαρή ηλικία, επισκέφθηκε τους μοναχούς στην έρημο της Αιγύπτου και συνδέθηκε με τον Μέγα Αντώνιο. Ασκήτευσε μαζί του και συνέγραψε τον «Βίο» του. 

Χειροτονείται διάκονος από τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, σε ηλικία 25 ετών και τον συνοδεύει στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας. Εκεί, αναδείχθηκε ως ένας από τους μεγάλους αγωνιστὲς κατά της αιρέσεως του Αρείου.

Όταν πέθανε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Αλέξανδρος το 328 μ.Χ. εξελέγη Επίσκοπος Αλεξανδρείας. Διετέλεσε Επίσκοπος για 46 έτη και υπήρξε ο στύλος της Εκκλησίας και ο κατ’ εξοχήν Πατέρας της Ορθοδοξίας. Εργάζεται ακούραστα για το ποίμνιο του, μελετά, συγγράφει και αναπτύσσει έντονη αντιαιρετική δράση, με κύριο στόχο την διάδοση του «ορθού» δόγματος της ομοουσιότητας του Πατρός και του Υιού. 

Αντιμετώπισε συκοφαντίες και ένα φοβερό πόλεμο από τους αιρετικούς οπαδούς του Αρείου και εξορίστηκε πέντε φορές. Αγωνίστηκε  για την ορθόδοξη πίστη μέχρι το τέλος της ζωής του και κοιμήθηκε σε ηλικία 75 ετών το 373 μ.Χ.

