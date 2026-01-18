Η αθλητική δράση της Κυριακής (18/01) κορυφώνεται με αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα. Από το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι στη Super League μέχρι την ανάδειξη του πρωταθλητή Αφρικής, δείτε πού και πότε θα παρακολουθήσετε τα μεγάλα γεγονότα.

Super League: Το ντέρμπι που κρίνει την κορυφή

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (21:00, Cosmote Sport 1 HD): Η Νέα Φιλαδέλφεια «φλέγεται» για το ματς της 17ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, ενώ ο Παναθηναϊκός έρχεται αποφασισμένος για το διπλό που θα αλλάξει τις ισορροπίες.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19:00, Novasports Prime): Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τους Κρητικούς με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση.

Copa Africa: Η ώρα της κρίσης στον μεγάλο Τελικό

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής φτάνει στο τέλος του με έναν τελικό-φωτιά που αναμένεται να καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η ώρα του Τροπαίου: Η σέντρα του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Σενεγάλη - Μαρόκο είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 .

Το ενδιαφέρον: Πρόκειται για μια αναμέτρηση όπου η ταχύτητα, η δύναμη και το πάθος κυριαρχούν. Οι κορυφαίοι Αφρικανοί stars που μεγαλουργούν στα ευρωπαϊκά γήπεδα δίνουν την τελευταία τους μάχη για το εθνικό γόητρο.

Πού θα το δείτε: Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν ποια ομάδα θα στεφθεί «Βασίλισσα» της Αφρικής για το 2026.

Εθνική Πόλο: Κόντρα στην Ιταλία για την πρωτιά

Ελλάδα – Ιταλία (19:00, ΕΡΤ): Η Εθνική Ανδρών δίνει τη σημαντικότερη μάχη της μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο νικητής παίρνει το «πάνω χέρι» στον όμιλο και αποφεύγει τα μεγαθήρια στα προημιτελικά.

