Η Σελένα Γκόμεζ κατηγορείται για απάτη από επενδυτές

Επενδυτές της startup ψυχικής υγείας Wondermind, της οποίας συνιδρύτρια είναι η Σελένα Γκόμεζ, κατέθεσαν αγωγή εναντίον της τραγουδίστριας και ηθοποιού. Η αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν τόσο σχετικά με την πορεία της εταιρείας όσο και για τον πραγματικό ρόλο που είχε η ίδια η Γκόμεζ σε αυτή.

Σχετικά με την Wondermind

Η πλατφόρμα Wondermind ιδρύθηκε το 2021. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αγωγή, η Σελένα Γκόμεζ εμφανιζόταν ως συνιδρύτρια, Chief Impact Officer και επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ της εταιρείας.

Ο στόχος της πλατφόρμας

Η Wondermind δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στους χρήστες «εύκολους και πρακτικούς τρόπους για να βάζουν την ψυχική τους ευεξία σε προτεραιότητα κάθε μέρα». Αυτή η περιγραφή αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της πλατφόρμας.

Με πληροφορίες από LiFO

Φωτογραφία: LiFO