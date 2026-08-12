Αντζελίνα Τζολί: Αντίκτυποι από την υποτροπή του Μπραντ Πιτ με το αλκοόλ

Η πρόσφατη αποκάλυψη του Μπραντ Πιτ ότι ξεκίνησε ξανά την κατανάλωση αλκοόλ, έπειτα από επτά χρόνια αποχής, έχει προκαλέσει αίσθηση. Η είδηση έρχεται σχεδόν δέκα χρόνια μετά το επεισόδιο σε ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο θεωρείται ότι σηματοδότησε την αρχή του τέλους του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί. Σύμφωνα με πηγή κοντά στην ηθοποιό, η Τζολί δεν έδειξε να εκπλήσσεται από αυτή την εξέλιξη.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι η Αντζελίνα Τζολί είχε εδώ και καιρό την πεποίθηση ότι η αποχή από το αλκοόλ δεν σήμαινε πως είχαν επιλυθεί όλα τα βαθύτερα ζητήματα του πρώην συζύγου της. «Ήξερε ότι αυτό ήταν πάντα ένα πιθανό ενδεχόμενο», φέρεται να δήλωσε, όπως αναφέρει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός δεν πιστεύει ότι ο Πιτ έχει αλλάξει ριζικά. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια από την ίδια την Τζολί.

Η δήλωση του Μπραντ Πιτ

Ο 62χρονος ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Esquire UK ότι, μετά από επτά χρόνια πλήρους αποχής, έχει αρχίσει ξανά να πίνει αλκοόλ, αλλά με περιορισμένες ποσότητες. Όπως εξήγησε, υπήρξαν περιπτώσεις που ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση και συνειδητοποίησε ότι η υπερβολή «δεν είναι καλή» για εκείνον. «Μπορώ να πιω μερικά ποτήρια, αλλά όχι πολύ. Πρέπει να το διαχειρίζομαι με επαγγελματισμό», ανέφερε.

Το παρελθόν και οι συνέπειες

Η σχέση του Μπραντ Πιτ με το αλκοόλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί το 2016. Η ηθοποιός είχε καταγγείλει σε δικαστικά έγγραφα ότι κατά τη διάρκεια μιας έντονης πτήσης με ιδιωτικό τζετ, ο Πιτ είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά απέναντί της και στα παιδιά τους. Ο Πιτ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά την έρευνα του FBI.

Μετά τον χωρισμό τους, ο Μπραντ Πιτ είχε μιλήσει δημόσια για την απόφασή του να σταματήσει το ποτό και για τη συμμετοχή του στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, χαρακτηρίζοντας αυτή την περίοδο ως πολύ σημαντική για την προσωπική του εξέλιξη.

Angelina Jolie's reaction to ex Brad Pitt falling off the wagon 'revealed'... 10 years after star's alleged drunken plane attack https://t.co/7FJNHjPbwn — Daily Mail (@DailyMail) August 11, 2026

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Σημερινές προκλήσεις

Η νέα αυτή αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο όπου η σχέση του με αρκετά από τα παιδιά του με την Τζολί παραμένει δύσκολη, με ορισμένα από αυτά να έχουν επιλέξει να αφαιρέσουν το επώνυμο Πιτ από το όνομά τους. Ο Πιτ αναφέρθηκε επίσης σε μια ιδιαίτερα σκοτεινή περίοδο της ζωής του, παραδεχόμενος ότι η οικογενειακή αποξένωση του προκάλεσε έντονο ψυχικό πόνο, ενώ σήμερα δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.