Πάνος Βλάχος: Συντετριμμένος στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ο Πάνος Βλάχος βρέθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον Νίκο Καλογερόπουλο, σε μια πολιτική κηδεία που ήταν γεμάτη από έντονα συναισθήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής, ο ηθοποιός φαινόταν ιδιαίτερα συγκινημένος.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Βλάχο να πλησιάζει τους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος, προσφέροντας τους θερμές αγκαλιές και λόγια παρηγοριάς. Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, με την υγεία του να επιδεινώνεται πρόσφατα, οδηγώντας τον σε νοσηλεία σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Το συγκινητικό τραγούδι και η τελευταία διαδρομή

Η συναισθηματική ένταση κορυφώθηκε όταν ο Πάνος Βλάχος, περιτριγυρισμένος από μουσικούς, έκλεισε τα μάτια του και τραγούδησε το «Καραΐσκάκης», ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Καλογερόπουλος για την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου» και ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ο Βλάχος, με σπασμένη φωνή, απέδωσε το κομμάτι λίγο πριν την ολοκλήρωση της τελετής.

Λίγο αργότερα, φορώντας μαύρα γυαλιά, τοποθετήθηκε στην μπροστινή πλευρά και σήκωσε το φέρετρο στους ώμους του, συνοδεύοντας τον Νίκο Καλογερόπουλο στην τελευταία του διαδρομή.