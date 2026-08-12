Η Πάρις Τζάκσον αποκαλύπτει την αλήθεια για τη ζωή της με τον πατέρα της: Μάσκες και κανόνες

Η Πάρις Τζάκσον, σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο podcast «Call Her Daddy» με την Άλεξ Κούπερ, αναφέρθηκε στους κανόνες που τηρούσε η οικογένειά της κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας δίπλα στον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Η 28χρονη μουσικός αποκάλυψε ότι η διαμονή τους στο Neverland Ranch αφορούσε μόνο τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

«Μας είχε ξεκαθαριστεί πολύ έντονα ότι όλα αυτά δεν ήταν για εμάς, δεν μας ανήκαν. Ήταν για παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες και για παιδιά με ανίατες ασθένειες που δεν μπορούσαν να πάνε, για παράδειγμα, στη Disneyland», δήλωσε η Πάρις.

Αναφερόμενη στη ρουτίνα της, τόνισε ότι ξεκινούσε τη μέρα της πηγαίνοντας στο δωμάτιο που ήταν η τάξη τους για μάθημα. «Ένας βασικός κανόνας παρέμεινε σταθερός: έπρεπε να ολοκληρώνουμε τις δουλειές και τα μαθήματά μας πριν διασκεδάσουμε το Σαββατοκύριακο», πρόσθεσε.

Αυστηροί κανόνες και περιορισμοί

Η Πάρις μίλησε επίσης για τους περιορισμούς που είχαν σχετικά με την τηλεόραση και τις ταινίες. «Δεν μας επιτρεπόταν να βλέπουμε τηλεόραση ή ταινίες, εκτός αν τις μελετούσαμε για τον κινηματογράφο», εξήγησε. Όσον αφορά τις δημόσιες εμφανίσεις τους, η Πάρις ανέφερε την ανάγκη να φορούν μάσκες για να παραμένουν αγνώριστοι. «Αν το κάνεις αυτό τώρα, μπορείς να πας στο Chuck E. Cheese και να είσαι φυσιολογικός, γιατί κανείς δεν θα ξέρει ποιος είσαι», είπε.

Ο πατέρας της και η απώλεια

Στην περιγραφή της για τον πατέρα της, που πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, τον χαρακτήρισε «έναν πραγματικά αστείο άνθρωπο που ήταν ο καλύτερός μου φίλος». Η Πάρις αναφέρθηκε στην απώλειά του ως «σκληρή», περιγράφοντας τη μεταβατική περίοδο ως ένα «ταχύρρυθμο μάθημα κοινωνικών δεξιοτήτων».

Οι σχέσεις και οι αρραβώνες

Η συζήτηση στράφηκε και στις προσωπικές της σχέσεις, όπου αποκάλυψε το παρασκήνιο του πρώτου της αρραβώνα, ο οποίος έγινε υπό την επήρεια ουσιών. «Ο πρώτος, δεν ξέρω αν μπορείς να μετρήσεις τον πρώτο. Για μένα ήταν πραγματικός, παρόλο που ήμασταν και οι δύο σε κατάσταση μέθης από τα ναρκωτικά», ανέφερε.

Σχετικά με τον δεύτερο αρραβώνα της με τον μουσικό παραγωγό Τζάστιν Λονγκ, η Πάρις εξήγησε την απόφασή της να τον διαλύσει το 2025: «Ήταν μια επιλογή που έπρεπε να κάνω για να είμαι ευτυχισμένη».

Η μάχη με τον εθισμό

Η Πάρις Τζάκσον αναφέρθηκε επίσης στη μάχη της με τον εθισμό, σημειώνοντας ότι παραμένει νηφάλια από την πρώτη εβδομάδα του 2020. Μετά τον τελευταίο χωρισμό, πέρασε μια «άβολη… πλήρη αποτοξίνωση», αποφεύγοντας το φλερτ και δηλώνοντας ότι πλέον έχει τις προτεραιότητές της στη σωστή θέση.