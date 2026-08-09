Ο Νίκος Καλογερόπουλος, μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τον Σπύρο Μπιμπίλα μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, ο οποίος έγραψε: «Αντίο Νίκο! Ήσουν μια ξεχωριστή περίπτωση στην μεγάλη μας οικογένεια... Καλό ταξίδι στον Νίκο Καλογερόπουλο τον ακάματο και ταλαιπωρημένο φίλο και σπουδαίο συνάδελφο μας...»

Σημαντικές στιγμές της καριέρας του

Γεννημένος στα Φιλιατρά την 1η Αυγούστου 1952, ο Καλογερόπουλος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον κινηματογράφο το 1981 με την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», για την οποία κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε η βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» το 1984, στην οποία κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Σπούδασε στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη και η πρώτη του θεατρική δουλειά ήταν το έργο «Ο μπαμπούλας» το 1976. Στην τηλεόραση, έκανε το ντεμπούτο του το 1975 με τη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», ενώ συμμετείχε σε πολλές σειρές, όπως «Ο φωτογράφος του χωριού» και «Μεθυσμένη πολιτεία».

Από το 1980 και μετά, συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες και το 1999 επέστρεψε στον κινηματογράφο με την ταινία «Θηλυκή εταιρεία». Το 2000, κέρδισε για δεύτερη φορά το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε με την ποίηση και τη μουσική, κυκλοφορώντας αρκετές ποιητικές συλλογές και μουσικούς δίσκους.

Η τελευταία του κινηματογραφική συμμετοχή ήταν το 2011, όταν υπέγραψε τη σκηνοθεσία στην ταινία «Οι ιππείς της Πύλου».

Κληρονομιά και επιρροή

Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε πίσω του μια σημαντική κληρονομιά στον ελληνικό πολιτισμό, με το ταλέντο του και την αφοσίωσή του στην τέχνη, εμπνέοντας πολλές γενιές καλλιτεχνών. Η απώλειά του αποτελεί πλήγμα για τον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας.