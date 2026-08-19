Η επιβολή του λευκού χρώματος στις Κυκλάδες: δηλώσεις αρχιτέκτονα του ΕΜΠ

Ένας αρχιτέκτονας, προερχόμενος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), προέβη σε δηλώσεις που αφορούν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των Κυκλάδων. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα που κυριαρχεί στα κτίρια των νησιών αυτών δεν αποτελεί αποτέλεσμα φυσικής εξέλιξης ή παραδοσιακής επιλογής, αλλά επιβλήθηκε. Η επιβολή αυτή, όπως ανέφερε ο αρχιτέκτονας, αποδίδεται σε δύο διαφορετικές χούντες.

Η δήλωση του αρχιτέκτονα από το ΕΜΠ

Ο αρχιτέκτονας, ο οποίος συνδέεται ακαδημαϊκά με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκανε μία συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με την ιστορία της αρχιτεκτονικής στις Κυκλάδες. Η τοποθέτησή του εστιάζει σε ένα στοιχείο που θεωρείται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των νησιών, το λευκό χρώμα των κτιρίων.

Οι δηλώσεις του αρχιτέκτονα από το ΕΜΠ έθιξαν το ζήτημα της προέλευσης αυτής της αρχιτεκτονικής επιλογής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικράτηση του λευκού χρώματος δεν ήταν μία αυθόρμητη ή οργανική διαδικασία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων αποφάσεων που ελήφθησαν σε ιστορικές περιόδους.

Η παρέμβαση του αρχιτέκτονα προσφέρει μία διαφορετική οπτική γωνία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε η εικόνα των Κυκλάδων. Η έμφαση δόθηκε στην πτυχή της επιβολής, υποδηλώνοντας ότι η χρωματική ομοιομορφία δεν προέκυψε από ελεύθερη επιλογή των κατοίκων ή μακρά παράδοση.

Το ζήτημα του λευκού χρώματος στα κτίρια

Το λευκό χρώμα, το οποίο σήμερα είναι συνώνυμο με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του αρχιτέκτονα. Αυτή η χρωματική επιλογή, που χαρακτηρίζει πλήθος κτιρίων στα νησιά, αναλύθηκε από την πλευρά της επιβολής της.

Ο αρχιτέκτονας τόνισε ότι το λευκό χρώμα δεν υιοθετήθηκε με φυσικό τρόπο από την τοπική κοινωνία ή ως μέρος μιας εξελισσόμενης αρχιτεκτονικής τάσης. Αντιθέτως, η επικράτησή του φέρεται να προήλθε από εξωτερικές παρεμβάσεις και αποφάσεις που καθόρισαν την αισθητική των οικισμών.

Η συζήτηση γύρω από το λευκό χρώμα και την προέλευσή του αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η δήλωση του αρχιτέκτονα του ΕΜΠ φωτίζει μια πτυχή που αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εξουσίες μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν το δομημένο περιβάλλον ενός τόπου.

Η αναφορά στις δύο χούντες

Ένα κεντρικό σημείο των δηλώσεων του αρχιτέκτονα ήταν η αναφορά σε δύο διαφορετικές χούντες ως τους φορείς της επιβολής του λευκού χρώματος. Η συγκεκριμένη πληροφορία υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση πίσω από την αρχιτεκτονική αυτή απόφαση.

Η σύνδεση της χρωματικής επιλογής με δύο χούντες υποδηλώνει ότι υπήρξαν συγκεκριμένες περίοδοι στην ιστορία, κατά τις οποίες μη δημοκρατικά καθεστώτα επέβαλαν αυτή την αισθητική. Η δήλωση δεν προσδιορίζει ποιες ήταν αυτές οι χούντες, αλλά αναφέρει την ύπαρξη δύο διαφορετικών περιόδων επιβολής.

Ο αρχιτέκτονας του ΕΜΠ, με την αναφορά του αυτή, έφερε στο προσκήνιο την ιδέα ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι πάντα αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης ή πολιτισμικής παράδοσης, αλλά μπορεί να είναι προϊόν πολιτικών αποφάσεων και επιβολών από καθεστώτα εξουσίας.

Η γεωγραφική εστίαση στις Κυκλάδες

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία αναφέρθηκε ο αρχιτέκτονας είναι οι Κυκλάδες, ένα σύμπλεγμα νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος. Η δήλωση του αρχιτέκτονα αφορά αποκλειστικά την αρχιτεκτονική των κτιρίων σε αυτά τα νησιά και την επικράτηση του λευκού χρώματος εκεί.

Η επιβολή του λευκού χρώματος, όπως περιγράφεται, αφορά ειδικά τον κυκλαδίτικο χώρο, ο οποίος είναι γνωστός για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Ο αρχιτέκτονας εστίασε στην ιστορία της διαμόρφωσης αυτής της χαρακτηριστικής εικόνας των Κυκλάδων, υποδεικνύοντας ότι δεν είναι τόσο «αυθεντική» όσο ενδεχομένως θεωρείται.

Οι Κυκλάδες, με την ξεχωριστή τους ταυτότητα, αποτελούν το πεδίο εφαρμογής αυτής της επιβολής. Η δήλωση του αρχιτέκτονα από το ΕΜΠ προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην κατανόηση του πώς διαμορφώθηκε η σημερινή, αναγνωρίσιμη εικόνα των νησιών, με το λευκό χρώμα να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο.

Πηγή: documentonews.gr