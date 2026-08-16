Δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, με την κατάσταση στο νησί να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στις πληγείσες περιοχές.

Δύο νεκροί και τραυματίες από τις φλόγες

Δύο σοροί ανθρώπων, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Οι σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, πλησίον του σημείου από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν ακόμη φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, και εντοπίστηκαν αργότερα από τους πυροσβέστες.

Πέρα από τους νεκρούς, τουλάχιστον εννέα πολίτες έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με εγκαύματα, προερχόμενοι από την περιοχή των Περιστερίων. Δύο από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη. Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας μετά τον απεγκλωβισμό του από ένα σπίτι στην Κακή Βίγλα.

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης

Μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης πραγματοποιείται στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες. Η επιχείρηση διεξάγεται με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Μέχρι στιγμής, έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 240 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που παραμένουν στην περιοχή. Ένα επιπλέον επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο κατευθύνεται στο σημείο προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Πολλά σκάφη του Λιμενικού βρίσκονται στην περιοχή και ετοιμάζουν εκκένωση διά θαλάσσης και από τις περιοχές Σελήνια και Κακή Βίγλα.

Διπλό πύρινο μέτωπο και αιτία εκδήλωσης

Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα. Η πρώτη πυρκαγιά ξεκίνησε στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια, ενώ περίπου στις 15:03 ξέσπασε δεύτερη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς στα Περιστέρια έχει βρεθεί και πρόκειται για οικόπεδο με σκουπίδια, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και ενίσχυση δυνάμεων

Οι συνθήκες που επικρατούν δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε μόλις επτά λεπτά. Η περιοχή της Σαλαμίνας βρισκόταν σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά για την αντιμετώπιση των δύο μετώπων. Συνολικά επιχειρούν 260 πυροσβέστες, με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν πλήθος εθελοντικών οχημάτων, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Έχει επίσης εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader