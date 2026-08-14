Φωτιά στη Χαλκιδική: Δραματική μαρτυρία εθελοντή πυροσβέστη για τη «χειρότερη νύχτα της ζωής του»

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε στη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Χαλκιδική περιέγραψε ο εθελοντής πυροσβέστης Νίκος Νικολής. Ως μέλος της εθελοντικής ομάδας έρευνας και διάσωσης ΟΦΚΑΘ, ο κ. Νικολής έδωσε τη μάχη με τις φλόγες στη Σίβηρη, χαρακτηρίζοντας όσα έζησε ως τη χειρότερη εμπειρία της ζωής του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, ο εθελοντής αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο μέτωπο της φωτιάς, όπου οι δυνάμεις προσπαθούσαν να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Η μαρτυρία του εθελοντή πυροσβέστη

Ο Νίκος Νικολής, με εμφανή την κόπωση από την πολύωρη μάχη, περιέγραψε τη νύχτα ως «η χειρότερη της ζωής μου». Οι φλόγες, όπως ανέφερε, φούντωσαν ξαφνικά και η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη, με τη φωτιά να τους «κυνηγάει» και να μην γνωρίζουν από πού ερχόταν. «Ήταν η κόλαση», είπε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας την ένταση και τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν.

Ο ίδιος τόνισε ότι μαζί με όλα τα παιδιά του ΟΦΚΑΘ, εκτέλεσαν κανονικότατα κάθε διαταγή που είχαν λάβει. Παρά την εξάντληση, καθώς είχαν να κοιμηθούν 24 ώρες, εξέφρασε την ελπίδα ότι σε 1-2 ώρες θα μπορούσαν να ξεκουραστούν, δείχνοντας την αφοσίωση και την αντοχή των εθελοντών.

Οι συνθήκες στο μέτωπο της φωτιάς

Οι συνθήκες στην περιοχή της Σίβηρης ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες, με τη φωτιά να φουντώνει απότομα και να εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Οι συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου έκαναν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο και επισφαλές για όλους όσοι επιχειρούσαν στο πεδίο.

Ο εθελοντής περιέγραψε στιγμές όπου δεν ήταν δυνατόν να προβλέψουν την πορεία των φλογών, καθώς ο άνεμος γύριζε συνεχώς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πλήρους αβεβαιότητας και μεγάλου κινδύνου για τη ζωή των πυροσβεστών και των εθελοντών.

Άμεση απομάκρυνση και κίνδυνος

Σε κάποιο σημείο, οι συνθήκες έγιναν τόσο επικίνδυνες που οι άνθρωποι που επιχειρούσαν χρειάστηκε να απομακρυνθούν άμεσα από το σημείο. Ο Νίκος Νικολής ανέφερε ότι ειδοποιήθηκαν και έπρεπε να φύγουν σε δευτερόλεπτα, όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και πολλοί άλλοι που βρίσκονταν στην περιοχή.

Η φωτιά ερχόταν από παντού, με τον άνεμο να γυρίζει συνεχώς, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση μπορούσαν να κινηθούν με ασφάλεια. Αυτό υπογραμμίζει τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις κατάσβεσης.

Η αδιάκοπη μάχη των εθελοντών

Παρά την ακραία εξάντληση και τις ατελείωτες ώρες συνεχούς μάχης με τις φλόγες, οι εθελοντές παρέμειναν στην πληγείσα περιοχή. Συνέχισαν να συνδράμουν ενεργά στην επιχείρηση κατάσβεσης, δείχνοντας αφοσίωση και αντοχή κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Ο Νίκος Νικολής ξεκαθάρισε ότι η προσπάθειά τους δεν θα ολοκληρωνόταν μέχρι να αντιμετωπιστούν και οι τελευταίες εστίες της πυρκαγιάς. Η δήλωσή του αποτυπώνει το μέγεθος της κόπωσης και την αδιάκοπη προσπάθεια των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή από την αρχή της καταστροφής.

Οι επιπτώσεις και η επιφυλακή

Η μεγάλη πυρκαγιά άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, πλήττοντας έναν από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της περιοχής της Χαλκιδικής. Η οικολογική ζημιά είναι σημαντική, επηρεάζοντας το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Στόχος ήταν ο περιορισμός του κινδύνου νέων μεγάλων αναζωπυρώσεων, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis