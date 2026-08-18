Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πιάτα, δοχεία και κουτάλες που πωλούνται ως «μπαμπού»

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται στην ελληνική αγορά, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. Πρόκειται για πιάτα, δοχεία φαγητού και σετ κουταλών τα οποία φέρονται να είναι κατασκευασμένα από μπαμπού, αλλά οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι είναι πλαστικά υλικά από ρητίνη μελαμίνης. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα είδη να μην τα χρησιμοποιήσουν.

Οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ και τα μη κανονικά προϊόντα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ. διενήργησε ελέγχους στο πλαίσιο του Προγράμματος Δειγματοληψίας & Ανάλυσης έτους 2026, με τίτλο «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα». Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε διάφορα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν δείγματα από πιάτα, δοχεία φαγητού και σετ κουταλών. Τα προϊόντα αυτά έφεραν τις ενδείξεις «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection, Made in P.R.C.» και «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.». Όλα τα ανωτέρω προϊόντα εισάγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε».

Η επιχείρηση εισαγωγής και η διαπίστωση των αρχών

Η επιχείρηση «SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε», η οποία εισάγει τα εν λόγω προϊόντα, έχει την έδρα της στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην Αθήνα. Μετά τη δειγματοληψία, τα προϊόντα υποβλήθηκαν σε ενδελεχή εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων οδήγησαν στον χαρακτηρισμό των δειγμάτων ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την ανάκλησή τους από την αγορά.

Η παραπλάνηση των καταναλωτών και η πραγματική σύνθεση

Η βασική αιτία για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων ως μη κανονικών είναι η παραπλανητική επισήμανση. Ενώ στις ενδείξεις της συσκευασίας τους παρουσιάζονται ως «πιάτο μπαμπού», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection» και «σετ κουτάλες μπαμπού», οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν μια διαφορετική σύνθεση.

Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ), τα οποία είναι κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ της αναγραφόμενης και της πραγματικής σύνθεσης έχει ως συνέπεια τα δείγματα να μην πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004. Ο συγκεκριμένος κανονισμός ορίζει ότι η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους.

Οι κανονισμοί για τα πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Πέρα από την παραπλανητική επισήμανση, τα εν λόγω προϊόντα παραβιάζουν και άλλες διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεδομένου ότι τα δείγματα αποτελούν πλαστικά αντικείμενα, εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011, ο οποίος αφορά τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 10/2011, το μπαμπού, είτε υπό μορφή αλεύρου είτε ινών, δεν περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ως εκ τούτου, πλαστικά υλικά και αντικείμενα που περιέχουν μπαμπού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άμεση ανάκληση και προειδοποίηση προς τους καταναλωτές

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς και των ομοειδών τους, από την αγορά. Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης απομάκρυνση των μη κανονικών προϊόντων.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιήσουν για λόγους προστασίας της υγείας τους και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων.

Πηγή: Newsbeast