Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού απορριμματοφόρου στη Χαλκιδική

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού καταγγέλλει ότι έπεσε οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από μια παρατήρηση που έκανε ο οδηγός σε άλλους οδηγούς αυτοκινήτων για επικίνδυνο ελιγμό στον δρόμο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος, οι δράστες ήταν επιβαίνοντες σε οχήματα με σερβικές πινακίδες.

Το περιστατικό στον δρόμο

Όπως περιέγραψε το θύμα στον ALPHA, το περιστατικό ξεκίνησε σε ένα σημείο όπου είχε δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το όχημα προσπερνούσε με μεγάλη ταχύτητα τα ακινητοποιημένα οχήματα σε ένα κομμάτι δρόμου περίπου 500 μέτρων.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, βλέποντας την επικίνδυνη αυτή κίνηση, έβγαλε το χέρι και το σώμα του έξω από το παράθυρο του οχήματός του. Έκανε νόημα στον οδηγό του αυτοκινήτου με τις σερβικές πινακίδες να μπει από πίσω, καθώς ερχόταν ένα αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά. Αυτή η παρατήρηση φέρεται να ήταν η αφορμή για την επίθεση που ακολούθησε.

Η επίθεση και ο ξυλοδαρμός

Σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού, αμέσως μετά την παρατήρηση, τρία οχήματα έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι επιβαίνοντες στα οχήματα κατέβηκαν και, όπως δήλωσε ο οδηγός, «Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα τι έλεγε.»

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης: «Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι». Υποστηρίζει ότι δύο άνδρες άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές, ενώ ο ίδιος βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος. Ο ένας από τους δράστες ανέβηκε πάνω στο φορτηγό και μπήκε ολόκληρος μέσα, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού.

Τα χτυπήματα, όπως ανέφερε ο οδηγός, ήταν συνεχόμενα και στοχευμένα σε διάφορα σημεία του σώματός του. «Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε εντός του οχήματός του.

Οι τραυματισμοί του οδηγού

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου ανέφερε ότι από τα χτυπήματα τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματός του. Πιο συγκεκριμένα, έχει τραύμα στο φρύδι, το οποίο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού. Επιπλέον, φέρει μώλωπες σε πολλά σημεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, έχει μώλωπες στο κεφάλι, στη μύτη, στα πλευρά και στα χέρια. Οι τραυματισμοί αυτοί αποτελούν τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε μέσα στην καμπίνα του απορριμματοφόρου.

Η αποχώρηση των δραστών και η έρευνα

Μετά την επίθεση, οι τρεις άνδρες επέστρεψαν στα αυτοκίνητά τους. Στη συνέχεια, αποχώρησαν από το σημείο του περιστατικού, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμένο οδηγό του απορριμματοφόρου.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Στόχος των αρχών είναι η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των δραστών που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του οδηγού στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis