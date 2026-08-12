Η «κατάρα της μούμιας»: Αρχαίοι μύκητες μπορεί να «ξυπνήσουν» από ανθρώπινα λείψανα που πωλούνται στο διαδίκτυο

Η αυξανόμενη παγκόσμια εμπορία μουμιοποιημένων ανθρώπινων μελών εγείρει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πώληση χεριών, ποδιών και κεφαλών που χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια πίσω μπορεί να απελευθερώσει αρχαία μυκητιακά σπόρια. Αυτά τα σπόρια, που παραμένουν αδρανή στα μουμιοποιημένα λείψανα, ενδέχεται να γίνουν αερομεταφερόμενα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της διατάραξης των λειψάνων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή μαζί τους.

Αδρανείς μικροοργανισμοί και οι συνέπειές τους

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένοι από αυτούς τους μικροοργανισμούς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες, όπως δηλητηρίαση, εγκεφαλικές βλάβες, καρκίνο, καθώς και προβλήματα στο ήπαρ και τα νεφρά. «Όταν τα μουμιοποιημένα λείψανα μεταφέρονται χωρίς κατάλληλους ελέγχους ή τεκμηρίωση, οι ζωντανοί εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους», αναφέρουν οι ερευνητές στο International Journal of Cultural Property.

Ιστορικό της «κατάρας της μούμιας»

Η έννοια της «κατάρας της μούμιας» εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών το 1922. Πιστεύεται ότι η εισπνοή σπορίων από την κρύπτη μπορεί να έχει συμβάλει στον θάνατο του λόρδου Κάρναρβον, ο οποίος χρηματοδότησε την ανασκαφή.

Διαδικτυακή πώληση μουμιοποιημένων λειψάνων

Μια πρόσφατη μελέτη ανέλυσε 128 διαδικτυακές αναρτήσεις από πλατφόρμες της Meta, ιστοτόπους ηλεκτρονικού εμπορίου και οίκους δημοπρασιών, αποκαλύπτοντας πολλές περιπτώσεις πώλησης μουμιοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων. Τα λείψανα συχνά εκτίθενται σε κοινή θέα, χωρίς κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, και οι πωλητές δεν παρέχουν οδηγίες ασφαλούς διαχείρισης.

Εντοπισμός μυκήτων και βιοφθορά

Οι ερευνητές εντόπισαν «ορατή ύποπτη αποίκιση από μύκητες» σε 13 περιπτώσεις, με έξι από αυτές να παρουσιάζουν «εκτεταμένη βιοφθορά». Οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης αυξάνουν τους βιολογικούς κινδύνους για τους ανθρώπους που χειρίζονται τα λείψανα.

Τοξικά υλικά στη διαδικασία μουμιοποίησης

Η διαδικασία μουμιοποίησης περιλαμβάνει τη χρήση τοξικών υλικών, όπως βαρέα μέταλλα, για τη διατήρηση των ιστών. Στα μουσεία, τα λείψανα εκτίθενται σε γυάλινες προθήκες με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες, ενώ για τους ιδιώτες συλλέκτες τέτοια μέτρα δεν εφαρμόζονται, γεγονός που ενδέχεται να επιδεινώσει τους κινδύνους.

Κάλεσμα για εγρήγορση

Οι ερευνητές καλούν το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση και να αναφέρει τις πωλήσεις μουμιοποιημένων λειψάνων στις αρμόδιες αρχές, μέχρι να ληφθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.