Περσείδες: Το εντυπωσιακό θέαμα του Αυγούστου

Η βροχή των Περσειδών θα φτάσει στο αποκορύφωμά της τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου. Φέτος, η Νέα Σελήνη θα προσφέρει ιδανικές συνθήκες παρατήρησης, καθώς το φυσικό φως του φεγγαριού θα είναι ελάχιστο. Η NASA έχει επισημάνει ότι οι συνθήκες παρατήρησης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει και ο ουρανός είναι καθαρός.

Ιδανικές συνθήκες παρατήρησης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η Νέα Σελήνη θα συμβεί στις 12 Αυγούστου στις 20:36 ώρα Ελλάδας. Έτσι, κατά τις ώρες που η δραστηριότητα των μετεώρων θα είναι στο ζενίθ, δεν θα υπάρχει η λάμψη του φεγγαριού που θα μπορούσε να «κρύψει» τα πιο αμυδρά μετέωρα.

Πόσες Περσείδες μπορείτε να δείτε

Οι Περσείδες δεν εμφανίζονται όλες ταυτόχρονα και δεν υπάρχει εγγυημένος αριθμός μετεώρων που θα μπορείτε να παρατηρήσετε. Ο θεωρητικός Ζενίθιος Ωριαίος Ρυθμός μπορεί να φτάσει περίπου τα 100 μετέωρα ανά ώρα σε ιδανικές συνθήκες. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η φωτορύπανση, η διαύγεια της ατμόσφαιρας και η θέση του παρατηρητή. Η NASA εκτιμά ότι κάτω από σκοτεινό ουρανό, ο ρυθμός παρατήρησης είναι περίπου 25 μετέωρα την ώρα.

Το καλύτερο χρονικό διάστημα για θέαση

Η δραστηριότητα των Περσειδών αυξάνεται όσο προχωρά η νύχτα. Για τους παρατηρητές στην Ελλάδα, το πιο ευνοϊκό χρονικό διάστημα είναι μετά τα μεσάνυχτα έως λίγο πριν την αυγή, όταν ο Περσέας είναι ψηλότερα στον ουρανό, αυξάνοντας τις πιθανότητες εντοπισμού περισσότερων μετεώρων.

Η προέλευση των Περσειδών

Οι Περσείδες δεν σχετίζονται με άστρα, αλλά προέρχονται από μικροσκοπικά σωματίδια του κομήτη 109P/Swift-Tuttle, τα οποία εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα περίπου 59 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Όταν αυτά τα σωματίδια συναντούν την ατμόσφαιρα, θερμαίνονται και ιονίζουν τα αέρια γύρω τους, δημιουργώντας τις φωτεινές γραμμές που παρατηρούμε.

Ο κομήτης Swift-Tuttle ολοκληρώνει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 133 χρόνια, με την τελευταία του διέλευση από το εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα να έχει γίνει το 1992.

Η ονομασία των Περσειδών

Η ονομασία «Περσείδες» προέρχεται από τον αστερισμό του Περσέα, κοντά στον οποίο βρίσκεται το ακτινοβόλο σημείο της βροχής. Αν και οι τροχιές των μετεώρων φαίνεται να ξεκινούν από εκεί, στην πραγματικότητα μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του ουρανού.

Στρατηγικές θέασης

Για να παρατηρήσετε περισσότερες Περσείδες, δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε σε μεγάλη απόσταση. Σημαντικό είναι να επιλέξετε μια τοποθεσία με όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση. Σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τα πιο φωτεινά μετέωρα είναι ορατά, αλλά πολλά από τα αμυδρότερα χάνονται στη φωτεινότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Μια τοποθεσία στην ύπαιθρο ή σε ορεινή περιοχή μπορεί να προσφέρει καλύτερες συνθήκες, αρκεί να υπάρχει καθαρός ορίζοντας και να απουσιάζουν έντονα φώτα. Για τον εντοπισμό του Περσέα, μια εφαρμογή αστρονομικού χάρτη μπορεί να είναι χρήσιμη, με την Κασσιόπη, τον χαρακτηριστικό αστερισμό που σχηματίζει ένα «W», να αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς.

Η νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου είναι η πιο εντυπωσιακή για παρατήρηση, καθώς οι Περσείδες θα είναι ορατές και μετά την κορύφωση, αν και η δραστηριότητά τους θα μειώνεται σταδιακά.