Ας μιλήσουμε σοβαρά: Γιατί δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα ζωή στο Σύμπαν;

Το ερώτημα που έθεσε ο Ενρίκο Φέρμι το 1950 συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα: αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, γιατί δεν έχουμε συναντήσει ποτέ κάποιον; Παρά τις περισσότερες από έξι δεκαετίες αναζητήσεων για σημάδια εξωγήινης ζωής, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί καμία σαφής απόδειξη ύπαρξης ζωής πέρα από τη Γη.

Η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του Φέρμι στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος. Κατά τη διάρκεια του γεύματος με άλλους φυσικούς, η συζήτηση για ιπτάμενους δίσκους τον οδήγησε να αναφωνήσει: «Πού είναι όλοι;» ή, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, «Δεν αναρωτιέστε ποτέ πού είναι όλοι;». Αυτό το περιστατικό σηματοδότησε τη μετάβαση της εξωγήινης ζωής από φιλοσοφικό θέμα σε σοβαρό επιστημονικό ζήτημα.

Η διεύρυνση των ανθρώπινων οριζόντων

Για αιώνες, οι άνθρωποι αναρωτιούνταν αν υπάρχει ζωή στη Σελήνη ή στον Άρη, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν με βεβαιότητα, καθώς η επικοινωνία με άλλους πλανήτες φάνταζε αδύνατη. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1950 και έπειτα, οι εξελίξεις στις διαστημικές πτήσεις και η ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης ραδιοσημάτων από μακρινά άστρα άλλαξαν το τοπίο. Η ανθρωπότητα δεν ήταν πλέον περιορισμένη στη Γη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Η ιδέα ότι η Γη δεν είναι μοναδική στο Σύμπαν άρχισε να κερδίζει έδαφος. Με δεδομένη την ηλικία του Σύμπαντος, που εκτιμάται στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, θα περίμενε κανείς να υπάρχουν πολιτισμοί με τεχνολογία πολύ πιο ανεπτυγμένη από αυτήν που έχει αναπτύξει η ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε εντοπίσει κανένα ίχνος τους.

Έρευνες για εξωγήινους και UFO

Αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο και σήμερα, παρά τις πολυάριθμες αναφορές και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Από το 2017, όταν οι «New York Times» αποκάλυψαν ότι ο αμερικανικός στρατός είχε στη διάθεσή του βίντεο από συναντήσεις πιλότων με UFO, το θέμα των εξωγήινων έχει εισέλθει στη δημόσια συζήτηση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει ακροάσεις σχετικά με τα «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP), εξετάζοντας τα ως πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία παραμένουν θολά και μη καταληκτικά.

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την ανίχνευση ραδιοσημάτων από εξωγήινους πολιτισμούς πραγματοποιήθηκε το 1960 από τον Αμερικανό αστρονόμο Φρανκ Ντρέικ, μέσω του πειράματος «Πρόγραμμα Όζμα». Χρησιμοποίησε τηλεσκόπιο για να αναζητήσει σήματα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, στα 1.420 MHz, γνωστή ως «γραμμή του υδρογόνου».

Το Πρόγραμμα Κυκλώπας και η αναζήτηση νοήμονος ζωής

Το 1971, η NASA συγκάλεσε ομάδα ειδικών για να εξετάσει τις καλύτερες μεθόδους αναζήτησης εξωγήινης ζωής. Η έκθεση τους, γνωστή ως «Πρόγραμμα Κυκλώπας», δημοσιεύθηκε το 1972 και παρέμεινε ένα σημαντικό έργο στην αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, συνήθως αναφερόμενη ως SETI.

Η έκθεση πρότεινε τη δημιουργία ενός συστήματος «Κυκλώπας», το οποίο θα περιλάμβανε χιλιάδες κεραίες και θα μπορούσε να σαρώσει τον ουρανό 200.000 φορές πιο γρήγορα από το «Όζμα». Το κόστος του έργου υπολογίστηκε μεταξύ 10 και 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που σήμερα ισοδυναμεί με 77 έως 192 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το σύστημα δεν κατασκευάστηκε ποτέ, καθώς το Κογκρέσο δεν ενέκρινε τη χρηματοδότησή του.

Η εξίσωση του Ντρέικ και οι πιθανότητες ύπαρξης εξωγήινων

Τον Οκτώβριο του 1961, έναν χρόνο μετά την αποτυχία του Φρανκ Ντρέικ να εντοπίσει εξωγήινα ραδιοσήματα με το «Πρόγραμμα Όζμα», οργάνωσε μια συνάντηση με περίπου δώδεκα επιστήμονες για να συζητήσουν το μέλλον του SETI. Για να αποσαφηνίσει το πρόβλημα, προσπάθησε να υπολογίσει πόσοι εξωγήινοι πολιτισμοί θα μπορούσαν να εκπέμπουν ραδιοσήματα στον γαλαξία μας.

Ο Ντρέικ θεώρησε ότι η απάντηση εξαρτάται από επτά μεταβλητές, μεταξύ των οποίων ήταν τα ερωτήματα: «Πόσοι πλανήτες σε ένα μέσο σύστημα είναι ικανοί να υποστηρίξουν ζωή;» και «Σε πλανήτες όπου υπάρχει ζωή, πόσο συχνά εξελίσσεται ένα νοήμον είδος όπως η ανθρωπότητα;».

Με τον πολλαπλασιασμό όλων των μεταβλητών προκύπτει ο αριθμός των πιθανών στόχων για το SETI στον Γαλαξία. Ο Ντρέικ κατέγραψε τον σχετικό τύπο, ο οποίος έκτοτε έγινε γνωστός ως «εξίσωση του Ντρέικ». Εκείνη την εποχή, καμία από τις μεταβλητές δεν μπορούσε να εκτιμηθεί με βεβαιότητα. Οι πρόχειροι υπολογισμοί του Ντρέικ έδιναν 50.000 πολιτισμούς που εκπέμπουν σήματα, όμως αυτό ήταν ουσιαστικά μια εκτίμηση.

Ο πραγματικός στόχος της εξίσωσης του Ντρέικ ήταν να δημιουργήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα, ένα σύνολο ερωτημάτων που οι αστρονόμοι θα προσπαθούσαν να απαντήσουν. Στον 21ο αιώνα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, χάρη στα νέα διαστημικά τηλεσκόπια που επιτρέπουν την παρατήρηση του Κόσμου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ, όπως αναφέρει ο Guardian.

Για την πρώτη μεταβλητή, δηλαδή το πόσο γρήγορα σχηματίζονται νέα άστρα στον Γαλαξία, εκτιμάται σήμερα ότι γεννιούνται 10 έως 20 νέα άστρα κάθε χρόνο. Πρόκειται για πολύ πιο αργό ρυθμό από εκείνον που επικρατούσε όταν ο γαλαξίας ήταν νεότερος και διέθετε περισσότερο αέριο που μπορούσε να σχηματίσει άστρα. Ο συνολικός αριθμός των άστρων στον γαλαξία μας υπολογίζεται περίπου στα 100 δισεκατομμύρια.

Σε ολόκληρο το ορατό Σύμπαν εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες, με συνολικό αριθμό περίπου 100 εξάκις εκατομμυρίων άστρων. Επειδή πολλά στοιχεία για το Σύμπαν παραμένουν άγνωστα, ο αριθμός αυτός είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί, όμως αρκεί για να δώσει στην εξίσωση του Ντρέικ ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Οι εξωπλανήτες αλλάζουν την εικόνα του Σύμπαντος

Είναι πολύ ευκολότερο να εντοπιστούν άστρα από τους πλανήτες που τα περιβάλλουν. Το 1961, οι απαντήσεις στα δεύτερα και τρίτα ερωτήματα του Ντρέικ, δηλαδή πόσα άστρα διαθέτουν πλανήτες και πόσοι από αυτούς είναι δυνητικά κατοικήσιμοι, ήταν εντελώς άγνωστες.

Καθώς τα τηλεσκόπια έγιναν ισχυρότερα, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός εξωπλανητών, δηλαδή πλανητών εκτός του Ηλιακού μας Συστήματος, μέσω των μικροσκοπικών μεταβολών στο φως ενός άστρου που προκαλεί η διέλευση ενός πλανήτη μπροστά από αυτό. Ο πρώτος εξωπλανήτης εντοπίστηκε το 1992 και ο δεύτερος το 1995. Ο ρυθμός ανακαλύψεων αυξήθηκε θεαματικά τη δεκαετία του 2010, χάρη στις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Κέπλερ και του Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Μέχρι το 2025 είχαν εντοπιστεί περίπου 6.000 εξωπλανήτες στον Γαλαξία, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τρεις που περιφέρονται γύρω από τον Εγγύτατο του Κενταύρου, το πλησιέστερο άστρο στον Ήλιο. Πρόκειται μόνο για την κορυφή του παγόβουνου. Παρότι δεν είναι ακόμη δυνατό να απαντηθεί οριστικά το δεύτερο ερώτημα του Ντρέικ, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Nature» το 2012 υποστήριξε ότι μόνο στον γαλαξία μας υπάρχουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια πλανήτες.

Για να απαντηθεί το τρίτο ερώτημα του Ντρέικ, δηλαδή πόσοι από αυτούς τους πλανήτες μπορούν να υποστηρίξουν ζωή, αναπτύχθηκε ένας νέος επιστημονικός κλάδος: η αστροβιολογία, η μελέτη της ζωής ανάμεσα στα άστρα. Πρόκειται για μια παράδοξη προσπάθεια, καθώς δεν υπάρχουν παραδείγματα εξωγήινης ζωής προς μελέτη. Οι αστροβιολόγοι εξετάζουν, αντίθετα, τις βασικές συνθήκες που καθιστούν δυνατή τη ζωή και προσπαθούν να προσδιορίσουν αν μακρινοί πλανήτες πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Οι εξωπλανήτες βρίσκονται σε τόσο μεγάλη απόσταση ώστε δεν είναι δυνατό να παρατηρηθεί τι συμβαίνει στην επιφάνειά τους. Μπορεί όμως να μετρηθεί το μέγεθος του πλανήτη και η απόστασή του από το άστρο γύρω από το οποίο κινείται, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την ατμόσφαιρα και τη θερμοκρασία του και πιο έμμεσα, για το μαγνητικό του πεδίο. Επειδή η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή, είναι φυσικό να θεωρείται ότι οι εξωπλανήτες που της μοιάζουν ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιθανότερο να είναι κατοικήσιμοι.

Η ζωή σε ακραίες συνθήκες και ο Άρης

Η αστροβιολογική έρευνα περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη της ζωής στη Γη, προκειμένου να γίνει κατανοητό το εύρος των περιβαλλόντων στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί. Η ανακάλυψη των «ακραιόφιλων» οργανισμών, πρωτόγονων οργανισμών που μπορούν να επιβιώσουν σε ακραίες συνθήκες, έδειξε ότι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να ευδοκιμήσουν κάτω από δύο μίλια πάγου και σε θερμές πηγές που φτάνουν τους 208 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή τους 98 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό υποδηλώνει ότι κάποια μορφή ζωής θα μπορούσε να αναπτυχθεί ακόμη και σε αφιλόξενους πλανήτες. Για παράδειγμα, παρότι σήμερα δεν υπάρχει υγρό νερό στον Άρη, θεωρείται ότι παγωμένα κατάλοιπα αρχαίων ωκεανών βρίσκονται κάτω από την επιφάνειά του. Είναι πιθανό κάποια μορφή ακραιόφιλης ζωής να εντοπιστεί από μελλοντικές αποστολές.

Το 2025, η NASA ανακοίνωσε ότι δείγμα πετρώματος που ανέλυσε το ρόβερ «Περσεβέρανς» περιείχε δύο ορυκτά, τον βιβιανίτη και τον γκρέιγκιτ, τα οποία στη Γη αποτελούν προϊόντα του βακτηριακού μεταβολισμού. Τα ορυκτά ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη ότι πρωτόγονοι μικροοργανισμοί υπήρχαν στον Άρη πριν από αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για επαναστατική ανακάλυψη. Όπως έχει γράψει ο αστροβιολόγος Ντέιβιντ Κάτλινγκ: «Ακόμη και τα απλούστερα μικρόβια που θα ήταν γηγενή στον Άρη… θα άλλαζαν την ισορροπία των πιθανοτήτων ότι υπάρχει ζωή αλλού στον γαλαξία, καθώς θα έδειχναν ότι η ζωή μπορεί να εμφανιστεί δύο φορές μέσα σε ένα Ηλιακό Σύστημα».

Η απόδειξη ύπαρξης ζωής στον Άρη, ωστόσο, δεν θα σήμαινε απαραίτητα ότι αυτή εμφανίστηκε ανεξάρτητα σε δύο πλανήτες. Είναι επίσης πιθανό η ζωή να εμφανίστηκε στη Γη και να ταξίδεψε στον Άρη ή το αντίστροφο, μεταφερόμενη μέσω του Διαστήματος μέσα σε μετεωρίτες ή σκόνη. Αυτό θα αποτελούσε ένδειξη υπέρ της θεωρίας της «πανσπερμίας», σύμφωνα με την οποία η ζωή εμφανίστηκε σε ένα ή λίγα σημεία του Κόσμου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε φυσικά κατά τη διάρκεια τεράστιων χρονικών περιόδων.

Η «ζώνη Goldilocks» και οι κατοικήσιμοι εξωπλανήτες

Στη Γη, οποιαδήποτε μορφή ζωής πιο σύνθετη από τα βακτήρια χρειάζεται υγρό νερό για να επιβιώσει. Έτσι, το σημαντικότερο κριτήριο για έναν κατοικήσιμο εξωπλανήτη είναι να μην βρίσκεται ούτε πολύ κοντά στο άστρο γύρω από το οποίο κινείται, όπου η έντονη θερμότητα θα εξαέρωσε το νερό, ούτε πολύ μακριά, όπου το κρύο θα το μετέτρεπε σε πάγο.

Αν ένας πλανήτης που μοιάζει με τη Γη βρίσκεται μέσα στη «ζώνη Goldilocks», όπου η θερμοκρασία είναι «ακριβώς σωστή» ώστε να υπάρχει υγρό νερό, μπορεί να θεωρηθεί υποψήφιος για την ύπαρξη ζωής.

Ο πρώτος τέτοιος πλανήτης που ανακαλύφθηκε ήταν ο Κέπλερ-452b, ο οποίος εντοπίστηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Κέπλερ το 2015. Είναι λίγο μεγαλύτερος από τη Γη και χρειάζεται 385 ημέρες για να ολοκληρώσει την τροχιά του γύρω από το άστρο του, χρονικό διάστημα πολύ κοντά στις 365 ημέρες της γήινης χρονιάς.

Μέχρι το 2025, ο «Κατάλογος Κατοικήσιμων Κόσμων», μια βάση δεδομένων που διατηρεί το Πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο, περιλάμβανε 29 εξωπλανήτες που μοιάζουν με τη Γη, ενώ η διαδικασία ανακάλυψης βρίσκεται μόλις στην αρχή. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Astronomical Journal» το 2020 εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός πλανητών στη ζώνη Goldilocks του Γαλαξία είναι τουλάχιστον 300 εκατομμύρια και ενδεχομένως να φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια.

Η αστρονομία έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στη συμπλήρωση των τριών πρώτων μεταβλητών της εξίσωσης του Ντρέικ. Η δυσκολία, όπως έχει γράψει η αστρονόμος Σάρα Σίγκερ, είναι ότι «οι τρεις πρώτοι παράγοντες… είναι μετρήσιμοι, οι άλλοι τέσσερις δεν είναι και, κατά τη γνώμη μου, ίσως να μην είναι ποτέ».

Το K2-18b και η αναζήτηση βιοϋπογραφών

Το πλησιέστερο που μπορούμε να προσεγγίσουμε για να απαντήσουμε στο τέταρτο ερώτημα του Ντρέικ, δηλαδή πόσοι πλανήτες αναπτύσσουν πράγματι ζωή, είναι η αναζήτηση βιοϋπογραφών. Πρόκειται για χημικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα ενός εξωπλανήτη που στη Γη συνδέονται με την παρουσία ζωής.

Το 2025, ερευνητές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν διμεθυλοσουλφίδιο στην ατμόσφαιρα του K2-18b, ενός εξωπλανήτη στη κατοικήσιμη ζώνη ενός άστρου που βρίσκεται 124 έτη φωτός από τη Γη. Επειδή η συγκεκριμένη ένωση παράγεται στη Γη από πλαγκτόν των ωκεανών, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη παρουσίας οργανικής ζωής. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαπίστωση αμφισβητήθηκε γρήγορα από άλλους επιστήμονες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα δεδομένα δεν αποδεικνύουν την παρουσία διμεθυλοσουλφιδίου.

Ο K2-18b αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ορίων της αστροβιολογίας. Ο εντοπισμός ενός εξωπλανήτη είναι εξαιρετικά δύσκολος, ο εντοπισμός ενός εξωπλανήτη στη ζώνη Goldilocks είναι ακόμη δυσκολότερος και η ανίχνευση πιθανών βιοϋπογραφών δυσκολότερη από όλα. Ακόμη και αν οι βιοϋπογραφές επιβεβαιώνονταν οριστικά, θα έδειχναν μόνο ότι ενδέχεται να υπάρχει ζωή. Δεν θα υπήρχε τρόπος να γνωρίζουμε αν υπάρχει πραγματικά, πόσο μάλλον ποια μορφή θα μπορούσε να έχει.

Η αναζήτηση εξωπλανητών διευρύνει ριζικά την κατανόησή μας για το Σύμπαν. Όπως γράφει η αστροβιολόγος Λίζα Κάλτενεγκερ, «μάθαμε ότι το Σύμπαν είναι γεμάτο από μια συναρπαστική ποικιλία πλανητών, περισσότερα είδη από όσα θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί». Μέχρι σήμερα, όμως, έχει βρει ακριβώς τόσους εξωγήινους όσους και η ραδιοαστρονομία: μηδέν. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για το Σύμπαν, τόσο πιο έντονο γίνεται το παράδοξο του Φέρμι.

Το «Μεγάλο Φίλτρο» και η σιωπή του Σύμπαντος

Για να εξηγήσουν αυτή τη «μεγάλη σιωπή», οι ερευνητές στρέφονται στις τρεις τελευταίες μεταβλητές της εξίσωσης του Ντρέικ: σε πλανήτες όπου υπάρχει ζωή, πόσο συχνά εξελίσσεται ένα νοήμον είδος όπως η ανθρωπότητα; Από τα νοήμονα είδη, πόσα αναπτύσσουν την τεχνολογική ικανότητα να στέλνουν ραδιοσήματα στο Διάστημα; Και, τελικά, πόσο καιρό διαρκεί ένας πολιτισμός που εκπέμπει σήματα πριν εξαφανιστεί;

Τα ερωτήματα αυτά ξεπερνούν τα όρια της αστρονομίας και δεν μπορούν να απαντηθούν, ακόμη και θεωρητικά, με την ανάπτυξη πιο ευαίσθητων τηλεσκοπίων. Ο μόνος τρόπος να φωτιστούν θα ήταν να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ειδών σε ολόκληρο το Σύμπαν και να μελετηθεί η ιστορία τους. Ο λόγος όμως που χρειάζεται εξαρχής να θέσουμε τα ερωτήματα του Ντρέικ είναι ότι δεν διαθέτουμε έναν τέτοιο κατάλογο.

Στην πράξη, λοιπόν, η σκέψη για την εξωγήινη νοημοσύνη σημαίνει σκέψη για το μοναδικό νοήμον είδος που γνωρίζουμε: τον εαυτό μας. Ποιες συνθήκες χρειάστηκε να υπάρχουν ώστε να εξελιχθεί ο «Homo sapiens» και να αναπτύξει τεχνολογία ικανή για διαστημικά ταξίδια; Και πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει ο τεχνολογικός πολιτισμός στη σημερινή του μορφή;

Από τις επτά μεταβλητές της εξίσωσης, ο Ντρέικ και οι συνεργάτες του θεώρησαν την τελευταία, την οποία ονόμασαν «L» και αντιστοιχεί στη διάρκεια, ως τη δυσκολότερη να υπολογιστεί, δίνοντας εκτιμήσεις από 1.000 έως 100 εκατομμύρια χρόνια. Η αβεβαιότητα αυτή αντανακλά το γεγονός ότι το «L» αποτελεί ουσιαστικά πρόβλεψη για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Όσο ο δικός μας είναι ο μοναδικός τεχνολογικός πολιτισμός που γνωρίζουμε, δεν υπάρχει τρόπος να εκτιμηθεί η διάρκεια τέτοιων πολιτισμών παρά μόνο εξετάζοντας πόσο μπορεί να αναμένεται να διαρκέσει ο δικός μας. Και υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι ίσως δεν διαρκέσει πολύ. Η γέννηση της ραδιοαστρονομίας και των διαστημικών πτήσεων συνέπεσε με την εφεύρεση των πυρηνικών όπλων. Η ίδια πυραυλική τεχνολογία που έστειλε αστροναύτες στη Σελήνη χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να αποφύγουν έναν πυρηνικό πόλεμο για τα τελευταία 80 χρόνια, όμως θα ήταν τολμηρό να εγγυηθεί κάποιος ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο στα επόμενα 80, πόσο μάλλον στα επόμενα 800 χρόνια. Είναι πιθανό η τεχνολογική πρόοδος να περιορίζει τελικά τον ίδιο τον εαυτό της: οποιοδήποτε είδος είναι αρκετά ισχυρό ώστε να εγκαταλείψει τον πλανήτη του, είναι επίσης αρκετά ισχυρό ώστε να τον καταστρέψει.

Ο Ντρέικ θεωρούσε ότι ο πολλαπλασιασμός όλων των μεταβλητών της εξίσωσής του θα έδινε περίπου 50.000 πολιτισμούς που εκπέμπουν σήματα στον γαλαξία μας. Αν ο πραγματικός αριθμός αποδειχθεί ότι είναι μόλις ένας, τότε τουλάχιστον μία από αυτές τις μεταβλητές πρέπει να έχει πολύ χαμηλότερη τιμή από την αναμενόμενη. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει ένα ή περισσότερα στάδια στην εξέλιξη ενός προηγμένου πολιτισμού που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστούν.

Όπως έγραψε ο οικονομολόγος Ρόμπιν Χάνσον σε σημαντική μελέτη του 1998, «υπάρχει ένα “μεγάλο φίλτρο” στη διαδρομή από την απλή νεκρή ύλη έως την εκρηκτική ζωή». Για κάποιον λόγο, «η συντριπτική πλειονότητα της ύλης που ξεκινά αυτή τη διαδρομή δεν φτάνει ποτέ μέχρι το τέλος. Στην πραγματικότητα, μέχρι σήμερα τίποτα ανάμεσα στα δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια άστρα σε ολόκληρο το παρελθόν Σύμπαν μας δεν έχει διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή».

Οι προϋποθέσεις που ίσως κάνουν τη Γη μοναδική

Όπως και η εξίσωση του Ντρέικ, το «Μεγάλο Φίλτρο» προσφέρει ένα πλαίσιο για να εξεταστεί τι καθιστά δυνατή την ύπαρξη ενός τεχνολογικού πολιτισμού. Κάθε απάντηση σε αυτό το ερώτημα περιλαμβάνει την αστρονομία, τη φυσική και τη βιολογία, αλλά οδηγεί επίσης σε ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση και το πεπρωμένο, τα οποία παραδοσιακά ανήκαν στη φιλοσοφία και τη θρησκεία.

Είναι εδώ και πολύ καιρό γνωστό ότι συγκεκριμένες φυσικές συνθήκες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ζωής: η απόσταση από τον Ήλιο, η παρουσία νερού και μια ατμόσφαιρα που μπορεί να υποστηρίξει ζωή. Υπάρχουν όμως πολλές ακόμη κοσμικές συμπτώσεις που μπορεί να είναι εξίσου απαραίτητες για να αναπτυχθεί και να επιβιώσει η ζωή.

Για παράδειγμα, ένας πλανήτης που βομβαρδίζεται συστηματικά από αστεροειδείς θα δυσκολευόταν να διατηρήσει ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν ένας αστεροειδής με διάμετρο περίπου έξι μιλίων έπεσε στη χερσόνησο Γιουκατάν πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, θεωρείται ότι εξαφάνισε τα τρία τέταρτα όλων των υπαρχόντων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των μη πτηνών δεινοσαύρων.

Τέτοιες συγκρούσεις θα ήταν πολύ συχνότερες αν δεν υπήρχε ο Δίας, ένας γιγάντιος πλανήτης που βρίσκεται στην κατάλληλη απόσταση από τη Γη ώστε να αναχαιτίζει κομήτες και αστεροειδείς. Ένας γείτονας παρόμοιος με τον Δία μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη προηγμένης ζωής, καθώς σε έναν πλανήτη χωρίς έναν τέτοιο γείτονα το ρολόι της εξέλιξης θα μηδενιζόταν διαρκώς από μαζικές εξαφανίσεις.

Έπειτα υπάρχει ο ρόλος της τεκτονικής των πλακών. Η επιφάνεια της Γης αποτελείται από μεγάλες πλάκες που μετακινούνται πολύ αργά με την πάροδο του χρόνου. Στα ρήγματά τους, παλιό πέτρωμα που περιέχει άνθρακα μεταφέρεται στο θερμό εσωτερικό του πλανήτη και παράγεται νέο πέτρωμα με τη μορφή μάγματος. Αυτός ο «μεταφορικός ιμάντας» συμβάλλει στη σταθεροποίηση του επιπέδου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αποτρέποντας μια ανεξέλεγκτη θέρμανση ή ψύξη που θα μπορούσε να εξαφανίσει τη ζωή.



Οι γεωλόγοι δεν είναι βέβαιοι γιατί η Γη διαθέτει τεκτονικές πλάκες. Η σημερινή καλύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι η διάσπαση ραδιενεργών στοιχείων στο εσωτερικό του πλανήτη παράγει θερμότητα που λιώνει υπόγειο πέτρωμα. Γνωρίζουμε όμως ότι η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης στο Ηλιακό Σύστημα που διαθέτει τέτοιες πλάκες. Ο Άρης και η Αφροδίτη, που είναι βραχώδεις και περίπου ίδιου μεγέθους με τη Γη, έχουν άκαμπτες επιφάνειες που δεν διασπώνται σε ξεχωριστές μάζες. Επομένως, είναι πιθανό και η τεκτονική των πλακών να αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη ζωής.

Όσο περισσότερες προϋποθέσεις απαιτεί η ζωή, τόσο ευκολότερο είναι να περιοριστεί ο αριθμός των 100 δισεκατομμυρίων πλανητών του Γαλαξία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κατοικίες της. Η «υπόθεση της σπάνιας Γης», όπως γράφει ο Σέρβος αστροφυσικός Μίλαν Τσίρκοβιτς, υποστηρίζει ότι «κάθε μία από αυτές τις απαιτήσεις για τη ζωή είναι απίθανη και είναι, ή τουλάχιστον φαίνεται να είναι, αιτιακά ανεξάρτητη, επομένως ο συνδυασμός τους είναι βέβαιο ότι είναι απίστευτα σπάνιος και πιθανότατα μοναδικός στον Γαλαξία».

Η εξέλιξη της ζωής μπορεί να είναι εξαιρετικά σπάνια

Η ζωή στη Γη φαίνεται να εμφανίστηκε σχετικά γρήγορα μετά τον σχηματισμό του πλανήτη. Τα αρχαιότερα βακτήρια είναι μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια νεότερα από το Ηλιακό Σύστημα. Αυτό φαίνεται να αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη ότι, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η εμφάνιση της ζωής μπορεί να είναι εύκολη.

Μετά όμως από αυτά τα πρώτα βήματα, τα σημαντικά στάδια της εξέλιξης προχώρησαν εξαιρετικά αργά. Χρειάστηκαν περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια για να αναπτυχθεί ο πρώτος κυτταρικός πυρήνας, επιτρέποντας τη μετάβαση από τα πρωτόγονα προκαρυωτικά βακτήρια στους πιο εξελιγμένους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Ακολούθησε άλλο ένα δισεκατομμύριο χρόνια μέχρι την εμφάνιση των πρώτων πολυκύτταρων οργανισμών.

Εντυπωσιακά, γενετικά στοιχεία δείχνουν ότι καθεμία από αυτές τις κρίσιμες εξελίξεις συνέβη μόνο μία φορά στην ιστορία της ζωής στη Γη. Αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να μην αποτελούν αναπόφευκτα στάδια από τα οποία θα περάσει η ζωή οπουδήποτε, αλλά εξαιρετικά σπάνια ατυχήματα. Η ζωή μπορεί να υπάρχει σε άλλους πλανήτες με τη μορφή αρχαιοβακτηρίων, μονοκύτταρων οργανισμών που μπορούν να επιβιώσουν σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ποτέ να εξελιχθεί μέχρι τους σπόγγους, πόσο μάλλον στα φυτά και τα ζώα.



Όσο για τα θηλαστικά όπως ο άνθρωπος, η κυριαρχία μας στη Γη είναι επίσης αποτέλεσμα συγκυριών. Οι δεινόσαυροι ήταν το κυρίαρχο είδος του πλανήτη μας για περισσότερα από 150 εκατομμύρια χρόνια. Αντίθετα, ο «Homo sapiens» υπάρχει μόλις περίπου 300.000 χρόνια, δηλαδή το 0,006% της ιστορίας της Γης.

Όταν κοιτάζουμε την ιστορία της ανθρωπότητας από αυτή την οπτική, μοιάζει σαν να βρισκόμαστε στην κορυφή ενός ασταθούς πύργου Jenga γεμάτου απίστευτες συμπτώσεις. Τόσοι πολλοί παράγοντες έπρεπε να ευθυγραμμιστούν ιδανικά ώστε να εμφανιστούμε και η αλλαγή ενός μόνο από αυτούς θα σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαμε. Η διαπίστωση αυτή υπενθυμίζει ότι όλα όσα θεωρούμε δεδομένα για τον κόσμο μας είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά συγκυριακά. Όχι μόνο η ζωή και η ανθρώπινη ζωή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν, αλλά θα ήταν πολύ πιο λογικό να μην υπάρχουν.

Μήπως οι εξωγήινοι δεν μοιάζουν καθόλου με εμάς;

Σε προηγούμενους αιώνες, ορισμένοι στοχαστές κατέληξαν σε παρόμοιο συμπέρασμα και το θεώρησαν απόδειξη θείας πρόνοιας, η οποία είχε διαμορφώσει τη λεπτομερώς ρυθμισμένη δομή του Κόσμου ώστε να ευνοήσει την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Σήμερα, αντί να στρέφονται σε παλιές υπερφυσικές θεωρίες για να εξηγήσουν τη μοναδικότητα του ανθρώπου, μια νέα γενιά κοσμολόγων υποστηρίζει ότι πρέπει να διευρύνουμε ριζικά την αντίληψή μας για τις μορφές που μπορεί να πάρουν η ζωή και η νοημοσύνη και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τις αναζητούμε.

Το SETI λειτουργεί με την παραδοχή ότι θα βρούμε εξωγήινους επειδή θέλουν να βρεθούν. Αναζητά ραδιοσήματα που έχουν σταλεί σκόπιμα στο Διάστημα με στόχο να προσελκύσουν την προσοχή πολιτισμών αρκετά προηγμένων ώστε να τα ανιχνεύσουν. Η έκθεση του «Προγράμματος Κυκλώπας» υποστηρίζει ότι «η φυλή που στέλνει το μήνυμα θα προσπαθήσει να κάνει το έργο της αποκωδικοποίησης και της κατανόησής του όσο το δυνατόν πιο απλό και ασφαλές».

Η υπόθεση αυτή αντανακλά την αισιοδοξία της διαστημικής εποχής, όταν η ανθρωπότητα έφτασε στη Σελήνη και κοίταξε για πρώτη φορά βαθιά στο Διάστημα. Έχοντας πετύχει τόσο πολλά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν φυσικό να θεωρείται ότι και άλλα νοήμονα είδη θα ήταν εξίσου τολμηρά. Δεν θα ήθελαν άραγε και εκείνα να τερματίσουν την κοσμική τους μοναξιά όσο και εμείς;

Τέτοιες ιδέες για το πώς θα συμπεριφέρονταν οι εξωγήινοι είναι θεμελιωδώς ανθρωποκεντρικές, καθώς υποθέτουν ότι κάθε νοήμον είδος θα καθοδηγείται από τα ίδια κίνητρα με εμάς: την αγάπη για τη γνώση και την αγάπη για τη δύναμη. Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος να θεωρούμε ότι η νοήμων ζωή αλλού στο Σύμπαν θα είχε εξελιχθεί ώστε να μας μοιάζει, ούτε σωματικά ούτε νοητικά.

Σε μελέτη του 2016 με τίτλο «Το “Δύσκολο Πρόβλημα” της Ζωής», οι φυσικοί Σάρα Ιμάρι Γουόκερ και Πολ Ντέιβις παρατηρούν ότι «τόσο η αστροβιολογία όσο και οι υποθέσεις μας για τη μη ανθρώπινη συνείδηση τείνουν να είναι προκατειλημμένες από την κατανόησή μας για τη ζωή στη Γη».

Θεωρούμε δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες μορφές που εξελίχθηκαν στη Γη, «από το επίπεδο των κυττάρων έως τους πολυκύτταρους οργανισμούς, τις ευκοινωνικές και γλωσσικές κοινωνίες», αποτελούν αναπόφευκτο αποτέλεσμα των φυσικών νόμων και ότι κάτι παρόμοιο πρέπει να εμφανίζεται οπουδήποτε υπάρχει ζωή. Οι Γουόκερ και Ντέιβις υποστηρίζουν, αντίθετα, ότι η ζωή όπως τη γνωρίζουμε είναι προϊόν «ενός συνδυασμού τύχης και αναγκαιότητας», συμπεριλαμβανομένων πολλών απίθανων γεγονότων που οδήγησαν την εξέλιξη της ζωής σε νέες κατευθύνσεις.

Αντί να περιμένουμε όλα τα έμβια όντα να μοιάζουν με εμάς, με χέρια, πόδια, πυραύλους και ραδιοτηλεσκόπια, οι Γουόκερ και Ντέιβις προτείνουν να σκεφτούμε τη ζωή με διαφορετικό τρόπο, ορίζοντάς την λειτουργικά ως «τον πραγματικό φυσικό μηχανισμό που επιτρέπει στην πληροφορία να αποκτά αιτιακή επιρροή πάνω στην ύλη».

Στη Γη, η πληροφορία κωδικοποιείται φυσικά στις αλυσίδες DNA και στις συναπτικές ώσεις. Αλλού στο Σύμπαν, θα μπορούσε να παίρνει τόσο διαφορετικές μορφές ώστε να μην την αναγνωρίζαμε ακόμη και αν τη βρίσκαμε.

Το «Solaris» και η αδυναμία επικοινωνίας

Η ιδέα αυτή γοήτευσε τον Πολωνό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας του 20ού αιώνα Στάνισλαβ Λεμ, ο οποίος την ανέπτυξε σε αρκετά μυθιστορήματα και ιστορίες. Στο γνωστότερο βιβλίο του, το «Solaris», η ανθρωπότητα ανακαλύπτει έναν πλανήτη καλυμμένο από έναν νοήμονα ωκεανό.

Το δεύτερο κεφάλαιο, «Οι Σολαριστές», αποτελεί μια περίτεχνη φανταστική ιστορία επιστημονικών συζητήσεων γύρω από αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος μοιάζει με «σιροπώδη ζελατίνη». Είναι «ένα πρωτόγονο ον» ή «μια εξαιρετικά οργανωμένη δομή»; Έχει παρακάμψει «όλα τα γήινα στάδια εξέλιξης, δηλαδή την εμφάνιση των πρωτόζωων και των μεταζώων, την εξέλιξη των φυτών και των ζώων» και παρ’ όλα αυτά κατάφερε να γίνει νοήμων;

Το μυθιστόρημα εξελίσσεται σε ένα είδος θρίλερ τρόμου, καθώς οι αστροναύτες που έχουν παγιδευτεί στο Solaris καταδιώκονται από παράξενες εμφανίσεις. Δεν πρόκειται όμως για φαντάσματα, αλλά για προσπάθειες του ωκεάνιου οργανισμού να επικοινωνήσει με τους επισκέπτες, διαβάζοντας το μυαλό τους και παίρνοντας τις μορφές που βρίσκει εκεί.



Ο ίδιος ο ωκεανός φαίνεται να σκέφτεται δημιουργώντας περίπλοκα σχήματα και δομές με τα ζελατινώδη κύματά του. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούν να κατανοήσουν καθόλου το νόημα αυτών των κινήσεων. Η πραγματική τραγωδία του «Solaris» δεν είναι οι φρικτοί θάνατοι των επιστημόνων, αλλά αυτό που ένας από αυτούς αποκαλεί «την αποτυχία να δημιουργηθεί επαφή, την έλλειψη ανταπόκρισης».

Η υπόθεση της «υπέρβασης» και το τέλος της βιολογίας

Τα τελευταία χρόνια, θεωρητικοί και συγγραφείς, μια διάκριση που συχνά θολώνει όταν πρόκειται για τη σκέψη γύρω από τους εξωγήινους, έχουν αρχίσει να υποθέτουν ότι αυτό που μας χωρίζει από τους εξωγήινους δεν είναι διαφορετικές βιολογίες. Αντίθετα, η ίδια η βιολογία μπορεί να αποτελεί ένα πρωτόγονο στάδιο στην εξέλιξη του νου, το οποίο οι πραγματικά προηγμένοι πολιτισμοί ξεπερνούν αναπόφευκτα.

Άλλωστε, τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα του 21ου αιώνα δεν αφορούν την εξερεύνηση του Διαστήματος, αλλά την πληροφορική, η οποία μας επιτρέπει να δημιουργούμε ολοένα πιο λεπτομερή και ισχυρά μοντέλα του κόσμου. Αν αυτή η πρόοδος συνεχιστεί, έχει ήδη αρχίσει να διατυπώνεται η ανησυχία ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η εικονική πραγματικότητα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη και την υλική πραγματικότητα.

Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχουμε εντοπίσει ίχνη εξωγήινης ζωής. Όταν τα νοήμονα είδη φτάνουν σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, ίσως ο στόχος τους να μην είναι ο αποικισμός πλανητών, αλλά η απόδραση από τη φυσική ύπαρξη όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα.

Ο Τζον Σμαρτ, ένας μη ακαδημαϊκός μελλοντολόγος που περιγράφει το έργο του ως «μελέτες επιτάχυνσης», αποκαλεί αυτή την ιδέα «υπόθεση της υπέρβασης»: οι εξωγήινοι είναι αόρατοι σε εμάς επειδή έχουν ξεπεράσει τη σωματική ύπαρξη όπως την κατανοούμε.

Παρουσιάζοντας αυτή την ιδέα σε μελέτη του 2012, ο Σμαρτ υπέθεσε ότι καθώς οι πολιτισμοί αναπτύσσουν «περισσότερες ικανότητες υπολογισμού και προσομοίωσης», δεν θα επεκτείνονται προς το εξωτερικό Διάστημα, αλλά προς τον «εσωτερικό χώρο», δημιουργώντας εικονικές πραγματικότητες πιο σύνθετες και ενδιαφέρουσες από τη φυσική πραγματικότητα.

Στη Γη, οι υπολογιστές έχουν γίνει ολοένα μικρότεροι ενώ παράλληλα γίνονται ισχυρότεροι. Έτσι, θα μπορούσε να θεωρηθεί λογικό ότι το υλικό υπόβαθρο των εξωγήινων εικονικών πραγματικοτήτων, δηλαδή το υλικό πάνω στο οποίο λειτουργεί το λογισμικό της συνείδησης, θα καταλαμβάνει όλο και λιγότερο φυσικό χώρο. Τελικά, υποστηρίζει ο Σμαρτ, αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τεχνολογία τόσο συμπαγή, ώστε ουσιαστικά να εξαφανιστεί από τον χάρτη του Κόσμου.

Είναι σαφές ότι η υπόθεση της υπέρβασης, όπως και η ιδέα του γαλαξιακού αποικισμού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, αποτελεί μια μορφή παρουσιασμού, καθώς υποθέτει ότι ό,τι συμβαίνει σήμερα θα συνεχιστεί και στο μέλλον, απλώς σε μεγαλύτερο βαθμό. Μετατρέπει την επανάσταση των υπολογιστών του 21ου αιώνα σε μια καθολική διαδικασία που θα ακολουθήσει κάθε τεχνολογικός πολιτισμός.

Το παράδοξο του Φέρμι παραμένει

Στη σκέψη για την εξωγήινη ζωή είναι δύσκολο να αποφευχθεί εντελώς ένας βαθμός ανθρωποκεντρισμού και παρουσιασμού. Ελλείψει πραγματικών δεδομένων για εξωγήινους, η σκέψη γύρω από αυτούς αποτελεί πράξη φαντασίας και το μόνο υλικό που διαθέτει η ανθρώπινη φαντασία για να εργαστεί είναι η δική μας εμπειρία.

Καθώς αλλάζει η κατανόησή μας για το ανθρώπινο είδος, αλλάζει και η αντίληψή μας για το τι είναι πιθανό ή δυνατό να συμβαίνει με τους κοσμικούς «άλλους» μας. Όπως οι αφηγήσεις για θεάσεις UFO αποτελούν ανθρώπινες μαρτυρίες και όχι επιστημονικά στοιχεία, έτσι και όλη η σκέψη μας για τους εξωγήινους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους βρούμε είναι καλύτερο να θεωρείται ένα εξελισσόμενο αυτοπορτρέτο της ανθρωπότητας