Η Ολλανδία αποσύρεται από τη Eurovision 2027 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NPO της Ολλανδίας ανακοίνωσε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, την απόφασή του να αποσύρει τη χώρα από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027. Η κίνηση αυτή αιτιολογείται από το «ευαίσθητο» ζήτημα που έχει προκύψει γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον ετήσιο μουσικό θεσμό.

Η αποχώρηση της Ολλανδίας αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά μποϊκοτάζ από χώρες που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απόφαση της Ολλανδίας και οι λόγοι της

Ο Γιούρε Μπόσμαν, διευθυντής μέσων ενημέρωσης στην NPO, προέβη σε σχετική ανακοίνωση, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφαση. «Γνωρίζουμε εδώ και κάποιο καιρό ότι η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί διάφορες αντιδράσεις στην κοινωνία και είναι πηγή συζητήσεων και διαφωνιών», δήλωσε ο κ. Μπόσμαν.

Πρόσθεσε πως «γι’ αυτό τον λόγο, ύστερα από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η NPO αποφάσισε να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του 2027». Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου ανατροπών σχετικά με την ολλανδική συμμετοχή, υπογραμμίζοντας τον διχαστικό χαρακτήρα της συζήτησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.

Το ιστορικό των ανατροπών

Η απόφαση της NPO έρχεται μετά από μια περίοδο διακυμάνσεων. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επιλογή του Ολλανδού υποψηφίου και τη μετάδοση του διαγωνισμού, είχε ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του. Τότε, η AVROTROS είχε δηλώσει ότι η εκδήλωση δεν μπορεί «να θεωρηθεί ουδέτερη», λαμβάνοντας υπόψη τις διαφωνίες που υπήρχαν για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ωστόσο, μόλις ένα μήνα αργότερα, η NPO παρενέβη, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να αντικαταστήσει την AVROTROS και να διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ολλανδίας. Η σημερινή απόφαση της NPO αποτελεί υπαναχώρηση από αυτή την προηγούμενη δέσμευση. Ο Γετ ντε Ράντιτζ, εκτελεστικός πρόεδρος της NPO, παραδέχθηκε ότι η απόφαση θα απογοητεύσει πολλούς Ολλανδούς φαν της Eurovision.

Ο κ. Ράντιτζ τόνισε, ωστόσο, ότι ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί κανονικά από τα δημόσια κανάλια της χώρας, παρά την απουσία ολλανδικής συμμετοχής. «Είναι πολύ νωρίς να συμμετάσχουμε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πλαίσιο της σύγκρουσης στη Γάζα

Η σειρά των μποϊκοτάζ και των αντιδράσεων πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος ξεκίνησε μετά τις αιματηρές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Εκείνη την ημέρα, η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων και την αιχμαλώτιση 251 ομήρων.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση αυτή προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, μαζική καταστροφή και τον εκτοπισμό της μεγάλης πλειονότητας του πληθυσμού, εν μέσω σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

Άλλες χώρες και οι θέσεις τους

Η Ολλανδία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει εκφράσει προβληματισμούς ή έχει λάβει αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό. Η Ιρλανδία έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου της Ισπανίας έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ ενός μποϊκοτάζ. Στις αρχές του μήνα, το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τσεχίας αποσύρθηκε επίσης από τον διαγωνισμό, αν και στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι που επικαλέστηκε ήταν περιορισμοί στον προϋπολογισμό και όχι οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Newsit