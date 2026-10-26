Χρήστος Κούτρας: «Η τηλεόραση, όπως την ξέρουμε, τελειώνει»

Ο Χρήστος Κούτρας, γνωστός ως ο «αταίριαστος» του ΣΚΑΪ, μίλησε για το μέλλον της τηλεόρασης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η σημερινή της μορφή φτάνει στο τέλος της. Ο δημοσιογράφος τόνισε την επικείμενη οριστική διαφοροποίηση της ψυχαγωγικής τηλεόρασης από την ενημέρωση, προβλέποντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που το κοινό θα καταναλώνει περιεχόμενο. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην Πολυξένη Καραμίχα για την Real.

Το τέλος της τηλεόρασης όπως την ξέρουμε

Ο Χρήστος Κούτρας δεν δίστασε να δηλώσει πως «η τηλεόραση, όπως την ξέρουμε, τελειώνει». Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, η ενημέρωση θα παραμείνει ενεργή, ειδικά όσον αφορά το ζωντανό πρόγραμμα στην ελεύθερη τηλεόραση. Ωστόσο, σχεδόν όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα αναμένεται να μεταφερθεί, και ήδη μεταφέρεται, στις διάφορες πλατφόρμες.

Αυτή η μετατόπιση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το τηλεοπτικό τοπίο, όπου οι παραδοσιακοί τρόποι θέασης θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ευέλικτες και εξατομικευμένες επιλογές. Ο δημοσιογράφος υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής σε αυτές τις νέες συνθήκες, οι οποίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την τηλεόραση.

Η νέα εποχή του infotainment και οι mobile συσκευές

Ο Χρήστος Κούτρας αναφέρθηκε στην οριστική διαφοροποίηση της ψυχαγωγικής τηλεόρασης από την ενημέρωση, επισημαίνοντας πως αυτή η διάκριση μπορεί να φτάσει ακόμη και σε διαφορετικές συχνότητες. Το live ενημερωτικό κομμάτι των τηλεοπτικών σταθμών διατηρεί τη δυναμική του και παραμένει ψηλά στην προτίμηση του κοινού, κάτι που δείχνει τη διαχρονική αξία της άμεσης πληροφόρησης.

Αντίθετα, προβλέπεται η «καρατόμηση» του infotainment, με το ενημερωτικό μέρος των εκπομπών να βρίσκει τη θέση του στη νέα τηλεόραση, αλλά το υπόλοιπο περιεχόμενο να μην έχει την ίδια τύχη. Ο δημοσιογράφος τόνισε επίσης ότι οι mobile συσκευές, όπως το κινητό και το τάμπλετ, αποτελούν πλέον τους νέους τηλεοπτικούς δέκτες, χαρακτηρίζοντάς τα ως το «νέο χαζοκούτι».

Οι προκλήσεις για τα τηλεοπτικά πρόσωπα

Σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, ο Χρήστος Κούτρας εξέφρασε την άποψη ότι πολλά τηλεοπτικά πρόσωπα ενδέχεται να μην έχουν θέση στη νέα μορφή της τηλεόρασης. Αυτό υποδηλώνει μια αναγκαιότητα για επανεκπαίδευση και προσαρμογή στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για επιμόρφωση, διάθεση και πίστη για την επόμενη ημέρα, προκειμένου να ανταποκριθούν οι επαγγελματίες στις νέες προκλήσεις.

Οι απαιτήσεις για τους ανθρώπους της τηλεόρασης αλλάζουν, καθώς το περιεχόμενο μεταφέρεται σε διαφορετικά μέσα και πλατφόρμες. Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών και των συνηθειών του κοινού επιβάλλει μια διαρκή ανανέωση των δεξιοτήτων και των προσεγγίσεων από όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Προσωπικές σκέψεις και εμπειρίες

Πέρα από τις προβλέψεις για το μέλλον της τηλεόρασης, ο Χρήστος Κούτρας μοιράστηκε και προσωπικές του σκέψεις και εμπειρίες. Εξήγησε πως μέσα από όσα έχει βιώσει, έχει γίνει λιγότερο ανταγωνιστικός και περισσότερο ήρεμος. Πιστεύει ότι έχει γίνει πιο ανθρώπινος, ενώ υπογραμμίζει πως στον χαρακτήρα του δεν έχει αλλάξει τίποτα και το θεωρεί «παράσημο».

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε απώλειες που βίωσε στη δουλειά του, οι οποίες του έπεσαν πολύ βαριές, και σε στιγμές μεγάλου άγχους, τις οποίες χαρακτήρισε «σχεδόν βάναυσες». Παρά τις δυσκολίες, δηλώνει πιο ήρεμος πια, αν και ταυτόχρονα ανήσυχος, καθώς έχει δύο παιδιά και το μέλλον τον τρομάζει. Ωστόσο, παρά την ανησυχία, παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis