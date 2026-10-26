Ντέρτι: Ο Πασχάλης ερευνά κρυφά τη δολοφονία του Κωστή, νέες προδοσίες και διλήμματα

Μια σειρά από ανατροπές και διλήμματα έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς «Ντέρτι», που θα προβληθεί απόψε στις 22:30 στον Αντ1. Η Στέλλα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, διχασμένη ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές αλήθειες, ενώ η εμπιστοσύνη της στον Άρη κλονίζεται. Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης αναλαμβάνει μια μυστική έρευνα για τη δολοφονία του Κωστή, ζητώντας ένα σημαντικό στοιχείο από τον Λεωνίδα.

Η Στέλλα αντιμέτωπη με διλήμματα και προδοσίες

Η συνάντηση της Στέλλας με τον Γιάννη ξυπνά παλιές πληγές και φέρνει στην επιφάνεια αποκαλύψεις που κλονίζουν συθέμελα την εμπιστοσύνη της στον Άρη. Για πρώτη φορά, η σχέση τους μπαίνει σε σοβαρή δοκιμασία, καθώς ο Γιάννης της αποκαλύπτει ότι ολόκληρη η υπόθεση ήταν στημένη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο σκοπός ήταν να την παγιδέψουν και να την αναγκάσουν να επιστρέψει στη μητέρα της, προκειμένου να συλλάβουν τον Αβραμίδη.

Ωστόσο, ο Γιάννης επιλέγει να της κρύψει τη δική του εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση, δημιουργώντας ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Στέλλα και τον Άρη είναι πλέον αναπόφευκτη, καθώς η Στέλλα παλεύει να ξεχωρίσει ποιον μπορεί πραγματικά να πιστέψει μέσα σε αυτό το δίκτυο ψεμάτων και μυστικών. Εν μέσω αυτής της εσωτερικής πάλης, η Στέλλα ετοιμάζεται για μία τελευταία συνάντηση με τον Γιάννη, η οποία αναμένεται να είναι καθοριστική για τις μελλοντικές της αποφάσεις.

Ο Πασχάλης σε μυστική έρευνα

Την ίδια ώρα, ο Πασχάλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία του, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις προσπάθειές του να διαλευκάνει την υπόθεση του Κωστή. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ζητάει από τον Λεωνίδα να του παραδώσει ένα κλειδί που βρέθηκε στα πράγματα του Κωστή. Ο σκοπός του Πασχάλη είναι να ερευνήσει το κλειδί αυτό κρυφά, χωρίς να αποκαλύψει τις προθέσεις του, με την ελπίδα να βρει νέα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία.

Παράλληλα με την έρευνά του, ο Πασχάλης και η Βούλα συνεργάζονται στενά με στόχο να προστατέψουν τη Φανή. Η προσπάθειά τους επικεντρώνεται στο να διασφαλίσουν την ασφάλειά της, διατηρώντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη της, κάτι που φαίνεται να είναι μια λεπτή ισορροπία μετά από προηγούμενες εξελίξεις.

Οι εξελίξεις στις άλλες σχέσεις

Σε ένα άλλο μέτωπο, η Ξένια βιώνει έντονο φόβο πως χάνει τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης, από την πλευρά του, ξεσπά για τα όνειρα που νιώθει πως έχει χάσει και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια, εκφράζοντας την απογοήτευσή του. Στο μυαλό της Ξένιας, η Στέλλα είναι εκείνη που παρασύρει τον Λευτέρη σε τέτοιες σκέψεις και τον οδηγεί σε αυτή την κατάσταση αμφισβήτησης και δυσαρέσκειας.

Εν τω μεταξύ, ο Δήμος και η Καίτη προχωρούν αποφασιστικά με τις προετοιμασίες για τον γάμο τους, σηματοδοτώντας μια ευχάριστη εξέλιξη μέσα στο γενικότερο κλίμα έντασης. Η σχέση τους φαίνεται να βαδίζει σε πιο σταθερά μονοπάτια, παρά τις αναταράξεις που επικρατούν γύρω τους.

Επιχείρηση εναντίον του Αλέκου και νέες απειλές

Ταυτόχρονα, ο Άρης και ο Παύλος βρίσκονται σε πλήρη προετοιμασία για μια σημαντική επιχείρηση. Στόχος τους είναι ο Αλέκος, εν όψει της παραλαβής ενός νέου φορτίου. Η επιχείρηση αυτή αναμένεται να είναι κρίσιμη και φέρνει τους δύο άνδρες αντιμέτωπους με σοβαρούς κινδύνους.

Ωστόσο, οι απειλές δεν σταματούν εκεί. Μια νέα προδοσία ετοιμάζεται να εκδηλωθεί, όχι μόνο πίσω από την πλάτη της Στέλλας, αλλά και πίσω από την πλάτη του Άρη. Αυτή η επικείμενη προδοσία προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο αγωνίας και αβεβαιότητας στις ζωές των πρωταγωνιστών, καθώς οι κίνδυνοι φαίνεται να ελλοχεύουν από παντού.

Με πληροφορίες από: Enikos