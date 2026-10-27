«Σύγκρουση»: Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του Mega κάνει πρεμιέρα

Μια «Σύγκρουση» μεγατόνων έρχεται αυτή την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 22:10 από τη συχνότητα του Mega. Πρόκειται για το νέο καθηλωτικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ που κάνει πρεμιέρα στο κανάλι, προσφέροντας μια ιστορία γεμάτη αγωνία και ανατροπές. Η σειρά υπόσχεται να κρατήσει το κοινό σε διαρκή εγρήγορση με τα ερωτήματα που θέτει.

Η υπόθεση που καθηλώνει

Η «Σύγκρουση» παρουσιάζει μια ιστορία που αναμένεται να συγκλονίσει, θέτοντας ένα δύσκολο ερώτημα: Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος, θύμα μιας άδικης κατηγορίας, ή ένοχος που προσπαθεί να κρύψει όσα πραγματικά συνέβησαν; Καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως, κάθε εύρημα γεννά νέα ερωτήματα και αμφιβολίες, καθιστώντας δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς την αλήθεια από το ψέμα.

Το παιχνίδι των αμφιβολιών

Στα οκτώ επεισόδια της σειράς, τίποτα δεν είναι αυτονόητο και καμία εκδοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Το κοινό θα βρεθεί αντιμέτωπο με ένα διαρκές παιχνίδι του μυαλού, όπου κάθε εξέλιξη γεννά νέες αμφιβολίες. Το κεντρικό δίλημμα που τίθεται είναι αν αυτό που συνέβη ήταν ατύχημα ή έγκλημα, αφήνοντας όλες τις απαντήσεις ανοιχτές.

Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA προκαλεί τον θεατή να αμφισβητήσει ό,τι θεωρεί βέβαιο και να αναμετρηθεί με το ερώτημα: πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την ενοχή ή την αθωότητα κάποιου;

Οι συντελεστές της σειράς

Το σενάριο της «Σύγκρουσης» υπογράφουν οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αλέκος Κυράνης. Η ομάδα των συντελεστών έχει δημιουργήσει ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ που υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό.

Το πλούσιο καστ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς συμμετέχουν πολλοί γνωστοί ηθοποιοί. Μεταξύ αυτών είναι οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου και Λεωνίδας Κακούρης. Το καστ συμπληρώνουν οι Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης και Ελένη Στεργίου.

Επίσης, συμμετέχουν οι Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς και Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr