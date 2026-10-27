Το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα στη Ζήνα Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά

Ο Γιώργος Λιάγκας αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της εκπομπής «Το Πρωινό» στην «απαράδεκτη» επίθεση της Ζήνας Κουτσελίνη στη Μαρία Αντωνά. Ο παρουσιαστής πήρε τον λόγο τελευταίος, λόγω της ώρας έναρξης της εκπομπής του, για να τοποθετηθεί επί του θέματος που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στον τηλεοπτικό χώρο.

Το περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Ζήνα Κουτσελίνη περιέγραψε τη Μαρία Αντωνά ως ένα «μίνι» κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Mega Non Stop». Αυτή η δήλωση άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στην ελληνική τηλεόραση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχολιασμό από διάφορες εκπομπές.

Οι αρχικές σκέψεις του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι σκέφτηκε πάρα πολύ τι θα πει από την προηγούμενη ημέρα, καθώς δεν επιθυμεί να ανακατεύει τα προσωπικά του με τα επαγγελματικά του, παρότι κάποια στιγμή στο παρελθόν αυτά μπλέχτηκαν. Η πρώτη του σκέψη ήταν να μην ασχοληθεί με το θέμα της κυρίας Κουτσελίνη, η οποία επιτέθηκε με έναν «απαράδεκτο» τρόπο στη Μαρία Αντωνά.

Δημοσιογραφικά, όπως είπε, ήταν ένα εύκολο θέμα που απασχολούσε όλες τις «light» εκπομπές και θα έπρεπε να παίξει και στη δική τους ατζέντα. Ωστόσο, λόγω της σχέσης του με τη Μαρία Αντωνά, η οποία είναι σύντροφός του εδώ και 2,5 χρόνια, αρχικά θεώρησε ότι δεν έπρεπε να το καλύψει. Ο ίδιος πέρασε όλη την προηγούμενη μέρα με τη Μαρία, φεύγοντας από τη γιορτή του Δημήτρη, και βίωσε μαζί της την εμπειρία των εκατοντάδων μηνυμάτων στήριξης που έλαβε η Αντωνά για την «απρεπή επίθεση».

Παρατήρησε επίσης ότι το περιστατικό ήταν το πρώτο θέμα παντού στα social media. Το πρωί, πήγε στην εκπομπή με τη λογική να μην ασχοληθεί με το θέμα. Όταν η Μαρία τον ρώτησε αν θα το παίξουν, της απάντησε ότι δεν ήταν σωστό λόγω υποκειμενισμού. Ο Λιάγκας παραδέχτηκε ότι, παρά το «τεράστιο λάθος» της κυρίας Κουτσελίνη, υπήρχε και η υποκειμενικότητα της σχέσης του, τονίζοντας πως «ακόμα κι άδικο αν είχε, εγώ θα τη στήριζα».

Ο λόγος που άλλαξε γνώμη

Παρόλο που αρχικά είχε επιλέξει να παραμείνει αντικειμενικός και να μην καλύψει το θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας άλλαξε στάση. Αυτό συνέβη επειδή η κυρία Κουτσελίνη, ξεκινώντας την εκπομπή της, δεν είχε την ευθιξία να παραδεχτεί «έκανα ένα λάθος, είναι ανθρώπινο».

Αντίθετα, όπως παρατήρησε ο Λιάγκας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που παρακολουθούν τι παίζουν οι άλλες εκπομπές, η κυρία Κουτσελίνη είπε ότι «όπως ο Λιάγκας λέει τη γνώμη του, έτσι κι εγώ λέω τη γνώμη μου», υπονοώντας ότι «πάντα στην Ελλάδα κρύβεται ένας Λιάγκας πίσω από κάθε θέμα». Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε επίσης ότι αλίμονο σε αυτόν που δεν κάνει λάθη, αναφέροντας ότι ο ίδιος κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 30 χρόνια και έχει κάνει πολλά λάθη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr