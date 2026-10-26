Ο ΣΚΑΪ στην κορυφή της τηλεθέασης το σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου

Ο ΣΚΑΪ αναδείχθηκε για δεύτερο συνεχόμενο σαββατοκύριακο στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, επικρατώντας του ανταγωνισμού με σημαντική διαφορά. Το πρόγραμμα του σταθμού ήταν η κορυφαία επιλογή του τηλεοπτικού κοινού τόσο το Σάββατο 24 Οκτωβρίου όσο και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, εδραιώνοντας την κυριαρχία του στο διήμερο.

Η κυριαρχία του ΣΚΑΪ στο διήμερο

Για δεύτερο διαδοχικό σαββατοκύριακο, ο ΣΚΑΪ κατάφερε να αποσπάσει την πρωτιά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του. Το πρόγραμμά του, που περιλάμβανε εκπομπές όπως το «Kitchen lab», το «μπασκετάκι» και το «The Voice», ήταν αυτό που προσέλκυσε το μεγαλύτερο μέρος του κοινού.

Η επίδοση αυτή δείχνει μια σταθερή προτίμηση του κοινού προς τον σταθμό, καθώς και τις δύο ημέρες του διημέρου, το Σάββατο και την Κυριακή, ο ΣΚΑΪ βρέθηκε στην κορυφή. Αυτή η πρωτιά ήρθε με σαφή διαφορά από τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως καταγράφηκε στις μετρήσεις τηλεθέασης.

Οι επιδόσεις των άλλων καναλιών το Σάββατο

Το Σάββατο, το Mega κατάφερε να καταλάβει τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως σε συγκεκριμένες εκπομπές του προγράμματός του, οι οποίες συγκέντρωσαν σημαντικά ποσοστά τηλεθέασης.

Μεταξύ των εκπομπών που συνέβαλαν στην επίδοση του Mega ήταν οι «Εξελίξεις τώρα», η εκπομπή «The chase», καθώς και η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεωρησιακής παράστασης «Markos by night-Notis η επιστροφή». Αυτά τα προγράμματα αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της τηλεθέασης του σταθμού για την πρώτη ημέρα του σαββατοκύριακου.

Η εικόνα της τηλεθέασης την Κυριακή

Την Κυριακή, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε όσον αφορά τη δεύτερη θέση, καθώς ο Alpha ήταν αυτός που πέρασε σε αυτή τη θέση στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Η μεταβολή αυτή έφερε τον Alpha ψηλότερα στην κατάταξη της Κυριακής.

Αντίθετα, το Mega εμφάνισε μια έντονη συρρίκνωση στη δυναμική του την Κυριακή. Παρά τη μείωση αυτή, ο σταθμός κατάφερε να αποσπάσει το τρίτο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα της τηλεθέασης, το οποίο ωστόσο ήταν μονοψήφιο. Αυτό υποδηλώνει μια σημαντική πτώση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Η αποστασιοποίηση των τηλεθεατών

Ένα ξεκάθαρο στοιχείο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου ήταν η αποστασιοποίηση ενός σημαντικού μέρους των τηλεθεατών από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Την Κυριακή, τρεις στους δέκα τηλεθεατές επέλεξαν να μην παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα κανάλια.

Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς χαμηλότερο το Σάββατο, όπου σχεδόν το 28% των τηλεθεατών επέλεξε να μην παρακολουθήσει κανάλια εθνικής εμβέλειας. Αυτή η τάση υπογραμμίζει μια μετατόπιση στις συνήθειες θέασης του κοινού κατά το διήμερο.

Νέο πρόγραμμα στον Alpha από τον Ιανουάριο

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων αλλαγών, ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο θα αρχίσει να προβάλλει εκπομπές που θα δείχνουν τι συμβαίνει κατακαλόκαιρο στις παραλίες του «Baywatch». Αυτή η προσθήκη αναμένεται να ενισχύσει το πρόγραμμα του σταθμού τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki