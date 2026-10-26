Η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα έφυγε από τη ζωή στα 63 της χρόνια

Η δημοσιογράφος Ευαγγελία (Λίλιαν) Παπακώστα απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών, το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε με ιδιαίτερη θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Η εκλιπούσα είχε μια μακρά και αξιόλογη διαδρομή στον χώρο του Τύπου, έχοντας εργαστεί επί σειρά ετών σε σημαντικές εφημερίδες της χώρας.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με επίσημη ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε την απώλεια της συναδέλφου Ευαγγελίας (Λίλιαν) Παπακώστα. Η ανακοίνωση εκφράζει τη βαθιά θλίψη της Ένωσης για τον πρόωρο θάνατο της δημοσιογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΗΕΑ σκιαγραφεί το προφίλ της Λίλιαν Παπακώστα, τονίζοντας την επαγγελματική της στάση και τον χαρακτήρα της. Περιγράφεται ως μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος, χαρακτηριστικά που την καθόρισαν στην πορεία της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται θερμά τους οικείους της εκλιπούσας και την αποχαιρετά με αισθήματα λύπης.

Η μακρά δημοσιογραφική διαδρομή

Η Λίλιαν Παπακώστα ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας σε νεαρή ηλικία, το 1982, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής παρουσίας στον ημερήσιο Τύπο. Η πρώτη της επαφή με τον χώρο ήταν στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», όπου ανέλαβε τα πρώτα της δημοσιογραφικά καθήκοντα.

Το 1983, η δημοσιογράφος μεταπήδησε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», διευρύνοντας τις επαγγελματικές της εμπειρίες. Ωστόσο, η κύρια και μακροβιότερη σχέση της αναπτύχθηκε εκ νέου με την «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ». Από το 1984 και για πολλά χρόνια, η Λίλιαν Παπακώστα εργάστηκε ως συντάκτης ύλης στην ιστορική αυτή εφημερίδα.

Η αφοσίωσή της στην «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» διήρκεσε έως και το κλείσιμο της εφημερίδας το 2010, καλύπτοντας μια περίοδο σχεδόν τριών δεκαετιών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση του περιεχομένου της εφημερίδας, επιδεικνύοντας συνέπεια και επαγγελματισμό στον ρόλο της ως συντάκτης ύλης.

Βιογραφικά στοιχεία και σπουδές

Η Ευαγγελία (Λίλιαν) Παπακώστα γεννήθηκε το 1963, με τόπο καταγωγής της τον Βόλο. Στην πόλη αυτή ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές, λαμβάνοντας τη βασική της εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση των σχολικών της χρόνων, η Λίλιαν Παπακώστα συνέχισε την εκπαιδευτική της πορεία στην πρωτεύουσα. Φοίτησε στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) της Αθήνας, όπου απέκτησε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτή η εκπαίδευση αποτέλεσε θεμέλιο για την μετέπειτα επιτυχημένη είσοδό της στον απαιτητικό χώρο της δημοσιογραφίας, όπου και διακρίθηκε.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Ριτσώνα

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη δημοσιογράφο Λίλιαν Παπακώστα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16:00, δηλαδή στις 4 το απόγευμα.

Η επιλογή του χώρου για την τελετή είναι το Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από τον δημοσιογραφικό κόσμο θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν την εκλιπούσα, τιμώντας τη μνήμη της και την προσφορά της στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η παρουσία τους θα σηματοδοτήσει το ύστατο αντίο σε μια συνάδελφο που άφησε το δικό της στίγμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos