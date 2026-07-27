Δυο μαύρα πουκάμισα: Η πρωταγωνίστρια που συγκλόνισε στον Alpha στη νέα σειρά του MEGA

Τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA, με τίτλο «Δυο μαύρα πουκάμισα», προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Ανάμεσα στο καστ των πρωταγωνιστών ξεχωρίζει ένα πρόσωπο που είχε αφήσει έντονα το στίγμα του με την ερμηνεία του την περασμένη χρονιά στον Alpha.

Ο λόγος για τη μικρή Ναυσικά Κοκοτά, γνωστή ως Ιωάννα από τη σειρά «Να με λες μαμά». Στον ρόλο της κακοποιημένου παιδιού, είχε προσφέρει μια αξέχαστη ερμηνεία δίπλα στη Μαρία Κίτσου. Τώρα, θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με κορυφαίους ηθοποιούς, όπως οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη.

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Η πλοκή της σειράς

Η υπόθεση των «Δυο μαύρα πουκάμισα» περιστρέφεται γύρω από δύο άνδρες, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια αδελφική φιλία. Μια γυναίκα θα εισέλθει στη ζωή τους και θα ανατρέψει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί.

Στην ορεινή Κρήτη, ένας απρόσμενος έρωτας έρχεται να ανατρέψει τις σταθερές που είχαν παραμείνει ανέγγιχτες για χρόνια. Οι σχέσεις δοκιμάζονται στα άκρα, ενώ πληγές που φαίνονταν κλειστές ανοίγουν ξανά.

Δημιουργική ομάδα και καστ

Η νέα δραματική σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο έχει υπογραφεί από την Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Στο καστ συμμετέχουν οι Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και Θάνος Καληώρας. Στον ρόλο του Παυλή θα εμφανιστεί ο Μιχάλης Αεράκης.

Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης τους ηθοποιούς Αλέξανδρο Μυλωνά, Φίλιππο Σοφιανό, Κώστα Ζωγραφόπουλο, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργο Νούση, Μανώλη Γεραπετρίτη, Αργύρη Γκαγκάνη, Γεράσιμο Σοφιανό, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρη Αντωνόπουλο, Φάνη Παυλόπουλο, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννη Ίτσιο, Μαρία Ζαχαρή, Νίκο Πολοζιάννη, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρη Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρη Τοπαλίδη, Κώστα Ταταράκη, Παναγιώτη Λέκκα και άλλους. Η μικρή Ναυσικά Κοκοτά θα συμμετάσχει επίσης στη σειρά.

Σενάριο και σκηνοθεσία

Το σενάριο είναι έργο της Εμμανουέλας Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία επιμελούνται οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.