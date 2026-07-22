Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού στους σινεφίλ των ΗΠΑ, το οποίο εκμεταλλεύονται οι μεταπωλητές εισιτηρίων. Η επιθυμία του κοινού να παρακολουθήσει την ταινία σε IMAX 70mm έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών στη μαύρη αγορά, με εισιτήρια να πωλούνται για χιλιάδες δολάρια σε μεγάλες πόλεις όπως το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη.

Υψηλές τιμές και ζήτηση

Η ζήτηση για την «Οδύσσεια» έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς μόλις 40 αίθουσες παγκοσμίως διαθέτουν την αυθεντική οθόνη IMAX 70mm. Στο Λος Άντζελες, οι μεταπωλητές έχουν καταγράψει εισιτήρια που πωλούνται σε τιμές που φτάνουν έως και τα 1.400 δολάρια για έξι θέσεις, ενώ στη Νέα Υόρκη οι τιμές συχνά ξεπερνούν τα 1.000 δολάρια ανά θέση.

Σύμφωνα με την The California Post, οι περισσότερες καταχωρίσεις αφορούν τον μοναδικό κινηματογράφο AMC στην περιοχή που προβάλλει το συγκεκριμένο φορμά — το Universal CityWalk. Για παράδειγμα, ένα πακέτο τεσσάρων εισιτηρίων στο eBay τιμολογήθηκε στα 1.299 δολάρια για την προβολή της 7ης Αυγούστου.

Υστερία και στη Νέα Υόρκη

Η φρενίτιδα για την ταινία χτυπά «κόκκινο» και στη Νέα Υόρκη, όπου οι θεατές πληρώνουν αστρονομικά ποσά για να εξασφαλίσουν μια θέση στον κινηματογράφο AMC Lincoln Square 13, που διαθέτει την αυθεντική οθόνη IMAX 70mm. Μεταπωλητές προσφέρουν ζεύγη εισιτηρίων στην τιμή των 999 δολαρίων το καθένα, ενώ άλλες καταχωρίσεις περιλαμβάνουν 998 δολάρια για έξι «προνομιακές θέσεις».

Μάλιστα, ένας πωλητής έχει ζητήσει 7.000 δολάρια για πέντε εισιτήρια, χωρίς όμως να έχει βρει αγοραστή μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Απεγνωσμένες εκκλήσεις στο Reddit

Στο Reddit, οι σινεφίλ της Νέας Υόρκης εκφράζουν την απελπισία τους για την απόκτηση εισιτηρίων. Ένας χρήστης έγραψε: «Θέλω απλά ένα εισιτήριο για τα 70 mm… πονάει η καρδιά μου που δεν μπορώ να βρω ούτε ένα εισιτήριο». Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που οι περισσότερες προβολές είναι sold out μέχρι τις 19 Αυγούστου, με τα μόνα διαθέσιμα εισιτήρια να είναι για θέσεις ΑμεΑ.

Το πάθος για το IMAX 70MM

Η ταινία του Νόλαν έχει προκαλέσει θόρυβο λόγω του μοναδικού συνδυασμού της δημοφιλίας της και του σπάνιου φορμάτ IMAX 70MM. Σινεφίλ έχουν ταξιδέψει από μακριά για να δουν την ταινία σε αυτή τη μορφή, με έναν κωφό θεατή να ταξιδεύει 480 χιλιόμετρα, παρά την έλλειψη υποτίτλων.

Η The California Post ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας πρωινής προβολής στο AMC Universal CityWalk, η αίθουσα ήταν γεμάτη θεατές που παρακολούθησαν την ταινία με απόλυτη ησυχία, ξεσπώντας σε θερμά χειροκροτήματα μόλις εμφανίστηκαν οι τίτλοι τέλους. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσέλκυσε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια θεατές για την «Οδύσσεια» κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στις ΗΠΑ.