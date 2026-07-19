Οι Κόρες της Αρετής: Η νέα τουρκική σειρά που έρχεται στον Alpha

Στον Alpha, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά «Οι Κόρες της Αρετής», προσφέροντας στους τηλεθεατές δράμα, συγκίνηση και αρκετή ίντριγκα. Η σειρά εξερευνά τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Η ιστορία περιλαμβάνει έντονα συναισθήματα, ισχυρούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες και ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής.

Κεντρική ηρωίδα και οικογενειακές συγκρούσεις

Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που έχει μεγαλώσει σε συνθήκες φτώχειας και είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια δεν είχε. Η μικρή της κόρη, Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη και ονειροπόλα, ενώ η μεγαλύτερη, Ναταλία, είναι δυναμική και ανεξάρτητη, αρνούμενη να ακολουθήσει τα μονοπάτια που της υποδεικνύουν.

Η ζωή τους ανατρέπει όταν συναντούν την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές και εύπορες οικογένειες της πόλης. Ωστόσο, πίσω από την επιτυχία και την ισχύ τους κρύβονται μυστικά και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, που δημιουργούν βαθιές ρωγμές στην οικογένεια.

Καθώς οι δύο οικογένειες αλληλεπιδρούν, οι διαφορετικοί κόσμοι τους συγκρούονται, με την φιλοδοξία, την αγάπη, τις ταξικές διαφορές και τα κρυμμένα μυστικά να δοκιμάζουν τις σχέσεις όλων.

Πρωταγωνιστές και δημιουργική ομάδα

Η σειρά «Οι Κόρες της Αρετής» διαθέτει μια εντυπωσιακή ομάδα ηθοποιών, όπως οι Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος και Γιούλη Τσαγκαράκη, καθώς και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Στους ρόλους της Καιτούλας και της Έφης βρίσκονται οι Μάνια Παπαδημητρίου και Αλεξία Καλτσίκη αντίστοιχα.

Το σενάριο υπογράφει η Κατερίνα Γιαννάκου, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μιχάλης Κωνσταντάτος. Η παραγωγή γίνεται από την Pedio Productions και βασίζεται στο τουρκικό format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), με πρωτότυπη δημιουργία από την Avşar Film.

Συνεχής επένδυση στη μυθοπλασία

Ο Alpha συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία, προσφέροντας σειρές με υψηλή αισθητική και έντονα συναισθήματα, που δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με το κοινό.