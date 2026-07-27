Σήμερα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ανανεωμένου εξωδικαστικού μηχανισμού, προσφέροντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διευθετήσουν τα χρέη τους. Η μείωση του ελάχιστου ύψους οφειλών που απαιτείται για την υποβολή αίτησης, από 10.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ, διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, επιτρέποντας την ένταξη και μικρότερων οφειλετών.

Εκτιμάται ότι, με αυτή την αλλαγή, έως και ένα εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με ευνοϊκούς όρους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Οι μικροοφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό να ορίζεται στα 50 ευρώ.

Ρυθμίσεις οφειλών προς εφορία και τράπεζες

Ο νέος μηχανισμός προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών ως εξής:

- Έως 240 δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. - Έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική. Ο οφειλέτης καλείται να δηλώσει λεπτομερώς τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ο αλγόριθμος του μηχανισμού θα υπολογίσει την πρόταση ρύθμισης, καθορίζοντας το ύψος της μηνιαίας δόσης και τη διάρκεια αποπληρωμής.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προβλεφθεί και η διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η αξία της περιουσίας και οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη.

Άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου

Κατά την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι οφειλέτες υποχρεούνται να υποβάλουν αναλυτικά τα οικονομικά τους στοιχεία και να συναινέσουν στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου. Αυτή η υποχρέωση είναι μία από τις βασικές διαφορές του εξωδικαστικού μηχανισμού σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Διαφορές με τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Οι δύο ρυθμίσεις στοχεύουν στην τακτοποίηση των χρεών με ευνοϊκότερους όρους, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να διευθετηθούν και χρέη προς τράπεζες και servicers.

Επιπλέον, ο εξωδικαστικός μηχανισμός προσφέρει μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, που μπορεί να φτάσουν τις 240 ή 420, ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη. Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι, μέσω του εξωδικαστικού, μπορεί να υπάρξει «κούρεμα» της βασικής οφειλής, κάτι που δεν ισχύει για τη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οφειλέτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους, όπως τον αριθμό και το ύψος των δόσεων, ενώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι όροι προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων από τον αλγόριθμο.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 72 δόσεις

Η ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την Εφορία αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες δεν είχαν ρυθμιστεί έως τις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Βασική προϋπόθεση είναι ότι οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.