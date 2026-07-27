Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Σιάτλ με δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο φεστιβάλ φαγητού «Bite of Seattle», κοντά στο εμβληματικό Space Needle. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες, μεταξύ αυτών και ένα παιδί δύο ετών. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης και έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

Τραυματίες και θύματα

Οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Harborview. Μια γυναίκα 56 ετών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι —ένα αγόρι δύο ετών, ένας άνδρας 23 ετών, και δύο γυναίκες 39 και 40 ετών— είναι σε σταθερή κατάσταση ή με ελαφρά τραύματα.

Αναζητήσεις υπόπτων

Η αστυνομία έχει συλλάβει τουλάχιστον έναν ύποπτο και αναζητά ακόμα δύο άτομα. Ένας από αυτούς θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να την αποφεύγουν.

Μαρτυρίες αυτόπτων

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με πλήθος κόσμου να τρέχει προς διαφορετικές κατευθύνσεις όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. «Άκουσα τουλάχιστον επτά με οκτώ πυροβολισμούς και μετά επικράτησε χάος», δήλωσε ένας θεατής στο CNN.

Το φεστιβάλ «Bite of Seattle»

Το ετήσιο φεστιβάλ «Bite of Seattle» φιλοξενεί εκατοντάδες τοπικούς πωλητές και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από το 1982. Η φετινή εκδήλωση επισκιάστηκε από το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την τελευταία μέρα της.

Κοινωνικές αντιδράσεις

Η επίθεση προστίθεται στη μακρά λίστα μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το θέμα της οπλοκατοχής και των μέτρων ασφαλείας. Το περιστατικό προκαλεί έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανάμεσα στους πολίτες για την ανάγκη λήψης μέτρων αποτροπής παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον.