Γαλλία: Μια φωτογραφία που έγινε σύμβολο της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Ζιρόντ

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Ζιρόντ έχει γίνει viral, αποτυπώνοντας την αντίθεση μεταξύ της χαλάρωσης των παραθεριστών και της καταστροφής που συμβαίνει στο βάθος. Στην παραλία Moutchic, κοντά στη λίμνη Lacanau, δύο παραθεριστές κάθονται μπροστά σε ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ενώ ο φωτογράφος Maximilien Lamy του AFP απαθανάτισε αυτή τη σκηνή στις 24 Ιουλίου.

Η εικόνα που συγκλονίζει

Η φωτογραφία δείχνει μια vintage ομπρέλα Pastis 51 και δύο ξαπλώστρες, με τους παραθεριστές να απολαμβάνουν τη στιγμή, παρά την καταστροφή που τους περιβάλλει. Ο Lamy δήλωσε ότι η πρόθεσή του ήταν να αποτυπώσει την «εντυπωσιακή αντίθεση» μεταξύ της στάσης των ανθρώπων και του αποκαλυπτικού στοιχείου πίσω τους, αναζητώντας έναν «πολύ ισχυρό συμβολισμό».

Η εικόνα αυτή έχει φτάσει στην πρώτη σελίδα διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως οι New York Times και ο Guardian, και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Lamy, που βρισκόταν σε διακοπές με την κόρη του, παρατήρησε την κατάσταση και αποφάσισε να φωτογραφίσει τους παραθεριστές, καταγράφοντας την αντίθεση ανάμεσα στη χαλάρωση και την καταστροφή.

Η κατάσταση στη Ζιρόντ

Η πυρκαγιά που πλήττει την περιοχή της Ζιρόντ είναι μία από τις πιο καταστροφικές για τα γαλλικά δάση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Lamy αναφέρει ότι, ενώ φωτογράφιζε, κάποιοι παραθεριστές ήταν άναυδοι, ενώ άλλοι συνέχιζαν τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας μια αποκαλυπτική ατμόσφαιρα.

«Τράβηξα τη φωτογραφία επειδή αμέσως είδα την εντυπωσιακή αντίθεση», είπε ο Lamy, προσθέτοντας ότι δεν κρίνει τους παραθεριστές, καθώς δεν γνωρίζει τι σκέφτονταν εκείνη τη στιγμή.

Η φωτογραφία του Maximilien Lamy, που τραβήχτηκε με iPhone, έχει γίνει σύμβολο της Γαλλίας που παρακολουθεί τον κόσμο να καίγεται χωρίς να κουνάει το δαχτυλάκι της, όπως ανέφερε και η Le Figaro.