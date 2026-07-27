Βούλα Πατουλίδου: «Περίμενες να περάσει η γιορτή μου για να με αποχαιρετήσεις…»

Η Βούλα Πατουλίδου συγκίνησε με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την ονομαστική της εορτή και τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη. Στις 26 Ιουλίου 2026, η χρυσή Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στον άντρα που υπήρξε κεντρική φιγούρα στη ζωή της με ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο αναμνήσεις και συναισθήματα.

Η ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου

Στην ανάρτησή της, η Πατουλίδου εκφράζει τον βαθύ της πόνο για την απώλεια του συζύγου της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Περίμενες να περάσει η γιορτή μου για να με αποχαιρετήσεις… Ένας χρόνος… Κι όμως υπάρχουν μέρες που ο χρόνος μοιάζει να μην έκανε ούτε ένα βήμα». Μέσα από τις λέξεις της, αναδεικνύεται το βάθος της αγάπης της και ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να ζει με την απουσία του συζύγου της.

«Δεν μου λείπουν τα μεγάλα. Μου λείπουν τα μικρά. Η φωνή σου. Το βλέμμα σου. Η σιγουριά πως, ό,τι κι αν γινόταν, στο τέλος της ημέρας υπήρχε ένα σπίτι… κι εσύ», αναφέρει η χρυσή Ολυμπιονίκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των απλών καθημερινών στιγμών που μοιράζονταν.

Η καθημερινότητα χωρίς τον Δημήτρη

Η Βούλα Πατουλίδου περιγράφει πόσο δύσκολο είναι να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς τον Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη. Η αγάπη της για εκείνον παραμένει ακλόνητη, καθώς σημειώνει: «Δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μη σε κουβάλησα μέσα μου». Η απώλεια είναι ανυπόφορη, αλλά οι αναμνήσεις και η αγάπη τους κρατούν τον σύζυγό της ζωντανό στην καρδιά της.

Η ανάρτηση της Πατουλίδου έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους, καθώς εκφράζει την οικουμενική αίσθηση της απώλειας και της αγάπης. Το μήνυμά της υπενθυμίζει ότι η αληθινή αγάπη δεν γνωρίζει όρια και δεν σβήνει ποτέ, ακόμα και όταν ο χρόνος προχωρά.

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Οι σκέψεις της Βούλας Πατουλίδου στο μέλλον

Στο τέλος της ανάρτησης, η Βούλα Πατουλίδου εκφράζει την ελπίδα ότι η αγάπη τους κάποια στιγμή θα ενωθεί ξανά. «Κι αν κάπου υπάρχει ένα παράθυρο που ενώνει τον ουρανό με τη γη, θέλω να ξέρεις μόνο αυτό: δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μη σε κουβάλησα μέσα μου», γράφει, αποκαλύπτοντας την πίστη της ότι η αγάπη τους θα παραμείνει ζωντανή.

Η ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου δεν είναι απλώς μια προσωπική εξομολόγηση, αλλά μια αντανάκλαση της δύναμης της αγάπης και της απώλειας, αγγίζοντας πολλές καρδιές που έχουν βιώσει παρόμοιες απώλειες.