Διέρρευσε στο X «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν – Πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές πριν διαγραφεί

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς, «Η Οδύσσεια» σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς διαδικτυακής διαρροής. Αντίγραφο της ταινίας υψηλής ευκρίνειας αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Το χρονικό της διαρροής στην πλατφόρμα X

Η παράνομη ανάρτηση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας άμεση αναστάτωση στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων και στα στελέχη της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Υψηλή ανάλυση: Το αρχικό βίντεο που ενσωματώθηκε στην ανάρτηση ήταν υψηλής ποιότητας (HD).

2,1 εκατομμύρια προβολές: Μέσα σε μόλις δυόμισι ώρες, το βίντεο σημείωσε τεράστια επισκεψιμότητα.

Αναστολή λογαριασμού: Η πλατφόρμα αντέδρασε προχωρώντας στην αφαίρεση του περιεχομένου και στην αναστολή του λογαριασμού που προέβη στη δημοσίευση.

Δεύτερο κύμα διαρροής: Λίγο αργότερα εμφανίστηκε και δεύτερο βίντεο χαμηλότερης ποιότητας, το οποίο συγκέντρωσε περίπου 50.000 προβολές πριν αποσυρθεί και αυτό μέσα σε δύο ώρες.

Η εμπειρία του IMAX και οι αντιδράσεις των θεατών

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι γνωστός για την επιλογή του να γυρίζει τις ταινίες του σε ειδικό φιλμ 70 χιλιοστών, σχεδιασμένο για τις γιγαντιαίες οθόνες των αιθουσών IMAX.

Όραμα του σκηνοθέτη: Η τρίωρη ταινία δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία στη μεγάλη οθόνη.

Σχόλια στα social media: Πολλοί χρήστες σχολίασαν με καυστικό τρόπο το γεγονός ότι μια παραγωγή τέτοιας κλίμακας κατέληξε να προβάλλεται μέσω ενός απλού βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίσημη απάντηση της Universal

Το κινηματογραφικό στούντιο της Universal τοποθετήθηκε άμεσα για το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του απέναντι στην παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άμεση ενεργοποίηση: Ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι θεσμοθετημένες διαδικασίες για την οριστική αφαίρεση του υλικού από το διαδίκτυο.

Νομικές ενέργειες: Το στούντιο υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα κάθε μορφή πειρατείας και θα προστατεύσει με κάθε νόμιμο μέσο το περιεχόμενό του.

Η πορεία της ταινίας στο παγκόσμιο Box Office

Παρά τη διαρροή στο διαδίκτυο, η εμπορική δυναμική της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες παραμένει εξαιρετικά ισχυρή.

215 εκατομμύρια δολάρια: Εισπράξεις κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της παγκοσμίως.

640 εκατομμύρια δολάρια: Συνολικά έσοδα μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο box office, επιβεβαιώνοντας την τεράστια προσέλευση του κοινού στους κινηματογράφους.