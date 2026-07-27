Συναγερμός στην Αττική: Κρούσματα σαλμονέλας στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Σημαντική ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην Αττική, καθώς εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μεταφέρθηκαν χθες στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Νίκαιας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα, σταθεροποιήθηκαν και στη συνέχεια αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Οι ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό από κοινό κατάστημα εστίασης, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν πιθανή τροφιμογενή πηγή της μόλυνσης.

Ανάγκη προσοχής μετά τα περιστατικά στη Λαμία και Καστοριά

Τα περιστατικά στην Αττική έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η σαλμονέλα έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία σε άλλες περιοχές, όπως η Λαμία και η Καστοριά. Στη Λαμία, εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ επιβεβαίωσαν την παρουσία σαλμονέλας σε παρτίδα φιλέτου κοτόπουλου από συγκεκριμένο προμηθευτή, ενώ δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα εστίασης βρέθηκαν επίσης θετικοί στο βακτήριο.

Η έρευνα επεκτάθηκε, καθώς σαλμονέλα εντοπίστηκε και σε άλλες παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Στην Καστοριά, το νοσοκομείο τέθηκε σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της άφιξης περισσότερων από δέκα ασθενών με συμπτώματα όπως πυρετός, εμετοί και διάρροια, με αρκετά παιδιά να εμφανίζουν υψηλό πυρετό. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν σαλμονέλα, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης.

Τι είναι η σαλμονέλωση

Η σαλμονέλωση είναι λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο σαλμονέλλα και μεταδίδεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, κοιλιακό πόνο, εμετούς και πυρετό. Ο πιο συχνός τρόπος μετάδοσης είναι η κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης, όπως κρέας, αυγά και πουλερικά.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι τα τρόφιμα μπορούν να επιμολυνθούν από μολυσμένες επιφάνειες, σκεύη ή κακή υγιεινή χεριών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα μολυσμένο τρόφιμο μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώριση της μόλυνσης.

Συμπτώματα και πρόληψη

Ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων μετά την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου κυμαίνεται από 6 έως 72 ώρες, με τους περισσότερους ασθενείς να νοσούν μέσα σε 12 έως 36 ώρες. Συνήθως, η νόσος έχει αιφνίδια έναρξη και εκδηλώνεται ως οξεία γαστρεντερίτιδα, με την πλειονότητα των ασθενών να αναρρώνει χωρίς ειδική θεραπεία σε τέσσερις έως επτά ημέρες. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, καθώς μπορεί να εμφανίσουν σοβαρότερα συμπτώματα.

Ο ΕΟΔΥ προτείνει αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής κατά την προετοιμασία και κατανάλωση τροφίμων. Τα ωμά πουλερικά, το κρέας και τα αυγά πρέπει να διατηρούνται χωριστά από άλλα τρόφιμα στο ψυγείο, ενώ τα τρόφιμα πρέπει να μαγειρεύονται επαρκώς.

Θεραπεία και παρακολούθηση

Για τη σαλμονέλωση δεν υπάρχει ειδική θεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις, και η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική. Ο ΕΟΔΥ συστήνει κατανάλωση πολλών υγρών για την αποφυγή αφυδάτωσης, ενώ η χρήση αντιβιοτικών δεν ενδείκνυται εκτός αν το κρίνει ο θεράπων γιατρός.

Η εμφάνιση πολλών περιστατικών από κοινή πηγή απαιτεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των τροφίμων που καταναλώθηκαν. Στην περίπτωση της Αττικής, οι ειδικοί εστιάζουν στο αν τα εννέα περιστατικά που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας σχετίζονται με συγκεκριμένο τρόφιμο ή με τη διαδικασία χειρισμού τροφίμων στο κατάστημα εστίασης.