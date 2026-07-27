Επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδια στον άνθρωπο: Ανθεκτικό στην πιο ισχυρή αντιβίωση

Ένα ανησυχητικό υπερβακτήριο, το Acinetobacter baumannii, το οποίο προκαλεί ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, φαίνεται ότι μεταδίδεται πρόσφατα από κατοικίδια ζώα στον άνθρωπο, σύμφωνα με νέα μελέτη Κινέζων επιστημόνων. Το βακτήριο αυτό έχει καταταγεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην κατηγορία «Προτεραιότητα 1», υποδεικνύοντας ότι αποτελεί σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία λόγω της αντοχής του στα αντιβιοτικά.

Σοβαρές ασθένειες και συμπτώματα

Η λοίμωξη από το A. baumannii μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παθήσεις στους ανθρώπους, όπως μηνιγγίτιδα και πνευμονία. Παρόμοια συμπτώματα παρατηρούνται και στα κατοικίδια ζώα, περιλαμβάνοντας πνευμονία και λοιμώξεις του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος. Στα ζώα που έχουν καταγραφεί λοιμώξεις από το συγκεκριμένο βακτήριο περιλαμβάνονται άλογα, γάτες, σκύλοι, πρόβατα και γεράκια.

Ανάλυση γενετικών δεδομένων

Οι επιστήμονες προχώρησαν σε ανάλυση γενετικών δεδομένων από περισσότερα από 500 δείγματα A. baumannii που συλλέχθηκαν από ζώα σε 17 χώρες, περιλαμβάνοντας 33 διαφορετικά είδη. Ανάμεσα στα δείγματα ήταν λευκοί πελαργοί από την Πολωνία, καθώς και γάτες, σκύλοι και άλογα που νοσηλεύονταν σε κτηνιατρικές κλινικές σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, εξετάστηκαν δείγματα του ίδιου βακτηρίου από ανθρώπους στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές.

Κατηγορίες κινδύνου

Η μελέτη έδειξε ότι τα στελέχη του A. baumannii που εντοπίζονται στα ζώα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν για τον άνθρωπο. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει στελέχη χαμηλού κινδύνου, κυρίως από ζώα κτηνοτροφίας, πουλερικά και άγρια πανίδα. Αντίθετα, η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει στελέχη με υψηλή μικροβιακή αντοχή, κυρίως από άλογα, γάτες και σκύλους.

Γενετική ομοιότητα και αντοχή

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η γενετική ομοιότητα μεταξύ των στελεχών που βρέθηκαν σε ανθρώπους και κατοικίδια φτάνει το 99%, με ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν το 99,5%. «Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι το A. baumannii έχει μεγαλύτερη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης μεταξύ ζώων συντροφιάς και ανθρώπων σε σύγκριση με τα ζώα κτηνοτροφίας και την άγρια πανίδα», ανέφεραν οι επιστήμονες στην επιθεώρηση Applied and Environmental Microbiology.

Αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης

Η στενή επαφή των ζώων συντροφιάς με τους ανθρώπους φαίνεται να σχετίζεται με την αυξημένη δυνατότητα μετάδοσης. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα στελέχη του υπερμικροβίου που εντοπίστηκαν στα κατοικίδια φέρουν δύο γονίδια που τα καθιστούν ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, μια κατηγορία αντιβιοτικών που χρησιμοποιείται ως ύστατη θεραπευτική επιλογή.

Οι επιστήμονες σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν περισσότερες δειγματοληψίες ανά είδος ζώου, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τον κίνδυνο που ενδέχεται να προέρχεται από υπερμικρόβια που μεταφέρονται από κατοικίδια και άλλα ζώα συντροφιάς.