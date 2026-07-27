Οι 10 τροφές που καίνε λίπος όπως το Ozempic: Τι αποκαλύπτει ειδικός διατροφής

Μια προπονήτρια βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, η Melissa, αποκαλύπτει τις 10 κορυφαίες τροφές που όχι μόνο συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, αλλά μπορούν επίσης να μιμηθούν τις ευεργετικές επιδράσεις του Ozempic στον οργανισμό. Σύμφωνα με την ειδικό, αυτές οι τροφές μπορούν να σας βοηθήσουν να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο και να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας.

Οι 10 τροφές που προτείνει η Melissa

Η Melissa, η οποία μοιράζεται συχνά πολύτιμες πληροφορίες για την απώλεια βάρους μέσω των social media, εξηγεί ποιες τροφές να επιλέξετε και ποιες να αποφύγετε, καθώς και ποιες προπονήσεις να προτιμήσετε. Σε πρόσφατη ανάρτησή της, αναφέρεται σε τρόφιμα που έχει ενσωματώσει στη διατροφή της για να επιταχύνει την επιθυμητή απώλεια βάρους.

### Αβοκάντο Πλούσιο σε υγιή λίπη και φυτικές ίνες, το αβοκάντο βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών της όρεξης, στην εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα και στο αίσθημα κορεσμού.

### Σπόροι Chia Γεμάτοι διαλυτές φυτικές ίνες, οι σπόροι chia δημιουργούν μια ουσία που μοιάζει με τζελ στο στομάχι, κρατώντας σας χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

### Πατάτες Αυτοί οι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, αργής πέψης υδατάνθρακες σας κρατούν χορτάτους και ικανοποιημένους. Αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, οι πατάτες είναι καλές για την απώλεια βάρους.

### Βρώμη Η βρώμη περιέχει φυτικές ίνες και απελευθερώνει διάφορες ορμόνες που σας κρατούν χορτάτους.

### Αυγά και ασπράδια αυγών Πλούσια σε πρωτεΐνες, τα αυγά μειώνουν τις ορμόνες της πείνας, ενώ τα πεπτίδια στα ασπράδια βοηθούν στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα.

### Γιαούρτι Πλούσιο σε πρωτεΐνη αργής πέψης και με περιεκτικότητα σε προβιοτικά, το γιαούρτι σας κρατά χορτάτους.

### Άπαχο κρέας Πλούσιο σε πρωτεΐνη, το άπαχο κρέας μειώνει τη γκρελίνη (την ορμόνη της πείνας) και ενισχύει τον μεταβολισμό.

### Ψάρι Πλούσιο σε πρωτεΐνη και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, το ψάρι βοηθά στη ρύθμιση της πείνας και της όρεξής σας.

### Μούρα Με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα από τα περισσότερα φρούτα, τα μούρα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, συμβάλλοντας στη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σε υγιή επίπεδα.

### Φυλλώδη λαχανικά και λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες Χαμηλά σε θερμίδες και γεμάτα βιταμίνες, αυτά τα λαχανικά καταλαμβάνουν χώρο στο στομάχι σας, κρατώντας σας χορτάτους για περισσότερο.