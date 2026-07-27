Άφθες στο στόμα: Ποιο λαχανικό μπορεί να τις εξαφανίσει;

Οι άφθες είναι μικρές πληγές που εμφανίζονται στο εσωτερικό του στόματος, συνήθως κάτω από τη γλώσσα, στα μάγουλα ή στα χείλη, και μπορεί να είναι λευκές ή κίτρινες.

Ο ακριβής λόγος που πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αυτές παραμένει άγνωστος, αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Η πιο διαδεδομένη είναι ότι πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα, κατά το οποίο ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει το βλεννογόνο του στόματος ως δικό του και του επιτίθεται.

Επίσης, η κληρονομικότητα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των άφθων.

Ποιο λαχανικό βοηθά στην αντιμετώπισή τους;

Οι άφθες είναι πιο συχνές στις γυναίκες και τα παιδιά, ενώ μετά την ηλικία των 30 ετών, η συχνότητα και η ένταση της εμφάνισής τους μειώνονται. Ένα λαχανικό που μπορεί να βοηθήσει στην γρήγορη επούλωση των άφθων είναι το καρότο. Πλούσιο σε καροτένια και βιταμίνη C, το καρότο διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες.

Για να επιτύχετε γρήγορη ανακούφιση, μπορείτε να βράσετε 2 καρότα σε 2 φλιτζάνια νερό για 15 λεπτά. Αφού το νερό κρυώσει, κάνετε στοματικές πλύσεις με αυτό. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα φύλλα του καρότου. Βράστε μία χούφτα καλά πλυμένα φύλλα σε λίγο νερό, αφήστε τα να "κάτσουν" για 15 λεπτά και σουρώστε. Οι στοματικές πλύσεις με το αφέψημα πρωί και βράδυ θα βοηθήσουν στην γρήγορη εξαφάνιση των άφθων.