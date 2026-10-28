Ολυμπιακός: Ο Αλγουαθίλ ζητά ετοιμότητα ενόψει Μαρκό

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τη Μαρκό εκτός έδρας, στο πλαίσιο της League Phase του θεσμού. Η ομάδα των Πειραιωτών προπονήθηκε την Τρίτη στο Ρέντη, με τον τεχνικό Ιμανόλ Αλγουαθίλ να απευθύνεται στους παίκτες του, τονίζοντας την ανάγκη για ετοιμότητα και σοβαρότητα. Η Μαρκό είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, η οποία μάλιστα βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League 2. Ο Βάσκος κόουτς επιδιώκει να δει όλους τους ποδοσφαιριστές του να παρουσιάζονται όπως πρέπει, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

Το μήνυμα του Αλγουαθίλ για την ετοιμότητα

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τη Μαρκό, επανέλαβε στους ποδοσφαιριστές του τα όσα είχε δηλώσει και στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα στο Καραϊσκάκη την περασμένη Κυριακή. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο από την αναμέτρηση στο Μαρκόπουλο είναι να δει όλους τους ποδοσφαιριστές του έτοιμους να αγωνιστούν και να παρουσιαστούν στο γήπεδο με την απαιτούμενη σοβαρότητα.

Ο Βάσκος προπονητής έχει διατηρήσει μέχρι τώρα μια τακτική συνεχούς rotation, χωρίς να έχει παρατάξει την ίδια ενδεκάδα σε κανένα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να προσφέρει ανάσες στους παίκτες, αλλά και για να δει όλους τους παίκτες του μέσα στο γήπεδο σε συνθήκες επίσημης αναμέτρησης. Έτσι, η αναμέτρηση με τη Μαρκό αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για τους παίκτες να αποδείξουν την αξία τους.

Ευκαιρίες για χρόνο συμμετοχής

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παίξει αρκετά με τον ίδιο στον πάγκο. Μεταξύ αυτών που ενδέχεται να βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα ή να πάρουν σημαντικό χρόνο στο παιχνίδι με τη Μαρκό είναι για παράδειγμα ο Νταβίντ Κάρμο ή ο Λορέντσο Σιπιόνι.

Η αναμέτρηση του Κυπέλλου αποτελεί μια ευκαιρία για τους συγκεκριμένους παίκτες να αποδείξουν την ετοιμότητά τους και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα για τη συνέχεια των υποχρεώσεων. Ο προπονητής θέλει να δει την ανταπόκριση και την απόδοσή τους μέσα στο γήπεδο, καθώς η συνεχής αξιολόγηση αποτελεί βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του.

Η ενσωμάτωση παικτών από τον Ολυμπιακό Β'

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της προσέγγισης του Αλγουαθίλ είναι η αξιοποίηση παικτών από τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Ο νέος κανονισμός στο Κύπελλο Ελλάδας αναγκάζει τις ομάδες να έχουν σε όλη τη διάρκεια των αγώνων δύο παίκτες οι οποίοι θα έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.

Για τον λόγο αυτό, στην τελευταία προπόνηση της Τρίτης έλαβαν μέρος και νεαροί ποδοσφαιριστές από τον Ολυμπιακό Β'. Συγκεκριμένα, οι Μπακούλας, Φίλης, Τουφάκης και Λεγκίσι, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους στο πρωτάθλημα της Super League 2 με τη δεύτερη ομάδα, ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας και είναι πιθανό να λάβουν χρόνο συμμετοχής στην επικείμενη αναμέτρηση.

Η σημασία του αγώνα για τους παίκτες

Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα με τη Μαρκό, καλώντας τους παίκτες να μην τον αντιμετωπίσουν ως κάτι το απλό. «Θέλω να δείξετε όλοι ότι είστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή ότι μπορείτε να βοηθήσετε την ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλγουαθίλ στους ποδοσφαιριστές του.

Πρόσθεσε επίσης ότι «Μη δείτε τον αγώνα ως κάτι το απλό, είναι ένας αγώνας από τον οποίο μπορείτε να κερδίσετε πράγματα για τη συνέχεια». Η Μαρκό, ως πρωτοπόρος στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της Super League 2, αποτελεί έναν αξιόλογο αντίπαλο για την κατηγορία της, κάτι που προσδίδει επιπλέον κίνητρο στους «ερυθρόλευκους» για μια σοβαρή εμφάνιση και την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Athletiko