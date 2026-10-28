Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Βαγγέλη Λιόλιου με τους δήμους για τουρνουά μπάσκετ 3x3

Το πολύκροτο σκάνδαλο που ταλανίζει τον χώρο του μπάσκετ λαμβάνει νέα διάσταση, καθώς δύο εταιρείες προσώπων που συνδέονται με το στενό περιβάλλον του Βαγγέλη Λιόλιου φέρονται να έχουν υπογράψει δεκάδες συμβάσεις συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι συμβάσεις αφορούν τη διοργάνωση αγώνων μπάσκετ «3Χ3» με πληθώρα φορέων του Δημοσίου. Μάλιστα, μια εκ των εταιρειών έλαβε περισσότερα από 350.000 ευρώ σε διάστημα 18 μηνών, ενώ η δεύτερη έχει υπογράψει συμβάσεις άνω των 250.000 ευρώ.

Η εμπλοκή εταιρειών και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εταιρείες έχουν συνάψει συμβάσεις με διάφορους φορείς, με αντικείμενο τη διοργάνωση αθλητικών τουρνουά μπάσκετ «3Χ3». Μία από αυτές τις εταιρείες, παρότι συστάθηκε στις αρχές του 2025, φέρεται να έχει λάβει από τον Απρίλιο του 2025 έως σήμερα περισσότερα από 350.000 ευρώ. Αντίστοιχα, η δεύτερη εταιρεία εμφανίζεται να έχει υπογράψει συμβάσεις συνολικής αξίας που ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ.

Μια κατάθεση μάρτυρα που δόθηκε πρόσφατα αναφέρει πως ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιόλιος ασκούσε συστηματικές πιέσεις σε δημοτικές αρχές. Οι πιέσεις αυτές είχαν ως στόχο οι αθλητικές διοργανώσεις να ανατίθενται σε πρόσωπα που ο ίδιος επέλεγε.

Η «Greek National Challenge» και οι συνδέσεις

Δύο μήνες πριν ο Βαγγέλης Λιόλιος αναλάβει την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, Χρήστος Μηλάς, προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Greek National Challenge». Η έδρα της εταιρείας αυτής βρισκόταν στην Πάτρα.

Πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας ορίστηκε ο Μάκης Γιατράς, ο οποίος υπήρξε πρώην προπονητής του Προμηθέα και σήμερα εργάζεται ως τεχνικός διευθυντής του ίδιου συλλόγου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε προσλάβει τον Μάκη Γιατρά ως προπονητή στην Εθνική μπάσκετ Νέων Ανδρών τον Απρίλιο του 2022. Η «Greek National Challenge» ιδρύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2021.

Οι «χρυσές» συμβάσεις και οι διοργανώσεις

Η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με έρευνα, έχει υπογράψει 25 συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Μάλιστα, δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας, η εταιρεία είχε ήδη πωλήσεις από διοργανώσεις βραχύβιων αθλητικών τουρνουά που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ.

Η «Greek National Challenge» κατάφερε να αναλάβει τη διοργάνωση πλήθους τουρνουά «3Χ3» σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μεταξύ των πόλεων και περιοχών όπου διοργανώθηκαν αυτά τα τουρνουά συγκαταλέγονται η Κοζάνη, ο Άγιος Νικόλαος, τα Χανιά, η Ραφήνα, η Αρχαία Ολυμπία και η Πάτρα. Η χρηματοδότηση για αυτές τις διοργανώσεις προήλθε από τους τοπικούς Δήμους και Περιφέρειες, αλλά και από τα κατά τόπους λιμενικά ταμεία. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ξεκίνησαν από τους πρώτους κιόλας μήνες λειτουργίας της εταιρείας, σε μια περίοδο όπου η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ είχε αλλάξει υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Λιόλιου.

Η πορεία των εταιρειών

Η εταιρεία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Greek National Challenge» διεγράφη στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν εντοπίστηκε δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Παράλληλα, η δεύτερη εταιρεία, η οποία επίσης συνδέεται με το στενό περιβάλλον του Βαγγέλη Λιόλιου, συστάθηκε στις αρχές του 2025. Αυτή η εταιρεία έχει λάβει, από τον Απρίλιο του 2025 έως σήμερα, ποσό που υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ από συμβάσεις με διάφορους φορείς. Οι δραστηριότητες αυτών των εταιρειών και οι αναθέσεις συμβάσεων αποτελούν μέρος του ευρύτερου προβληματισμού που έχει ανακύψει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis