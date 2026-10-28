Ο Όντεντ Κάτας μίλησε για τον Νεμάνια Νέντοβιτς και την αναζήτηση γκαρντ της Μακάμπι

Ο Όντεντ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του. Η Μακάμπι ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, γεγονός που οδήγησε τον Ισραηλινό τεχνικό σε δηλώσεις σχετικά με την αγωνιστική κατάσταση και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Μεταξύ άλλων, ο Κάτας αναφέρθηκε στον Νεμάνια Νέντοβιτς, ενώ τόνισε την ανάγκη της ομάδας για ενίσχυση στη θέση του γκαρντ.

Οι δηλώσεις του Όντεντ Κάτας μετά την ήττα

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα σε έναν αγώνα που απασχόλησε την αθλητική επικαιρότητα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Όντεντ Κάτας, προχώρησε σε δηλώσεις, όπου σχολίασε την εικόνα της Μακάμπι. Οι τοποθετήσεις του Ισραηλινού τεχνικού επικεντρώθηκαν τόσο στην αγωνιστική ανάλυση όσο και στις μελλοντικές κινήσεις του συλλόγου.

Ο Κάτας, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της ομάδας του, δεν δίστασε να αποκαλύψει πως η Μακάμπι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης στην αγορά των παικτών. Στόχος είναι η απόκτηση ενός γκαρντ, ο οποίος θα προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις και θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας του Τελ Αβίβ.

Η αναζήτηση για ενίσχυση στην περιφέρεια

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, επιβεβαίωσε με σαφήνεια την πρόθεση της ομάδας να ενισχυθεί στην περιφερειακή γραμμή. Η αναζήτηση για έναν νέο γκαρντ αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον σύλλογο, καθώς επιδιώκει να καλύψει συγκεκριμένα αγωνιστικά κενά. Η παρουσία ενός επιπλέον παίκτη σε αυτή τη θέση θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της ομάδας.

Ο Κάτας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προφανώς, είμαστε στην αγορά αναζητώντας γκαρντ για να μας βοηθήσουν». Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει την ενεργή παρουσία της Μακάμπι στην αγορά των ελεύθερων παικτών ή και σε άλλες μεταγραφικές περιπτώσεις. Η ομάδα εργάζεται για να βρει τον κατάλληλο αθλητή που θα ενσωματωθεί στο σύνολο και θα προσφέρει άμεσα βοήθεια.

Τα θερμά λόγια για τον Νεμάνια Νέντοβιτς

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Όντεντ Κάτας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στον Σέρβο γκαρντ, Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο Ισραηλινός τεχνικός δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τον παίκτη, μιλώντας για εκείνον με τα καλύτερα δυνατά λόγια. Η αναφορά αυτή έλαβε χώρα σε μια περίοδο όπου το όνομα του Νέντοβιτς απασχολεί την αθλητική επικαιρότητα, καθώς ο παίκτης είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος.

«Αγαπώ τον Νεμάνια Νέντοβιτς», δήλωσε ο Κάτας, εκφράζοντας ανοιχτά τα συναισθήματά του για τον Σέρβο αθλητή. Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Νέντοβιτς δεν δεσμεύεται με κάποιο συμβόλαιο, προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στις τοποθετήσεις του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η προηγούμενη συνεργασία στον Παναθηναϊκό

Ο Όντεντ Κάτας δεν περιορίστηκε μόνο στην έκφραση της εκτίμησής του για τον Νεμάνια Νέντοβιτς, αλλά αναφέρθηκε και στο κοινό τους παρελθόν. Ο Ισραηλινός τεχνικός είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Σέρβο γκαρντ κατά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Η συνύπαρξη αυτή, αν και σύντομη, άφησε θετικές εντυπώσεις στον Κάτας.

«Είχα την ευχαρίστηση να τον προπονώ για λίγο στον Παναθηναϊκό», ανέφερε ο Κάτας, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη επαγγελματική τους σχέση. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη γνώση που έχει ο προπονητής για τις ικανότητες και τον χαρακτήρα του Νέντοβιτς, καθώς τον έχει δει να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του.

Ωστόσο, ο Όντεντ Κάτας έσπευσε να διευκρινίσει ότι, παρά την προσωπική του εκτίμηση και το κοινό τους παρελθόν, «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό». Με αυτή τη φράση, ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ έθεσε ένα όριο στη συζήτηση, υποδηλώνοντας ότι οι τρέχουσες προτεραιότητες της ομάδας αφορούν την ενίσχυση του ρόστερ με βάση τις άμεσες αγωνιστικές ανάγκες και όχι απαραίτητα με βάση προσωπικές προτιμήσεις του παρελθόντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta