Ο Όσκαρ Γκαρθία μίλησε για το επεισοδιακό ντέρμπι στην Τούμπα

Ο Όσκαρ Γκαρθία, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, μίλησε σε μία μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, αναφερόμενος σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παιχνίδια της θητείας του. Ο Ισπανός προπονητής θυμήθηκε τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Τούμπα κατά τη διάρκεια του επεισοδιακού ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ.

Η συνέντευξη αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον Γκαρθία να εκθέσει τη δική του οπτική γωνία για την ημέρα εκείνη, καθώς και να απαντήσει στις αντιδράσεις που ακολούθησαν. Ο ίδιος τόνισε πως δεν μετανιώνει για κανένα από τα πεπραγμένα του κατά την περίοδο που βρέθηκε στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Το επεισοδιακό ντέρμπι στην Τούμπα

Ο Όσκαρ Γκαρθία αναφέρθηκε λεπτομερώς στο τι συνέβη στην Τούμπα, όταν δέχθηκε ένα αντικείμενο που οδήγησε στον τραυματισμό του. Αυτό το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την οριστική ματαίωση του αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί.

Ο Ισπανός τεχνικός περιέγραψε την εμπειρία ως «δυσάρεστη», υπογραμμίζοντας ότι υπήρχαν πράγματα που δεν μπορούσε να ελέγξει εκείνη την ημέρα. Η ομάδα είχε προετοιμαστεί για να αγωνιστεί, αλλά η εξέλιξη των γεγονότων οδήγησε στην ακύρωση της αναμέτρησης, αφήνοντας ένα έντονο αποτύπωμα στην αθλητική επικαιρότητα.

Η οπτική του προπονητή για τα γεγονότα

Σε ερώτηση για το τι θυμάται από εκείνη την ημέρα, ο Όσκαρ Γκαρθία δήλωσε πως «όταν συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα». Επεσήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να ελέγξει την κατάσταση ούτε να αποφασίσει αν ο αγώνας θα μπορούσε να διεξαχθεί, καθώς η δική του οπτική αφορούσε κυρίως την προσωπική του εμπειρία.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ευθύνη για τη διεξαγωγή του αγώνα και τις αποφάσεις που ακολούθησαν αφορούσε «περισσότερο άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα». Για τον Γκαρθία, το περιστατικό ήταν μια απρόβλεπτη εξέλιξη που επηρέασε άμεσα την προετοιμασία και τους στόχους της ομάδας του εκείνη τη στιγμή.

Οι αντιδράσεις και η κατακύρωση του αγώνα

Ο τραυματισμός του Όσκαρ Γκαρθία οδήγησε σε μια σειρά αντιδράσεων και σχολίων, τα οποία ακολούθησαν «σαν χείμαρρος». Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατακύρωση της νίκης με 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού, μια απόφαση που προέκυψε από τις συνθήκες που επικράτησαν πριν την έναρξη του ντέρμπι.

Ο Ισπανός προπονητής, σχολιάζοντας τα όσα ειπώθηκαν σχετικά με τη στιγμή του τραυματισμού του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα για κάτι το οποίο είδαν όλοι». Εξέφρασε την άποψη ότι η εικόνα μιλούσε από μόνη της και δεν υπήρχε λόγος για περαιτέρω διευκρινίσεις από την πλευρά του.

Η στάση του απέναντι στα σχόλια

Αναφορικά με τα σχόλια που δέχθηκε, ο Όσκαρ Γκαρθία ανέφερε ότι, παρόλο που δεν καταλαβαίνει ελληνικά, πολλοί του μετέφεραν διάφορα πράγματα. Ωστόσο, η στάση του παρέμεινε σταθερή, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό υπό αυτές τις συνθήκες. «Τι μπορούσα, όμως, να κάνω; Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα διαφορετικό, οπότε απλώς προχωράμε παρακάτω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής υπογράμμισε την αδυναμία του να παρέμβει σε μια τέτοια κατάσταση, δηλώνοντας: «Πώς μπορείς να κάνεις κάτι όταν κάποιος σου πετάει ένα αντικείμενο;». Μετά το περιστατικό, η προσπάθειά του επικεντρώθηκε στο να συνεχίσει τη δουλειά του, να προπονήσει την ομάδα και να προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό, θεωρώντας αυτό ως τη μόνη του επιλογή.

Η περίοδος στον Ολυμπιακό

Ο Όσκαρ Γκαρθία, ολοκληρώνοντας τη μακροσκελή του συνέντευξη, αναφέρθηκε και στην συνολική του θητεία στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε απερίφραστα ότι δεν μετανιώνει για τίποτα από την περίοδο που βρέθηκε στο τιμόνι των «ερυθρόλευκων». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του στις επιλογές και τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ελληνική ομάδα.

Η συνέντευξη αυτή προσέφερε μια νέα ματιά στα γεγονότα της Τούμπας και στην προσωπική εμπειρία του Όσκαρ Γκαρθία, φωτίζοντας πτυχές που μέχρι τώρα παρέμεναν στη σκιά. Η ειλικρίνεια και η αμεσότητα των δηλώσεών του έδωσαν το στίγμα μιας περιόδου που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta