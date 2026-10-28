Euroleague: Οι απουσίες και οι αμφίβολοι της δεύτερης μέρας της 8ης αγωνιστικής

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Τουρκία με σημαντικές απουσίες ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπεσίκτας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου στις 19:30, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και τιμωριών, ενώ και άλλες ομάδες της διοργάνωσης έχουν να διαχειριστούν απουσίες και αμφίβολους παίκτες για τους αγώνες της δεύτερης μέρας. Η αγωνιστική δράση περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις με αρκετές ομάδες να πορεύονται με ελλείψεις.

Ο Ολυμπιακός «λαβωμένος» στην Τουρκία

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, δεν θα έχει στη διάθεσή του τρεις παίκτες λόγω τραυματισμών. Συγκεκριμένα, οι Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν μπορούν να αγωνιστούν. Οι τρεις αυτοί παίκτες ταλαιπωρούνται από προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά το ρόστερ της ομάδας.

Επιπλέον, εκτός αποστολής παραμένει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος εκτίει ποινή τιμωρίας. Οι απουσίες αυτές δημιουργούν ένα δύσκολο σκηνικό για την ελληνική ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα της, καθώς καλείται να διαχειριστεί τις ελλείψεις της.

Τα προβλήματα της Μπεσίκτας και της Χάποελ Τελ Αβίβ

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, οι γηπεδούχοι έχουν επίσης να διαχειριστούν απουσίες και αμφίβολους παίκτες. Εκτός αγώνα βρίσκονται οι Τζέφρις και Σισοκό. Παράλληλα, αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Ακσού, ενώ η απόφαση για το αν θα αγωνιστούν οι Κορκμάζ και Γουόκερ θα ληφθεί την τελευταία στιγμή, προσθέτοντας αβεβαιότητα στην σύνθεση της τουρκικής ομάδας.

Στην αναμέτρηση μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Ανατολού Εφές, οι Ισραηλινοί θα στερηθούν τις υπηρεσίες των Μπλέιζερ, Ένις και Παλάτιν. Επιπλέον, τέσσερις παίκτες της Χάποελ, οι Μπλατ, Κάρινγκτον, Γκινιάτ και Τιμόρ, είναι αμφίβολοι για τη συμμετοχή τους στον αγώνα.

Απουσίες και αμφίβολοι για την Ανατολού Εφές και τη Βιλερμπάν

Για την τουρκική ομάδα της Ανατολού Εφές, η λίστα των απόντων είναι εκτενής. Εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκονται οι Κορντινιέ, Ντιζίερ, Μάικ Τζέιμς και Γιώργος Παπαγιάννης. Δύο ακόμα παίκτες, οι Φενεμέν και Καρουτσάου, βρίσκονται στην κατηγορία των αμφίβολων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το πλάνο της ομάδας.

Η Βιλερμπάν, ενόψει του αγώνα της κόντρα στην Παρτίζαν, φαίνεται να έχει λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλες ομάδες. Ο Μπεγκαρίν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ ο Ντοσού-Γιόβο χαρακτηρίζεται ως αμφίβολος για τη συμμετοχή του. Η κατάσταση του Ντοσού-Γιόβο θα επανεκτιμηθεί πριν τον αγώνα.

Η κατάσταση στην Παρτίζαν, τη Βίρτους Μπολόνια και τη Ζάλγκιρις

Από την πλευρά των Σέρβων της Παρτίζαν, οι Μποσνιάκοβιτς, Τζεκίρι και Μαρίνκοβιτς δεν θα αγωνιστούν. Παράλληλα, οι Μπεγκαρίν, Ντανίλοβιτς, Φρανκς και Γουίλις είναι αμφίβολοι για τον αγώνα, προσθέτοντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας και απαιτώντας αποφάσεις της τελευταίας στιγμής.

Στον αγώνα μεταξύ της Βίρτους Μπολόνια και της Ζάλγκιρις, οι γηπεδούχοι από την Ιταλία θα στερηθούν τον Μπαλντάσο. Επιπλέον, οι Μπαϊόκι, Καζαρίν και Φεράρι παραμένουν αμφίβολοι, με την κατάστασή τους να αξιολογείται πριν την έναρξη του παιχνιδιού, κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τη Βίρτους Μπολόνια.

Τέλος, για την ομάδα του Κάουνας, τη Ζάλγκιρις, η λίστα των απόντων είναι εκτενής. Εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκονται οι Μπλάζεβιτς, Γκεντράιτις, Σιρβίντις και Γκος, δημιουργώντας σημαντικά κενά στο ρόστερ της λιθουανικής ομάδας ενόψει της αναμέτρησης και καθιστώντας το έργο της πιο δύσκολο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta