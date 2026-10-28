Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Αστέρα AKTOR με τον Γιώργο Αντωνόπουλο

Η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Αντωνόπουλο. Η εξέλιξη αυτή καθιστά τον κ. Αντωνόπουλο παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Αρκάδων. Μαζί του αποχωρεί και ο συνεργάτης του, Βαγγέλης Ντίσιος, με την ανακοίνωση να έρχεται μία ημέρα μετά την ήττα της ομάδας από την Κηφισιά στο Κύπελλο.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον κ. Γιώργο Αντωνόπουλο. Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ευχαριστεί θερμά τον προπονητή για την αφοσίωσή του και την προσφορά του στην ομάδα.

Παράλληλα, του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή. Η απόφαση για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ελήφθη από τη διοίκηση της ομάδας της Τρίπολης, η οποία αποφάσισε να πορευθεί με νέο τεχνικό.

Η φετινή πορεία και η ήττα στο κύπελλο

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον 45χρονο τεχνικό έρχεται μετά την εντός έδρας ήττα του Αστέρα AKTOR από την Κηφισιά Tutu Deals στο Κύπελλο. Αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε το τελευταίο του Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο των Αρκάδων.

Συνολικά, στην τρέχουσα σεζόν, οι Αρκάδες έχουν καταγράψει σε 12 παιχνίδια 2 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες. Αυτά τα αποτελέσματα οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία.

Το μήνυμα του Γιώργου Αντωνόπουλου

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος εξέδωσε το δικό του μήνυμα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του ΑΣΤΕΡΑ και τη διοίκηση για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε ο ίδιος.

Πρόσθεσε ότι ανέλαβε την ομάδα σε μία δύσκολη στιγμή και μαζί με τους συνεργάτες του προσπάθησε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, δουλεύοντας σκληρά, χωρίς φόβο, με συνέπεια και με στόχευση πάντα το καλό της ομάδας. Ευχαρίστησε επίσης τους συνεργάτες του, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους του οργανισμού του Αστέρα για τη συνεργασία. Ο κ. Αντωνόπουλος θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για να αποχαιρετήσει τους παίκτες και τα μέλη του συλλόγου.

Ο πρώην προπονητής ευχήθηκε στον Αστέρα κάθε καλό στη συνέχεια, δηλώνοντας πως ασφαλώς θα παρακολουθεί την ομάδα και θα χαίρεται με τις επιτυχίες της.

Η αποχώρηση του Βαγγέλη Ντίσιου και η συνέχεια

Η συνεργασία ολοκληρώνεται και με τον συνεργάτη του προπονητή, κ. Βαγγέλη Ντίσιο, ο οποίος ακολούθησε στην έξοδο τον κ. Αντωνόπουλο. Η ΠΑΕ τον ευχαριστεί επίσης θερμά για την προσφορά του στην ομάδα.

Η προπόνηση της Τετάρτης (28/10) θα πραγματοποιηθεί από τα υπόλοιπα μέλη του προπονητικού επιτελείου, καθώς ο κ. Ντίσιος δεν θα είναι παρών. Η ομάδα της Τρίπολης αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τον νέο τεχνικό που θα αναλάβει την καθοδήγηση.

Η προηγούμενη προσφορά του Αντωνόπουλου

Παρά την τωρινή εξέλιξη, ο Γιώργος Αντωνόπουλος θεωρείται πάντα «παιδί» του κλαμπ. Η περσινή παραμονή του Αστέρα AKTOR στην κατηγορία, κόντρα στις αντιξοότητες που είχαν διαμορφωθεί, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό και στη δική του επιτυχία.

Επιπλέον, ο κ. Αντωνόπουλος είχε κάνει εξαιρετική δουλειά και στη Β' ομάδα του συλλόγου, γεγονός που αναγνωρίζεται από τη διοίκηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta