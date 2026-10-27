Ιαπωνία: Στα δικαστήρια ο νόμος για τη διαδοχή του αυτοκρατορικού θρόνου

Ο νέος νόμος για τη διαδοχή του αυτοκρατορικού θρόνου της Ιαπωνίας οδηγείται στα δικαστήρια, καθώς κατατέθηκε προσφυγή στο Πρωτοδικείο του Τόκιο. Ο νόμος αυτός διατηρεί τον αποκλεισμό των γυναικών από τη σειρά διαδοχής και επιτρέπει την υιοθεσία ανδρών από οικογένειες που είχαν στο παρελθόν αυτοκρατορική ιδιότητα. Ο δημιουργός μάνγκα Γιοσινόρι Κομπαγιάσι είναι αυτός που κατέθεσε την προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι η νομοθεσία παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας.

Η προσφυγή του Γιοσινόρι Κομπαγιάσι

Ο γνωστός δημιουργός μάνγκα, Γιοσινόρι Κομπαγιάσι, προχώρησε στην κατάθεση προσφυγής τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο του Τόκιο. Με αυτή την κίνηση, αμφισβητεί τη συνταγματικότητα των νέων διατάξεων που τέθηκαν σε ισχύ το προηγούμενο Σάββατο. Ο Κομπαγιάσι, ο οποίος έχει συγγράψει βιβλία σχετικά με την ιστορία και τη μοναρχία της Ιαπωνίας, θεωρεί ότι ο νόμος δημιουργεί μια νέα μορφή κοινωνικών διακρίσεων.

Στην προσφυγή του, ο Κομπαγιάσι επισημαίνει ότι η νομοθεσία παραβιάζει την αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο ιαπωνικό Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η προνομιακή μεταχείριση των απογόνων πρώην αυτοκρατορικών οικογενειών, οι οποίοι σήμερα είναι απλοί πολίτες, εισάγει διακρίσεις εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών της χώρας.

Οι νέες διατάξεις για τη διαδοχή

Η επίμαχη νομοθεσία αφορά άμεσα το μέλλον της ιαπωνικής αυτοκρατορικής δυναστείας, η οποία έχει ιστορία περίπου 1.500 ετών. Ένα από τα βασικά σημεία του νέου νόμου είναι η διατήρηση του αποκλεισμού των γυναικών από τη διαδοχή του θρόνου. Παράλληλα, εισάγει τη δυνατότητα υιοθεσίας άγαμων ανδρών, ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών.

Οι άνδρες αυτοί πρέπει να κατάγονται από παλαιότερους κλάδους της δυναστείας. Βασική προϋπόθεση για την υιοθεσία είναι η συγγένειά τους να προκύπτει από αδιάκοπη ανδρική γραμμή. Ωστόσο, οι ίδιοι οι υιοθετημένοι άνδρες δεν θα έχουν δικαίωμα να κληρονομήσουν τον θρόνο, αλλά οι απόγονοί τους θα αποκτούν δικαίωμα διαδοχής.

Το πρόβλημα διαδοχής της αυτοκρατορικής δυναστείας

Η ιαπωνική αυτοκρατορική δυναστεία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα διαδοχής, το οποίο οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό ανδρών που έχουν δικαίωμα να ανέλθουν στον θρόνο. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην ανάγκη για νομοθετικές ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν τη συνέχεια της μοναρχίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής ιστορίας και παράδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος νόμος επιχειρεί να διευρύνει τον κύκλο των δυνητικών διαδόχων, επιτρέποντας την επανένταξη προσώπων από οικογένειες που είχαν χάσει την αυτοκρατορική τους ιδιότητα. Από τους 11 κλάδους της αυτοκρατορικής οικογένειας που έχασαν την ιδιότητά τους το 1947, τέσσερις εξακολουθούν να υπάρχουν και να έχουν απογόνους.

Οι μακρινοί συγγενικοί δεσμοί

Οι οικογένειες από τις οποίες επιτρέπεται η υιοθεσία ανδρών, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, απέχουν τουλάχιστον 36 γενιές από τον σημερινό αυτοκράτορα Ναρουχίτο. Οι γενεαλογικές τους γραμμές διαχωρίστηκαν από την κύρια αυτοκρατορική γραμμή πριν από περίπου 600 χρόνια. Αυτό το γεγονός αποτελεί σημείο τριβής και κριτικής για τη νέα νομοθεσία.

Οι επικριτές της νομοθεσίας εκφράζουν την άποψη ότι οι συγγενικοί αυτοί δεσμοί είναι υπερβολικά μακρινοί. Θεωρούν ότι η απόσταση αυτή δεν δικαιολογεί την επανένταξη των συγκεκριμένων προσώπων στην αυτοκρατορική οικογένεια με δικαίωμα διαδοχής για τους απογόνους τους. Η ένσταση αυτή τονίζει το ζήτημα της νομιμοποίησης και της αποδοχής των νέων διατάξεων από την κοινωνία.

Η συνταγματική αρχή της ισότητας

Ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα της προσφυγής του Γιοσινόρι Κομπαγιάσι είναι η παραβίαση του άρθρου 14 του ιαπωνικού Συντάγματος. Το συγκεκριμένο άρθρο κατοχυρώνει την ισότητα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, κοινωνικής θέσης ή οικογενειακής καταγωγής. Ο Κομπαγιάσι υποστηρίζει ότι ο νόμος για τη διαδοχή έρχεται σε αντίθεση με αυτή την θεμελιώδη αρχή.

Η διατήρηση του αποκλεισμού των γυναικών από τον αυτοκρατορικό θρόνο, σε συνδυασμό με την προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων ανδρικών γραμμών που έχουν χάσει την αυτοκρατορική τους ιδιότητα εδώ και δεκαετίες, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της συνταγματικής ισότητας στην πράξη. Η δικαστική αυτή διαμάχη αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τις παραδοσιακές δομές εντός του σύγχρονου νομικού της πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Enikos