Η Ντόρτμουντ ζητά από τους φιλάθλους να αφήσουν το κινητό για 90 λεπτά

Μια εικόνα που έχει πλέον παγιωθεί στα γήπεδα είναι αυτή των φιλάθλων που, αντί να παρακολουθούν αποκλειστικά τον αγώνα, στρέφουν τα κινητά τους τηλέφωνα προς τον αγωνιστικό χώρο για να καταγράψουν και να μοιραστούν στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η συνήθεια, που επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα, έχει οδηγήσει σε ένα ερώτημα: πηγαίνουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο για να ζήσουν μια εμπειρία ή για να δημιουργήσουν περιεχόμενο;

Η νέα συνήθεια στις εξέδρες

Στην εποχή των social media, ακόμα και οι πιο αυθόρμητες στιγμές του ποδοσφαίρου φαίνεται να περνούν πρώτα από την κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου. Όταν ένας παίκτης σκοράρει, οι οπαδοί στις εξέδρες σηκώνονται και σχεδόν αυτόματα στρέφουν τις συσκευές τους προς τον αγωνιστικό χώρο.

Αυτή η συμπεριφορά έχει γίνει ένα σχεδόν μόνιμο φαινόμενο, με τους φιλάθλους να επιδιώκουν να φωτογραφίσουν και να μοιραστούν όσα συμβαίνουν, θέτοντας το ερώτημα αν η προτεραιότητα είναι η βίωση της στιγμής ή η δημιουργία περιεχομένου για τους άλλους.

Η απάντηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ

Αντιμέτωπη με αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Ντόρτμουντ αποφάσισε να δοκιμάσει έναν διαφορετικό δρόμο. Ο γερμανικός σύλλογος δεν προχώρησε σε απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων για τους φιλάθλους του, αλλά προσπαθεί να τους πείσει να τα χρησιμοποιούν λιγότερο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί μια συνήθεια που έχει πλέον παγιωθεί, χωρίς να επιβάλλεται περιορισμός, αλλά προσφέροντας ένα κίνητρο για αλλαγή συμπεριφοράς.

Το «Fan Mode» και η λειτουργία του

Πριν από μερικές ημέρες, οι Βεστφαλοί παρουσίασαν για πρώτη φορά στο εντός έδρας παιχνίδι τους με την Άιντραχτ τη λειτουργία «Fan Mode». Πρόκειται για μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή του συλλόγου, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Vodafone.

Η ιδέα πίσω από το «Fan Mode» είναι απλή: οι φίλαθλοι ενεργοποιούν τη λειτουργία στο κινητό τους και συγκεντρώνουν πόντους για όσο διάστημα κρατούν τη συσκευή τους κλειδωμένη. Στο ημίχρονο, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανονικά το τηλέφωνό τους. Όσο λιγότερο ξεκλειδώνουν τη συσκευή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τους.

Για τη συμμετοχή στην εν λόγω λειτουργία απαιτείται, μεταξύ άλλων, άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία της συσκευής, ώστε να επιβεβαιώνεται η παρουσία του φιλάθλου στο γήπεδο.

Κίνητρα και η φιλοσοφία του συλλόγου

Η συμμετοχή στο «Fan Mode» είναι προαιρετική και δεν υπάρχει γενική απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων. Οι συμμετέχοντες με τις καλύτερες επιδόσεις έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν υπογεγραμμένες φανέλες και δωροκάρτες του συλλόγου. Επιπλέον, οι πόντοι που συσσωρεύονται μπορούν να ανταλλαχθούν με προϊόντα από το επίσημο κατάστημα του συλλόγου.

Η επιλογή της ανταμοιβής αντί της απαγόρευσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Ντόρτμουντ. Ο σύλλογος δεν αντιμετωπίζει τον φίλαθλο ως κάποιον που πρέπει να τιμωρηθεί επειδή χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του, αλλά προσπαθεί να του προσφέρει ένα κίνητρο για να απολαύσει την εμπειρία του αγώνα με διαφορετικό τρόπο.

Τα στοιχεία και το ερώτημα για το μέλλον

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Vodafone, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 1.000 τακτικούς θεατές αγώνων, το 63% δήλωνε το 2023 ότι χρησιμοποιούσε συχνά το κινητό του στις εξέδρες. Αυτό υπογραμμίζει την έκταση του φαινομένου που καλείται να αντιμετωπίσει η πρωτοβουλία της Ντόρτμουντ.

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη συμπεριφορά του κοινού ή αν πρόκειται για μια συμβολική κίνηση απέναντι σε μια συνήθεια που πλέον δύσκολα ανατρέπεται.

Με πληροφορίες από: Athletiko