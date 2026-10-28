Ο Σταν Βαβρίνκα έβαλε τέλος στην καριέρα του μετά από 24 χρόνια

Ο Σταν Βαβρίνκα έδωσε τον τελευταίο αγώνα της επαγγελματικής του καριέρας στη Βασιλεία, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία πορεία που διήρκεσε 24 χρόνια. Ο 41χρονος Ελβετός τενίστας ηττήθηκε από τον Γίρι Λεχέτσκα με 2-0 σετ, αποχαιρετώντας έτσι τα κορτ. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο είχε πραγματοποιηθεί το μακρινό 2002.

Μια πορεία 24 ετών στην κορυφή

Ο «Stanimal», όπως ήταν το παρατσούκλι του, αγωνίστηκε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική περίοδο για το παγκόσμιο τένις, κατά την οποία κυριάρχησαν οι «Big3»: ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ράφα Ναδάλ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Παρά την παρουσία αυτών των κορυφαίων τενιστών στην ιστορία του αθλήματος, ο Βαβρίνκα κατάφερε να τους νικήσει και τους τρεις σε αγώνες Grand Slam, κατακτώντας παράλληλα σημαντικούς τίτλους.

Η καριέρα του, που ξεκίνησε επαγγελματικά το 2002, χαρακτηρίστηκε από την επιμονή και την ικανότητά του να ξεπερνά εμπόδια, φτάνοντας στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.

Οι μεγάλες επιτυχίες και οι τίτλοι Grand Slam

Η περίοδος από το 2014 έως το 2016 θεωρείται η καλύτερη στην καριέρα του Σταν Βαβρίνκα, καθώς τότε κατέκτησε και τους τρεις τίτλους Grand Slam. Το 2014, ο «Stanimal» στέφθηκε πρωταθλητής στο Αυστραλιανό Όπεν, επικρατώντας του Ράφα Ναδάλ στον τελικό με 3-1 σετ. Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος Grand Slam της καριέρας του, τον οποίο κατέκτησε σε ηλικία 28 ετών.

Ένα χρόνο αργότερα, το 2015, ο Ελβετός πρόσθεσε στη συλλογή του το Roland Garros. Στον τελικό του Παρισιού, νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-1 σετ. Η επιτυχία του απέναντι στον Σέρβο επαναλήφθηκε το 2016, αυτή τη φορά στο US Open, όπου επικράτησε με 3-0 σετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στους τρεις τελικούς που του χάρισαν τίτλους Grand Slam, ο αντίπαλός του βρισκόταν στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Συνολικοί τίτλοι και η κορυφαία θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Στην πλούσια πορεία του, ο Σταν Βαβρίνκα κατέκτησε συνολικά 16 τίτλους στο μονό. Μεταξύ αυτών των τίτλων ξεχωρίζει και το Masters του Μόντε Κάρλο το 2014, όπου στον τελικό νίκησε τον συμπατριώτη του, Ρότζερ Φέντερερ.

Οι επιτυχίες του στα κορτ τον οδήγησαν να φτάσει μέχρι και το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP τον Ιανουάριο του 2014. Αυτή ήταν και η υψηλότερη θέση που κατέλαβε ποτέ στην καριέρα του, αναδεικνύοντας την σταθερή του παρουσία στην κορυφή του αθλήματος.

Διακρίσεις με την εθνική ομάδα της Ελβετίας

Πέρα από τις ατομικές διακρίσεις, ο Βαβρίνκα είχε σημαντικές επιτυχίες και με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Το 2008, κατέκτησε μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ το χρυσό μετάλλιο στο διπλό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, μια στιγμή ορόσημο για το ελβετικό τένις.

Έξι χρόνια αργότερα, το 2014, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του Davis Cup από την Ελβετία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ενισχύοντας την κληρονομιά του και ως μέλος της εθνικής ομάδας.

Οι δυσκολίες των τραυματισμών και η επιμονή

Η καριέρα του Ελβετού τενίστα δεν ήταν πάντοτε στρωμένη με επιτυχίες, καθώς αντιμετώπισε και δύσκολες περιόδους λόγω τραυματισμών που επηρέασαν την παρουσία του στα κορτ. Το 2017, υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις στο αριστερό γόνατο, ενώ το 2021 χρειάστηκε να χειρουργηθεί δύο φορές στο αριστερό πόδι.

Παρά τις σημαντικές αυτές δυσκολίες και τις απαιτητικές αποκαταστάσεις, ο Σταν Βαβρίνκα επέδειξε αξιοσημείωτη επιμονή και συνέχισε να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Μάλιστα, το 2026, σε ηλικία 40 ετών, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τρίτο γύρο του Australian Open, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του στο άθλημα μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Athletiko