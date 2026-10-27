Ο Ρίζος Ρίζος από την ισχύ στη ΓΕΝΟΠ στις offshore και τη σύλληψη για το «Χωριάτικο»

Η σύλληψη του Ρίζου Ρίζου, πρώην οργανωτικού γραμματέα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, επαναφέρει στη δημοσιότητα έναν άλλοτε ισχυρό συνδικαλιστικό παράγοντα. Η σύλληψη αυτή έγινε στο πλαίσιο της υπόθεσης της φερόμενης φορολογικής απάτης που αφορά την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Η διαδρομή του Ρίζου Ρίζου είχε συνδεθεί στο παρελθόν με επιχειρηματικές δραστηριότητες, οικονομικές έρευνες και δικαστικές περιπέτειες.

Η σύλληψη για την υπόθεση «Χωριάτικο»

Ο Ρίζος Ρίζος περιλαμβάνεται στους 59 συλληφθέντες της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες, φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ειδικότερα, οι αρχές ερευνούν εάν ο πρώην συνδικαλιστής λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς ωστόσο να ασκούν τον πραγματικό τους έλεγχο. Αυτός είναι ο αποδιδόμενος ρόλος του στην υπό διερεύνηση υπόθεση, για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη καταδικαστική απόφαση.

Η συνδικαλιστική διαδρομή και η επιρροή του

Ο Ρίζος Ρίζος ξεκίνησε την πολιτική του διαδρομή από το ΚΚΕ, ενώ αργότερα εντάχθηκε στον Συνασπισμό. Απέκτησε πολυετή παρουσία στην ηγεσία της ΓΕΝΟΠ, όπου η επιρροή του βασιζόταν και στην ικανότητά του να διαμορφώνει συμμαχίες πέρα από τα όρια της δικής του παράταξης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσωπικής του δύναμης φάνηκε στις εκλογές της ΓΕΝΟΠ το 2012. Ακόμη και μετά την απομάκρυνσή του από τον Συνασπισμό, η παράταξη που συνδεόταν μαζί του κατάφερε να εξασφαλίσει δύο έδρες στη διοίκηση της ΓΕΝΟΠ. Αντίθετα, η επίσημη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε μόνο μία έδρα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ενεργειακού Τύπου της εποχής, αυτές οι έδρες ήταν καθοριστικές για την επανεκλογή του Νίκου Φωτόπουλου στην προεδρία. Ωστόσο, αυτή η σχέση με τον Φωτόπουλο ήταν παλαιά και δεν είχε συνέχεια μετά από εκείνη την ταραγμένη περίοδο, καθώς αφορούσε ουσιαστικά μία πρόσκαιρη συνδικαλιστική συμπόρευση.

Οι πρώτες καταγγελίες και η απομάκρυνση από τον Συνασπισμό

Η πρώτη σημαντική δημόσια κρίση για τον ίδιο τον Ρίζο Ρίζο εκδηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011. Τότε, δημοσιογραφικές καταγγελίες τον εμφάνιζαν να αναπτύσσει παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές εκτείνονταν από εργολαβίες και εμπόριο έως ακίνητα.

Οι αποκαλύψεις εκείνης της περιόδου είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από τον Συνασπισμό. Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε την προσωρινή αποχή του από τα καθήκοντά του στη ΓΕΝΟΠ. Τα ρεπορτάζ της εποχής περιλάμβαναν επίσης καταγγελίες για μια εταιρεία διαχείρισης συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας εργαζομένων, η οποία συνδεόταν με συγγενικό του πρόσωπο, καθώς και για συναλλαγές με ακίνητα. Ο Ρίζος Ρίζος απέρριπτε τότε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν μια οργανωμένη επίθεση εξαιτίας της συνδικαλιστικής του δράσης. Στη δήλωσή του, στις 9 Φεβρουαρίου 2011, ανακοίνωσε...

Η καταδίκη του 2018 και οι αναφορές για αρτοποιεία

Πέρα από τις τρέχουσες εξελίξεις, το παρελθόν του Ρίζου Ρίζου περιλαμβάνει και μια καταδίκη το 2018. Η καταδίκη αυτή αφορούσε την υπόθεση των χρηματοδοτήσεων της ΓΕΝΟΠ από τη ΔΕΗ.

Επιπλέον, αναφορές για φερόμενες επενδύσεις του σε αρτοποιεία είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από το 2014. Αυτό συνέβη αρκετά χρόνια πριν από τη σημερινή αστυνομική επιχείρηση και τη σύλληψή του για την υπόθεση «Χωριάτικο».

Με πληροφορίες από: Topontiki