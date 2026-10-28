Η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού: Νίκη με την Αρμάνι Μιλάνο και οι τελευταίες εμφανίσεις

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 80-75, διατηρώντας την πρωτιά στην κατάταξη με ρεκόρ 7/8. Ωστόσο, η νίκη αυτή ήρθε αγχωτικά, καθώς οι «πράσινοι» παρουσίασαν ένα μέτριο, έως και κακό, πρόσωπο για άλλη μια φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η αγωνιστική τους εικόνα έχει προκαλέσει συζητήσεις, αν και δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκτιμάται ότι μπορούν να διώξουν τις όποιες ανησυχίες.

Η αγχωτική νίκη και η πτώση της απόδοσης

Είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Αυτό φάνηκε καθαρά στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο, όπου η ομάδα δυσκολεύτηκε αρκετά μέχρι να εξασφαλίσει τη νίκη. Το τελικό σκορ 80-75 εξασφάλισε το 7/8 ρεκόρ και τη διατήρηση της πρωτιάς στην κατάταξη, αλλά η πορεία προς αυτό το αποτέλεσμα ήταν αγχωτική.

Η τρέχουσα απόδοση απέχει από αυτή που είχε συνηθίσει τους φιλάθλους στα πέντε πρώτα παιχνίδια της Euroleague, όπου η ομάδα μοίραζε τη μία 20άρα μετά την άλλη. Μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός είχε συνολική διαφορά +100 πόντους. Μετά την 8η αγωνιστική, η συνολική διαφορά βρίσκεται στο +101. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος όρος των νικών έχει πέσει από τους +20 πόντους στους +12.6 πόντους.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι «δύσκολες» νίκες

Στο διάστημα αυτό, μεσολάβησε η ήττα από τη Χάποελ, καθώς και δύο νίκες στο όριο. Αυτές οι νίκες επιτεύχθηκαν απέναντι σε ομάδες που, βάσει των όσων έχουν δείξει έως τώρα, θεωρούνται από τις χειρότερες της διοργάνωσης. Πρόκειται για την Μπασκόνια, την οποία αντιμετώπισε πριν από μερικές ημέρες, και την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι συγκεκριμένες ομάδες παραμένουν στις χειρότερες της διοργάνωσης, με ρεκόρ μόλις μίας νίκης σε οκτώ παιχνίδια. Το γεγονός ότι οι «πράσινοι» παραπατούσαν και τρέκλιζαν αγωνιστικά στα τελευταία ματς, χωρίς να το πληρώσουν με ένα μεγαλύτερο τίμημα πέραν της μίας ήττας, είναι ένα στοιχείο που έχει επισημανθεί.

Η περίοδος «μίνι προετοιμασίας» και οι νέες προσθήκες

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως «μίνι προετοιμασία». Αυτό οφείλεται στην ανάγκη να ενταχθούν πλήρως στο σύνολο οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν. Το αρχικό σύνολο είχε ξεκινήσει να λειτουργεί υποδειγματικά, και η ενσωμάτωση των δύο αυτών παικτών είναι κρίσιμη.

Αμφότεροι οι Σλούκας και Ναν είναι πολύπειροι παίκτες που αντιλαμβάνονται το μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Ο Κώστας Σλούκας, ειδικότερα, γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο σκέψης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και πώς μπορεί να τον συμπληρώνει τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Η σχέση Ναν και Ομπράντοβιτς

Ο Κέντρικ Ναν έχει αναφερθεί στην εξαιρετική σχέση που έχει με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Αμερικανός παίκτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στη φάση του layup ο προπονητής μου είπε ακριβώς αυτό που έκανα. Με εμπιστεύεται, αλλά εμπιστεύεται και όλους τους παίκτες, καθώς έχουμε εξαιρετικούς αθλητές στα αποδυτήρια».

Αυτή η δήλωση του ίδιου του Ναν υπογραμμίζει το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί στην ομάδα. Η εμπιστοσύνη του προπονητή προς τους παίκτες του, και ειδικά προς τον Ναν, δημιουργεί προσδοκίες για την καλύτερη δυνατή εκδοχή του Αμερικανού παίκτη υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς, είτε άμεσα είτε μεσομακροπρόθεσμα.

Η μακροπρόθεσμη προοπτική

Στο τελικό ταμείο της χρονιάς, κανείς δεν θα θυμάται τι είχε συμβεί κάποια βράδια του Οκτώβρη, και δη στις αρχές της σεζόν, από τη στιγμή που η ομάδα θα έχει κερδίσει τους στόχους της. Τα πρόσφατα αγωνιστικά παραπατήματα πλήρωσαν το μικρότερο δυνατό τίμημα, με μία ήττα που ενδεχομένως να μην αποδειχθεί μοιραία για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta