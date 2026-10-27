Ρότζερ Φέντερερ: «Μου λείπεις και σ’ αγαπώ, αγόρι μου» στον Σταν Βαβρίνκα

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Σταν Βαβρίνκα, ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του τένις, απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα στον συμπατριώτη του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία, στο πλαίσιο του Swiss Indoors Basel, όπου ο Βαβρίνκα συμμετέχει για τελευταία φορά σε τουρνουά του ATP Tour. Ο Φέντερερ, μέσω βίντεο, εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του για την πορεία και τα επιτεύγματα του τρεις φορές πρωταθλητή Grand Slam.

Η τιμητική εκδήλωση στη Βασιλεία

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε στην Ελβετία το Swiss Indoors Basel, ένα τουρνουά που φέτος έχει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να τιμήσει τον Σταν Βαβρίνκα με μία λαμπερή και συγκινητική εκδήλωση, καθώς ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας αγωνίζεται στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας του στο ATP Tour.

Η βραδιά στη Βασιλεία ήταν αφιερωμένη στο αντίο του Βαβρίνκα από την ενεργό δράση. Φίλοι και συναθλητές του, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο άθλημα, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την αποχώρησή του από τα courts, προσδίδοντας στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Το τελευταίο τουρνουά του Σταν Βαβρίνκα

Ο Σταν Βαβρίνκα, ένας αθλητής που έχει αφήσει το στίγμα του στον κόσμο του τένις με τις τρεις κατακτήσεις Grand Slam, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Βασιλεία για να δώσει τους τελευταίους του αγώνες ως επαγγελματίας. Η συμμετοχή του στο Swiss Indoors Basel σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας στα κορυφαία τουρνουά του ATP Tour.

Η απόφαση της διοργανώτριας αρχής να τον τιμήσει αναδεικνύει την αναγνώριση του έργου και της παρουσίας του στα γήπεδα. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον κόσμο του τένις να πει το δικό του αντίο σε έναν αθλητή που χάρισε μεγάλες στιγμές.

Το ξεχωριστό μήνυμα του Ρότζερ Φέντερερ

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της αποχαιρετιστήριας βραδιάς ήταν το μήνυμα του Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος επέλεξε να αποχαιρετήσει τον συμπατριώτη και πρώην συναθλητή του μέσω ενός βίντεο. Ο Ελβετός θρύλος του τένις, γνωστός για την άψογη πορεία του και την ευγενική του στάση, θέλησε να είναι παρών σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τον Βαβρίνκα, έστω και εξ αποστάσεως.

Η κίνηση του Φέντερερ υπογράμμισε τη μακροχρόνια σχέση και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο αθλητών, οι οποίοι μοιράστηκαν πολλές στιγμές τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Το μήνυμα του Φέντερερ προσέδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση, προκαλώντας συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Οι δηλώσεις του Ελβετού θρύλου

Στο βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο Ρότζερ Φέντερερ απευθύνθηκε στον Σταν Βαβρίνκα με λόγια γεμάτα εκτίμηση και προσωπική αγάπη. Συγκεκριμένα, ο Φέντερερ ανέφερε: «Σε συγχαίρω από καρδιάς για την απίστευτη καριέρα σου. Είναι εκπληκτικά όλα όσα έχεις πετύχει. Είναι υπέροχο που μπορέσαμε να ζήσουμε τόσα πολλά μαζί.»

Συνεχίζοντας, ο Ελβετός θρύλος πρόσθεσε: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ και ελπίζω, φυσικά, να μην τα ξεχάσεις ούτε εσύ. Σε σκέφτομαι. Μου λείπεις και σ’ αγαπώ, αγόρι μου». Τα λόγια αυτά αποτυπώνουν το βάθος της φιλίας και του σεβασμού που συνδέει τους δύο κορυφαίους Ελβετούς τενίστες.

Ο αγώνας του Βαβρίνκα στον πρώτο γύρο

Πέρα από την τιμητική εκδήλωση, ο Σταν Βαβρίνκα έχει μπροστά του και τον αγωνιστικό του αποχαιρετισμό. Το βράδυ της Τρίτης, στις 27 Οκτωβρίου, στις 20:10, ο Βαβρίνκα θα αγωνιστεί απέναντι στον Γίρι Λεχέτσκα. Αυτός ο αγώνας αποτελεί μέρος του πρώτου γύρου του ATP 500 στη Βασιλεία.

Η αναμέτρηση αυτή θα είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για τους φίλους του τένις να παρακολουθήσουν τον Σταν Βαβρίνκα εν δράσει, καθώς ολοκληρώνει την επαγγελματική του πορεία στα γήπεδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta