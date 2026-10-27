Μπαχτσεσεχίρ: Το γεμάτο αστέρια ρόστερ, ο Τζόρτζεβιτς και η δίψα για το EuroCup

Η Μπαχτσεσεχίρ, ένας από τους μεγάλους διεκδικητές του EuroCup, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 19:00, με τις προσδοκίες για τη φετινή σεζόν να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την πρωταγωνιστική πορεία στη διοργάνωση, με απώτερο σκοπό την κατάκτηση του τροπαίου και την επιστροφή του στη EuroLeague. Για τον σκοπό αυτό, έχει επενδύσει σε ένα ρόστερ με ποιότητα, βάθος και εμπειρία, ενώ η πρόσληψη του Σάσα Τζόρτζεβιτς σηματοδοτεί το νέο αυτό εγχείρημα.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Μπαχτσεσεχίρ

Η Μπαχτσεσεχίρ εισέρχεται στη σεζόν 2026-27 με έναν σαφή και φιλόδοξο στόχο: να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, να κατακτήσει το τρόπαιο και να εξασφαλίσει την επιστροφή της στη EuroLeague. Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, δημιουργώντας ένα ρόστερ που χαρακτηρίζεται από ποιότητα, βάθος και εμπειρία, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Πέρα από την αγωνιστική ενίσχυση, η Μπαχτσεσεχίρ αποτελεί έναν οργανισμό με ευρύτερη παρουσία, καθώς διαθέτει σχολεία και κολλέγια σε όλη τη χώρα, στα οποία φοιτούν χιλιάδες μαθητές και σπουδαστές. Η δομή αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος και τις δυνατότητες του συλλόγου, ο οποίος επιδιώκει να συνδυάσει την αθλητική αριστεία με την εκπαιδευτική προσφορά.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς στο τιμόνι της ομάδας

Ένα από τα κομβικά σημεία του νέου εγχειρήματος είναι η πρόσληψη του Σάσα Τζόρτζεβιτς στην τεχνική ηγεσία. Ο Σέρβος τεχνικός φέρει πλούσια εμπειρία και γνώση των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας διαχειριστεί στο παρελθόν ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους και διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να οδηγήσει ένα φιλόδοξο σύνολο σε τίτλους.

Η θητεία του στους πάγκους της Εθνικής Σερβίας, του Παναθηναϊκού και της Φενέρμπαχτσε, μεταξύ άλλων, του έχει προσφέρει πολύτιμες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Πλέον, καλείται να συνθέσει ένα πλούσιο ρόστερ, να ξεκαθαρίσει τους ρόλους των παικτών και να διατηρήσει τις αναγκαίες ισορροπίες εντός της ομάδας, ώστε να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Η δυναμική περιφέρεια με εμπειρία και ταλέντο

Η περιφέρεια της Μπαχτσεσεχίρ διακρίνεται για την ποιότητα, την ταχύτητα και την πληθώρα επιλογών που προσφέρει στον προπονητή. Ο Μαλακάι Φλιν, με σημαντική εμπειρία από το NBA και αξιόλογη παρουσία στο EuroCup, αναμένεται να αναλάβει κομβικό ρόλο τόσο στη δημιουργία φάσεων όσο και στο σκοράρισμα. Πρόσφατα, ο Φλιν απέκτησε τουρκικό διαβατήριο και συγκαταλέγεται πλέον στους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της διοργάνωσης, όντας ο δεύτερος μετά τον Τσέντι Όσμαν.

Την περιφέρεια ενισχύει και ο Αλέξα Αβράμοβιτς, ο οποίος προσθέτει ένταση, πίεση στην άμυνα και εμπειρία από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μαρκίς Ριντ αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιθετικές λύσεις της ομάδας, έχοντας αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου του τουρκικού πρωταθλήματος στις δύο προηγούμενες σεζόν, αγωνιζόμενος με την Τόφας και την Τραμπζονσπόρ αντίστοιχα.

Τις επιλογές του Σάσα Τζόρτζεβιτς συμπληρώνουν οι Κενάν Σιπάχι και Ισμέτ Ακπινάρ, οι οποίοι προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες στη δημιουργία και την οργάνωση του παιχνιδιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ματέους Πονίτκα, μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, έχει βρει το «λιμάνι» του στην Πόλη και έχει αναλάβει τον ρόλο του αρχηγού της Μπαχτσεσεχίρ.

Η ισχυρή γραμμή των ψηλών

Η ποιότητα του ρόστερ δεν περιορίζεται μόνο στην περιφέρεια, αλλά επεκτείνεται και στη γραμμή των ψηλών. Ο Τρέβιον Γουίλιαμς αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς κοντά στο καλάθι, χάρη στη δύναμή του, την κυριαρχία του στα ριμπάουντ και την ικανότητά του να συμμετέχει ενεργά στην επίθεση. Η παραμονή του στην ομάδα διατηρεί ένα σημαντικό κομμάτι της περσινής αγωνιστικής ταυτότητας.

Ο Τάιλερ Κάβανο προσφέρει μέγεθος και ένα αξιόπιστο σουτ από την περιφέρεια, ενώ οι Νταμιάν Ίνγκλις και Αιζάια Μάικ ενισχύουν την αθλητικότητα και την ευελιξία της γραμμής των ψηλών. Ο Αιζάια Μάικ είναι αμφίβολος για τον σημερινό αγώνα. Τέλος, στο ρόστερ προστέθηκε και ο Λούκα Μίτροβιτς, μια κίνηση που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο και τις επιλογές της ομάδας στη ρακέτα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta