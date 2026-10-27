Ο Γιώργος Μάνταλος τοποθετείται για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Γιώργος Μάνταλος, ο γενικός διευθυντής και προπονητής της Μεγαρίδας, προχώρησε σε δήλωση αναφορικά με τις πρόσφατες καταιγιστικές εξελίξεις που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μάνταλος εξέφρασε τη θέση του για τα τεκταινόμενα, θίγοντας ζητήματα που αφορούν τόσο την προσωπική του εμπειρία όσο και τη γενικότερη κατάσταση του αθλήματος.

Η προηγούμενη απολογία και οι δηλώσεις του

Ο Γιώργος Μάνταλος υπενθύμισε ότι την περασμένη Πέμπτη είχε απολογηθεί ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟΚ. Η απολογία αυτή σχετιζόταν με δηλώσεις που είχε κάνει μετά από έναν αγώνα της ομάδας του, της Μεγαρίδας, με τον Αμύντα, ο οποίος είχε διεξαχθεί στην Πυρκάλ.

Στις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο κ. Μάνταλος είχε αναφερθεί σε ένα «Σύστημα» το οποίο, όπως είχε υποστηρίξει, στέρησε για ακόμα μία φορά την ελπίδα από την ομάδα του. Τόνισε μάλιστα ότι αυτό συμβαίνει συστηματικά τα τελευταία χρόνια με την ομάδα των Μεγάρων.

Η στάση του απέναντι στις εξελίξεις

Ο γενικός διευθυντής και προπονητής της Μεγαρίδας δήλωσε ότι, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, θα μπορούσε να επιλέξει να εμφανιστεί ως δικαιωμένος, αγανακτισμένος ή ακόμα και ως καταγγέλλων. Ωστόσο, επέλεξε να μην υιοθετήσει καμία από αυτές τις στάσεις.

Ο κ. Μάνταλος υπογράμμισε ότι η υπόθεση, προς όφελος όλων, βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Εκεί, όπως σημείωσε, θα αποδειχθεί το δίκαιο ή το άδικο του καθενός από τους εμπλεκόμενους.

Οι «αυτόκλητοι σωτήρες» και η κριτική του

Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα τον Γιώργο Μάνταλο, τον ενοχλεί και το χαρακτηρίζει ως «δηλητήριο» στο σώμα του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο βρίσκεται πλέον στα «τάρταρα», είναι η «ελεεινή προσπάθεια» κάποιων που τους αποκαλεί «εσχάτως αυτόκλητους «Σωτήρες»». Ο κ. Μάνταλος τόνισε ότι αυτοί οι «Σωτήρες», ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια σιωπούσαν ή, ακόμα χειρότερα, συνέπρατταν με τους προφυλακισμένους, τώρα παρουσιάζονται έτοιμοι και ικανοί να ηγηθούν του «νυν υπέρ πάντων αγών» της κάθαρσης εναντίον τους.

Ο προπονητής της Μεγαρίδας αναφέρθηκε σε αυτούς με τους οποίους οι «Σωτήρες» συνέπρατταν, συνεδρίαζαν, συνεργάζονταν και συναποφάσιζαν. Αυτή η στάση, κατά τον ίδιο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για το μέλλον του αθλήματος.

Η «σιωπή» και οι συνεδριάσεις

Ο Γιώργος Μάνταλος επέκτεινε την κριτική του στους «αυτόκλητους «Σωτήρες»», επισημαίνοντας τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια εκατοντάδων συνεδριάσεων. Αυτές οι συνεδριάσεις αφορούσαν όλα τα εντεταλμένα όργανα και λάμβαναν χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ίδιοι «Σωτήρες» επέλεγαν, στην καλύτερη περίπτωση, την τακτική της «άκρα του τάφου σιωπής». Αυτή η σιωπή, όπως ανέφερε, βασίλευε και βασιλεύει στον κάμπο, με σκοπό να γίνουν αρεστοί σε εκείνους που τώρα ψέγουν, κατηγορούν και καταδικάζουν.

Το τεκμήριο της αθωότητας και ο κίνδυνος

Ο κ. Μάνταλος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν οι προφυλακιστέοι θα καταδικαστούν. Τόνισε ότι κανείς, ακόμα και όσοι έχουν «χιλιοσφαχτεί» από αυτούς, δεν πρέπει να ξεχνά το τεκμήριο της αθωότητας, ως Έλληνες απόγονοι της Δημοκρατίας πρωτίστως.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μάνταλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι «εσχάτως αυτόκλητοι «Σωτήρες»» είναι πιο επικίνδυνοι ακόμα και από τους προφυλακιστέους, οι οποίοι φέρονται ως εγκληματίες. Ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι αυτοί οι «Σωτήρες» επιδιώκουν ξεκάθαρα να γίνουν «Χαλίφηδες στην θέση του Χαλίφη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta